70mai kỷ niệm 10 năm, ra mắt A810 Lite và chuỗi hoạt động tri ân

ANTD.VN - Để đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong hành trình 10 năm phát triển, 70mai sẽ tổ chức sự kiện kỷ niệm 10 năm thành lập vào ngày 20/06/2026 tại TASCO Mall (Long Biên, Hà Nội).

Không chỉ là dịp nhìn lại hành trình 10 năm không ngừng đổi mới và phát triển, sự kiện còn đánh dấu bước tiến mới của 70mai với sự ra mắt của A810 Lite – mẫu camera hành trình 4K thế hệ mới được phát triển dựa trên nhu cầu thực tế của người dùng Việt Nam. Sản phẩm tiếp tục khẳng định cam kết của 70mai trong việc mang đến những giải pháp công nghệ thông minh, thiết thực, góp phần nâng cao trải nghiệm và sự an tâm trên mỗi hành trình.

Sự kiện dự kiến quy tụ đông đảo đối tác, đại diện truyền thông cùng cộng đồng người dùng 70mai, mang đến không gian trải nghiệm công nghệ, giao lưu và kết nối. Điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện của cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức - Đại sứ thương hiệu 70mai tại Việt Nam, người sẽ trực tiếp giao lưu với người hâm mộ và chia sẻ những dấu ấn đáng nhớ trong hành trình đồng hành cùng thương hiệu.

Bên cạnh những hoạt động trải nghiệm sản phẩm, sự kiện còn được xem là dịp để 70mai gửi lời tri ân tới cộng đồng người dùng đã tin tưởng và đồng hành cùng thương hiệu trong suốt 10 năm qua. Nhiều hoạt động tương tác, minigame cùng các phần quà độc quyền sẽ được tổ chức xuyên suốt chương trình, mang đến không khí sôi động và gắn kết giữa thương hiệu với khách hàng.

Được thành lập từ năm 2016, 70mai đã không ngừng mở rộng giới hạn công nghệ với hàng loạt dấu ấn đáng chú ý. Từ mẫu camera hành trình đầu tiên 70mai D06, dòng camera 4K A800, camera xoay 360 độ X200 cho đến T800 – mẫu camera hành trình ba kênh hỗ trợ ghi hình trước và sau ở độ phân giải 4K, mỗi sản phẩm đều phản ánh định hướng đổi mới không ngừng của thương hiệu. Đến năm 2024, 70mai vượt mốc 10 triệu người dùng toàn cầu, trong khi A500S ghi nhận hơn 1 triệu sản phẩm bán ra, khẳng định vị thế ngày càng vững chắc trên thị trường điện tử ô tô thông minh.

Tiếp nối hành trình đó, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, 70mai chính thức giới thiệu A810 Lite - mẫu camera hành trình 4K thế hệ mới được phát triển dựa trên những nhu cầu thực tế của người dùng hiện đại. Sở hữu thiết kế nhỏ gọn cùng khả năng ghi hình trước 4K HDR và sau Full HD 1080P, A810 Lite mang đến chất lượng hình ảnh sắc nét trong nhiều điều kiện vận hành. Công nghệ Super Night Vision hỗ trợ tối ưu khả năng ghi hình ban đêm, cân bằng ánh sáng và tái tạo màu sắc chân thực hơn.

Bên cạnh chất lượng hình ảnh, A810 Lite còn được trang bị điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt, cho phép người lái thực hiện các thao tác như chụp ảnh hoặc quay video mà vẫn tập trung quan sát giao thông. Sản phẩm cũng tích hợp công nghệ Lumi Vision™ hỗ trợ giám sát đỗ xe trong điều kiện thiếu sáng, chế độ ghi hình Time-Lapse cùng siêu tụ điện chịu nhiệt cao, đáp ứng tốt điều kiện thời tiết tại Việt Nam. Ngoài ra, tính năng ghi hình khẩn cấp có bộ đệm giúp lưu lại dữ liệu trước thời điểm va chạm, góp phần bảo vệ những bằng chứng quan trọng khi xảy ra sự cố.

Bên cạnh A810 Lite, 70mai cũng giới thiệu A810 Lite Limited Edition Gift Box với số lượng giới hạn chỉ 500 bộ. Đây là phiên bản được phát triển riêng cho dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, bao gồm những vật phẩm lưu niệm mang dấu ấn thương hiệu. Thông qua phiên bản đặc biệt này, 70mai mong muốn gửi lời cảm ơn tới cộng đồng khách hàng đã đồng hành và đóng góp vào sự phát triển của thương hiệu trong suốt một thập kỷ qua.

Không chỉ tập trung vào các hoạt động trải nghiệm sản phẩm, 70mai còn mang tinh thần thể thao đến gần hơn với cộng đồng người dùng thông qua chương trình “Bắt trọn khoảnh khắc bóng đá” được triển khai trên kênh TikTok chính thức của 70mai Việt Nam. Người tham gia có thể sáng tạo nội dung xoay quanh niềm đam mê bóng đá và chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ mang chủ đề World Cup để có cơ hội nhận nhiều phần quà hấp dẫn từ 70mai .

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Thông qua chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm, 70mai không chỉ nhìn lại hành trình phát triển đã qua mà còn khẳng định cam kết tiếp tục đầu tư vào công nghệ và đổi mới sản phẩm nhằm mang đến những giải pháp lái xe an toàn, thông minh và thuận tiện hơn cho người dùng Việt Nam trong những năm tới.

Camera hành trình 70mai được phân phối chính thức tại 70mai Việt Nam. Thông tin chi tiết và đặt mua sản phẩm chính hãng tại đây:

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