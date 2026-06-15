Petrovietnam và Idemitsu Kosan thúc đẩy hợp tác, bảo đảm nguồn cung năng lượng

ANTD.VN - Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Cường vừa có buổi tiếp đón và làm việc với đoàn công tác Tập đoàn Idemitsu Kosan (Nhật Bản) nhằm trao đổi về công tác bảo đảm nguồn cung năng lượng, đồng thời thảo luận định hướng hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Tham dự buổi làm việc, về phía Petrovietnam còn có ông Lê Xuân Huyên - Phó Tổng Giám đốc; cùng đại diện các ban chuyên môn Tập đoàn. Về phía Idemitsu Kosan (IKC) có ông Atsuhiko Hirano - Phó Tổng Giám đốc điều hành; cùng các thành viên đoàn công tác.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, hai bên đã tập trung trao đổi về tình hình cung ứng dầu thô cho Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP), các giải pháp bảo đảm nguồn nguyên liệu đầu vào ổn định, cũng như định hướng phát triển hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa Petrovietnam và Idemitsu Kosan trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới tiếp tục có nhiều biến động.

Tại buổi làm việc, ông Atsuhiko Hirano bày tỏ sự cảm ơn đối với Petrovietnam vì đã đồng hành, hỗ trợ tích cực trong việc bảo đảm nguồn dầu thô cho NSRP thời gian qua. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu chịu nhiều tác động, Petrovietnam cùng các đối tác đã chủ động tìm kiếm các giải pháp nhằm đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu cho Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên, cùng với sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản, NSRP đã từng bước duy trì hoạt động ổn định, nâng công suất vận hành lên mức 120%, qua đó góp phần quan trọng trong việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước.

Ông Atsuhiko Hirano - Phó Tổng Giám đốc điều hành Idemitsu Kosan bày tỏ sự cảm ơn đối với Petrovietnam vì đã đồng hành, hỗ trợ tích cực trong việc bảo đảm nguồn dầu thô cho NSRP thời gian qua.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản vào tháng 5/2026, lãnh đạo cấp cao hai nước đã trao đổi về sáng kiến POWERR Asia - cơ chế hỗ trợ tài chính phục vụ hoạt động thu xếp nguồn vốn cho nhập khẩu dầu thô, đồng thời thống nhất thúc đẩy các giải pháp nhằm tăng cường khả năng bảo đảm nguồn nguyên liệu đầu vào cho NSRP.

Trên cơ sở đó, Idemitsu Kosan khẳng định sẽ tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ với Petrovietnam trong công tác thu xếp nguồn dầu thô, bảo đảm hoạt động ổn định và hiệu quả của nhà máy trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của phía Nhật Bản trong việc hỗ trợ nguồn dầu thô cho Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh tình hình địa chính trị và thị trường năng lượng toàn cầu còn nhiều diễn biến phức tạp.

ổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của phía Nhật Bản trong việc hỗ trợ nguồn dầu thô cho Việt Nam.

Tổng Giám đốc Petrovietnam nhấn mạnh, trong thời gian qua, các đơn vị thành viên của Petrovietnam như PVNDB và PVOIL Singapore đã phối hợp chặt chẽ với Idemitsu Kosan trong việc tìm kiếm, thu xếp bổ sung các lô dầu thô, góp phần duy trì hoạt động của Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn ở công suất cao.

Theo ông Lê Mạnh Cường, NSRP có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng năng lượng quốc gia, đóng góp khoảng 40% nguồn cung xăng dầu cho thị trường nội địa. Mặc dù trong quá trình triển khai và vận hành nhà máy còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng các bên góp vốn đã luôn nỗ lực phối hợp, cùng với sự đồng hành của Chính phủ Việt Nam, để từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà máy.

uổi làm việc giữa Petrovietnam và Idemitsu Kosan không chỉ thể hiện sự gắn kết trong quan hệ hợp tác năng lượng Việt Nam - Nhật Bản mà còn cho thấy vai trò quan trọng của các đối tác chiến lược trong việc bảo đảm chuỗi cung ứng năng lượng ổn định, bền vững.

Bên cạnh lĩnh vực lọc hóa dầu, Idemitsu Kosan hiện cũng đang tham gia hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam, trong đó có dự án khí Sao Vàng - Đại Nguyệt, góp phần bổ sung nguồn khí cho điện và sản xuất.

Đại diện Idemitsu Kosan cho biết, tập đoàn sẽ tiếp tục nghiên cứu, triển khai các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam, đóng góp vào mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng dài hạn, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành cùng Petrovietnam trong các dự án hợp tác trong tương lai.

Buổi làm việc giữa Petrovietnam và Idemitsu Kosan không chỉ thể hiện sự gắn kết trong quan hệ hợp tác năng lượng Việt Nam - Nhật Bản mà còn cho thấy vai trò quan trọng của các đối tác chiến lược trong việc bảo đảm chuỗi cung ứng năng lượng ổn định, bền vững. Những trao đổi tại buổi làm việc là cơ sở để hai bên tiếp tục thúc đẩy các giải pháp dài hạn, góp phần nâng cao năng lực bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và mở ra thêm nhiều triển vọng hợp tác trong quá trình chuyển dịch, phát triển ngành năng lượng Việt Nam.