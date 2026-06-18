BIDV thay Chủ tịch và Tổng giám đốc

ANTD.VN - BIDV vừa bầu ông Lê Ngọc Lâm giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, đồng thời bổ nhiệm ông Hoàng Việt Hùng làm Tổng Giám đốc cùng hai Phó Tổng Giám đốc mới.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV – Mã chứng khoán: BID) vừa công bố quyết định kiện toàn hàng loạt vị trí lãnh đạo cấp cao, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc và hai Phó Tổng Giám đốc. Các quyết định nhân sự sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Theo đó, ông Lê Ngọc Lâm, Thành viên HĐQT BIDV nhiệm kỳ 2022-2027, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT BIDV nhiệm kỳ 2022-2027, thay cho ông Phan Đức Tú nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/7/2026.

Ông Lê Ngọc Lâm

Thay thế vị trí Tổng giám đốc của ông Lâm sẽ là ông Hoàng Việt Hùng, Phó Tổng Giám đốc BIDV. Ông Hoàng Việt Hùng được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc BIDV với thời hạn 5 năm.

Tân Chủ tịch HĐQT BIDV Lê Ngọc Lâm sinh năm 1975, là Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng. Ông gia nhập BIDV từ năm 1997 và có gần 30 năm gắn bó với ngân hàng này.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch HĐQT, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Phó Giám đốc Ban Quản lý rủi ro tín dụng, Phó Giám đốc Sở Giao dịch 1, Giám đốc Ban Quản lý rủi ro tín dụng, Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp, Phó Tổng Giám đốc BIDV. Tháng 3/2021, ông được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc BIDV.

Ông Hoàng Việt Hùng

Trong khi ông Hoàng Việt Hùng sinh năm 1972, gia nhập BIDV từ năm 1996 và cũng đã trải qua nhiều vị trí công tác trong hệ thống. Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc, ông từng đảm nhiệm các chức vụ Phó Giám đốc, Giám đốc BIDV Nghệ An, Giám đốc Ban Tổ chức nhân sự và Phó Tổng Giám đốc BIDV.

Cùng với các quyết định nêu trên, BIDV cũng bổ nhiệm thêm hai Phó Tổng Giám đốc.

Hai nhân sự mới của Ban Điều hành gồm: ông Lê Huy Hoàng , Giám đốc Ban Tổ chức nhân sự BIDV; ông Vũ Hoàng Dương , Giám đốc BIDV Chi nhánh Sở Giao dịch 1.