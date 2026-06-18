Đề xuất chính sách thuế mới để khuyến khích phát triển nhà ở cho công nhân, người lao động

ANTD.VN - Bộ Tài chính đang đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho người lao động được hưởng lợi ích từ nhà ở do chủ sử dụng lao động cung cấp miễn phí, đồng thời doanh nghiệp được trừ chi phí xây nhà này khi tính thuế.

Ông Trương Bá Tuấn

Cụ thể, theo ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí, Luật thuế TNCN quy định 10 nhóm thu nhập khác nhau thuộc diện chịu thuế TNCN, trong đó có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Đối với thu nhập từ tiền công, tiền lương thì theo Luật thuế TNCN có 3 nhóm, gồm: Tiền lương, tiền công; Tiền thù lao và các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức; Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ một số khoản phụ cấp được miễn thuế.

Để hỗ trợ cho người lao động trong việc tiếp cận nhà ở, pháp luật về thuế TNCN hiện hành quy định khoản lợi ích về nhà ở, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng để cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp; nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn, địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

Tuy nhiên, để hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1-7 tới, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ mở rộng chính sách này.

Cụ thể, tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật thuế TNCN số 109/2025/QH15 quy định không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN trong trường hợp người lao động được hưởng lợi ích từ nhà ở do người sử dụng lao động xây cho người lao động đang làm việc tại đơn vị, bao gồm cả tiền điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có).

"Như vậy, quy định này không giới hạn phạm vi áp dụng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn, địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn như quy định hiện hành" - ông Tuấn cho biết.

Ngoài ra, các khoản chi phí xây nhà cho người lao động doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định.

Việc thực hiện các quy định này sẽ góp phần thực hiện chính sách phát triển nhà ở cho người lao động, thúc đẩy người sử dụng lao động xây nhà cho người lao động sử dụng, thể hiện sự chia sẻ của nhà nước và người dân, thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường nhà ở cho thuê trong nước.

Chia sẻ thêm về chính sách nhà ở cho người lao động, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết Chính phủ đang triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động, đặc biệt nhóm có thu nhập trung bình, tiếp cận và sở hữu nhà ở.

Theo đó, kế hoạch xây dựng nhà ở cho thuê với giá thuê được tính toán phù hợp với thu nhập của người lao động trên từng địa bàn như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, TP.HCM.

Đặc biệt, Thủ tướng đã chỉ đạo đưa kế hoạch xây dựng nhà ở cho thuê vào kế hoạch đầu tư công, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước để xây dựng nhà ở cho thuê. Trong tháng 6, một số địa phương như Hà Nội sẽ khởi công xây dựng dự án nhà ở cho thuê bằng ngân sách.

"Nói như vậy để thấy rằng Chính phủ đã quan tâm để mọi người dân có được nhà để ở, nơi để an cư lạc nghiệp", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.