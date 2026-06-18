Việt Nam - Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác kinh tế, tài chính, đầu tư trong giai đoạn mới

ANTD.VN - Ngày 17/6 tại Kazan, Liên bang Nga, nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Liên bang Nga, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã có cuộc làm việc song phương với Bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế Liên bang Nga Maxim Reshetnikov.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga; nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác kinh tế, đầu tư có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố nền tảng quan hệ song phương trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động.

Bộ trưởng Maxim Reshetnikov đánh giá cao vai trò của Bộ Tài chính Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế - đầu tư giữa hai nước; bày tỏ mong muốn phía Việt Nam tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nga đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động tại thị trường Nga.

Bộ trưởng cũng cho biết Liên bang Nga đang tích cực cải thiện môi trường đầu tư, trong đó phát triển các khu kinh tế đặc biệt với nhiều cơ chế ưu đãi về thuế, hải quan và thủ tục hành chính, sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư Việt Nam.

Hai bên ghi nhận hợp tác thương mại và đầu tư tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, đặc biệt trong các lĩnh vực dầu khí và năng lượng. Tính đến ngày 31/5/2026, Liên bang Nga có 223 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 996,4 triệu USD; Việt Nam có 19 dự án đầu tư tại Nga với tổng vốn đăng ký khoảng 1,64 tỷ USD.

Kim ngạch thương mại hai chiều có xu hướng tăng, với các mặt hàng chủ lực như phân bón, kali từ Nga và dệt may, cà phê từ Việt Nam; tuy nhiên vẫn ở mức khiêm tốn.

Hai Bộ trưởng nhất trí cho rằng kết quả hợp tác hiện nay chưa tương xứng với tiềm năng và quan hệ giữa hai nước, cần tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Hai Bộ trưởng hoan nghênh tiến triển trong trao đổi, hoàn thiện dự thảo Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa hai Bộ nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác chính thức, lâu dài; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ để sớm hoàn tất thủ tục và ký kết trong thời gian tới. Sau khi ký kết, hai bên sẽ xây dựng chương trình hành động chung, tập trung vào trao đổi chính sách, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp.

Hai bên cũng trao đổi về một số khó khăn, vướng mắc trong hợp tác, trong đó có vấn đề thanh toán quốc tế và một số rào cản kỹ thuật; đồng thời khẳng định quyết tâm phối hợp tháo gỡ, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Phía Nga bày tỏ sẵn sàng tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong các lĩnh vực như xây dựng hệ thống thu thuế điện tử ứng dụng công nghệ hiện đại, hợp tác hải quan và kết nối dữ liệu điện tử.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như du lịch, lao động; nghiên cứu các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi khách du lịch và tiếp nhận lao động có tay nghề.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Maxim Reshetnikov cho biết dự kiến sẽ thăm và làm việc tại Việt Nam trong thời gian tới nhằm tiếp tục thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất.