Từ dịch vụ đến tư vấn tài chính: Khi trải nghiệm khách hàng trở thành lợi thế cạnh tranh

ANTD.VN - Không chỉ là một xu hướng chuyển nghề, làn sóng nhân sự từ các ngành dịch vụ như y tế, khách sạn, bất động sản… sang lĩnh vực tư vấn tài chính – bảo hiểm cho thấy một lợi thế ngày càng rõ: họ đã quen lắng nghe khách hàng, hiểu áp lực phía sau mỗi quyết định lớn và biết cách đồng hành trong những thời điểm quan trọng.

Tại Manulife, những kinh nghiệm đó có thêm nền tảng để phát triển thành một công việc tư vấn nghiêm túc, với chương trình đào tạo thực tế, định hướng nghề nghiệp rõ ràng và sự hỗ trợ cần thiết trong giai đoạn chuyển nghề.

Lợi thế của kinh nghiệm trong ngành y

Sau 12 năm làm việc trong lĩnh vực y tế, chị Trần Thị Huyền Trang không ít lần chứng kiến nhiều gia đình phải đối mặt với áp lực tài chính lớn khi gặp biến cố về sức khỏe. Bản thân chị cũng từng thấy người thân, bạn bè phải xoay sở hàng tỷ đồng để chữa bệnh. Những trải nghiệm đó giúp chị hiểu rõ mối liên hệ trực tiếp giữa rủi ro sức khỏe và kế hoạch tài chính.

Quyết định chuyển sang ngành bảo hiểm là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, nhưng chị hiểu rằng mình không bắt đầu từ con số 0. Kinh nghiệm ngành y giúp chị tiếp cận khách hàng bằng sự thấu cảm và góc nhìn thực tế về áp lực tài chính khi gặp biến cố sức khỏe. Gia nhập Manulife, chị được đào tạo thêm về sản phẩm, quy trình tư vấn và cách phân tích nhu cầu khách hàng, đồng thời được đội ngũ quản lý đồng hành trong giai đoạn đầu chuyển nghề.

"Làm trong ngành y giúp tôi hiểu rằng nếu chuẩn bị sớm, nhiều gia đình có thể bớt áp lực khi rủi ro sức khỏe xảy ra. Trở thành tư vấn tài chính – bảo hiểm, tôi muốn giúp khách hàng nhìn trước những rủi ro đó và có kế hoạch bảo vệ phù hợp hơn", chị chia sẻ.

Gia nhập Manulife vào tháng 4/2020, chỉ sau 8 tháng, chị Trang đã đạt danh hiệu MDRT – một chuẩn mực quốc tế trong ngành bảo hiểm. Danh hiệu này cũng được chị duy trì liên tục 6 năm. Năm 2023, chị Trần Thị Huyền Trang trở thành đại diện của Manulife Việt Nam được vinh danh tại Hội nghị Toàn cầu MDRT ở Singapore.

Kinh nghiệm bất động sản và thành công ở ngành bảo hiểm

Nếu kinh nghiệm trong ngành y giúp chị Huyền Trang nhìn rõ mối liên hệ giữa tài chính và sức khỏe, thì 5 năm làm việc trong lĩnh vực bất động sản lại mang đến cho chị Bùi Thị Thanh Duy một góc nhìn bao quát về tài chính và đầu tư. Đồng hành cùng hàng trăm khách hàng trong các dự án bất động sản lớn, chị hiểu rằng đằng sau mỗi quyết định đầu tư luôn là những cân nhắc về rủi ro, khả năng bảo toàn tài sản và các kế hoạch dài hạn cho tương lai.

Theo chị, nhu cầu của khách hàng đang thay đổi rõ rệt. Khi thị trường bất động sản trải qua nhiều biến động, ngày càng nhiều người quan tâm đến việc bảo vệ tài sản, quản trị rủi ro và chuẩn bị kế hoạch tài chính dài hạn cho gia đình. Đây cũng là động lực khiến chị chuyển hướng sang lĩnh vực tư vấn tài chính – bảo hiểm, nơi kinh nghiệm về tài sản được mở rộng thành năng lực tư vấn về bảo vệ và hoạch định tương lai.

Gia nhập Manulife, chị Thanh Duy có thêm công cụ và phương pháp để biến kinh nghiệm làm việc với các quyết định tài sản lớn thành những cuộc tư vấn cụ thể hơn về bảo vệ tài chính, phù hợp với nhu cầu và hoàn cảnh của từng gia đình. Suốt 6 năm làm tư vấn tài chính – bảo hiểm, chị liên tục đạt các danh hiệu như MBA Kim Cương, MDRT… và ghi nhận nhiều bước tiến vững vàng trong sự nghiệp.

"Trước đây, tôi thường tư vấn khách hàng về việc chọn tài sản phù hợp. Sau này, tôi nhận ra điều quan trọng không kém là giúp họ giữ được thành quả đã làm ra, nhất là khi cuộc sống có những rủi ro không ai lường trước", chị nói.

Từ trải nghiệm dịch vụ đến hành trình MDRT trọn đời

Trước khi gia nhập Manulife, anh Phạm Văn Tám có gần 10 năm làm việc trong ngành dịch vụ khách sạn quốc tế. Môi trường chuyên nghiệp cùng trải nghiệm làm việc với những khách hàng có yêu cầu cao giúp anh rèn luyện kỹ năng chăm sóc khách hàng một cách bài bản, đặc biệt là khả năng thấu hiểu nhu cầu và duy trì chất lượng phục vụ trong từng trải nghiệm nhỏ.

Theo anh, một trong những kỹ năng quan trọng mà ngành khách sạn mang lại chính là khả năng đặt mình vào vị trí của khách hàng. Có nhiều nhu cầu khách hàng không trực tiếp nói ra, nhưng người làm dịch vụ cần nhận diện thông qua quan sát và lắng nghe.

Khi gia nhập Manulife, tư duy dịch vụ đó đã được anh phát triển thêm qua đào tạo và sự đồng hành thực tế từ đội ngũ quản lý. Với anh, giá trị của người tư vấn không nằm ở việc giới thiệu sản phẩm trước tiên, mà ở khả năng lắng nghe, nhận diện nhu cầu thật sự và mang đến giải pháp phù hợp với từng mục tiêu tài chính của khách hàng.

"Tôi thấy nghề tư vấn tài chính – bảo hiểm cũng giống ngành dịch vụ ở một điểm: phải lắng nghe trước khi đưa ra giải pháp. Khi hiểu khách hàng cần gì, mình mới có thể tư vấn đúng và đồng hành lâu dài cùng họ", anh chia sẻ.

Những nỗ lực của anh Tám trong môi trường làm việc chuyên nghiệp và phù hợp đã giúp anh xây dựng được mạng lưới khách hàng riêng và gắn bó với nghề trong hơn hai thập kỷ. Anh đã có 22 lần đạt danh hiệu MDRT và hiện là MDRT trọn đời. Hành trình này không chỉ mang lại cho anh một sự nghiệp vững chắc, mà còn giúp anh có thêm kinh nghiệm để chia sẻ với nhiều tư vấn viên trẻ.

Kinh nghiệm cũ trở thành lợi thế mới

Dù đến từ những lĩnh vực khác nhau, điểm chung của họ khi bước vào ngành tư vấn tài chính là không phải bắt đầu lại từ con số 0. Kiến thức y khoa giúp nhận diện rủi ro sức khỏe. Kinh nghiệm bất động sản giúp hiểu rõ những quyết định tài chính lớn của khách hàng. Trong khi đó, tư duy dịch vụ từ ngành khách sạn giúp nâng cao kỹ năng lắng nghe, chăm sóc và thấu hiểu khách hàng.

Những kinh nghiệm đó không mất đi khi họ chuyển nghề. Ngược lại, khi được đào tạo đúng cách và có người hướng dẫn trong giai đoạn đầu, kinh nghiệm từ ngành cũ có thể trở thành lợi thế thật sự trong nghề tư vấn tài chính – bảo hiểm. Điều quan trọng là họ không chỉ hiểu sản phẩm, mà còn hiểu con người phía sau mỗi nhu cầu bảo vệ, tích lũy và chuẩn bị cho tương lai.