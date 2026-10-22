Hợp nhất 3 hội thành Hội Bảo trợ người khuyết tật thành phố Hà Nội

ANTD.VN - UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản cho phép hợp nhất Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi, Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật và Hội Người khuyết tật thành Hội Bảo trợ người khuyết tật.

Theo Quyết định số 5880/QĐ-UBND ngày 20-10-2026, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Hà Nội, Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật thành phố Hà Nội và Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội có trách nhiệm chuyển giao toàn bộ tài sản, tài chính, tổ chức, nhân sự, các quyền và nghĩa vụ cho Hội Bảo trợ người khuyết tật thành phố Hà Nội; đồng thời chấm dứt tồn tại, hoạt động và nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Hội Bảo trợ người khuyết tật thành phố Hà Nội là hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, trực thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Nội vụ, Sở Y tế và các sở, ngành khác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

Hội Bảo trợ người khuyết tật thành phố Hà Nội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; trụ sở chính tại tầng 13, Cung Trí thức Thành phố, số 1 Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy; hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, không vì mục tiêu lợi nhuận; được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.