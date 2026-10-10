Nam diễn viên "Trại buôn người" chia sẻ chạm tới trái tim khán giả

ANTD.VN - Đinh Viết Tường, chàng thanh niên mắc hội chứng TICS - dạng khuyết tật vận động thần kinh, gây ra các triệu chứng nháy mắt, giật cơ mặt và tay chân, bộc phát âm thanh ngoài ý muốn, đã có những chia sẻ chạm tới trái tim khán giả tại chương trình Gala "Thanh niên sống đẹp 2026".

Chiều 10-10, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức gala và trao Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026. Tại chương trình, 15 thanh niên tiêu biểu đã được tuyên dương vì những hành động đẹp, nghĩa cử nhân văn và đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Chúc mừng 15 gương thanh niên tiêu biểu được tuyên dương, anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cho rằng, phía sau mỗi phần thưởng không chỉ là thành tích, mà còn là những lựa chọn đầy trách nhiệm: dấn thân thay vì đứng ngoài, chia sẻ thay vì chỉ nghĩ cho mình, vượt lên nghịch cảnh thay vì đầu hàng số phận.

Ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các Đoàn thể Trung ương; ông Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng khen thưởng cho các cá nhân. Ảnh: Đăng Hải

Theo anh Nguyễn Kim Quy, trong giai đoạn phát triển mới, thanh niên cần có tri thức, kỹ năng, bản lĩnh, chủ động làm chủ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, sáng tạo trong lao động và hội nhập quốc tế; đồng thời nâng cao trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và đất nước.

Tại phần giao lưu cùng các gương điển hình tiên tiến, sự xuất hiện của chàng thanh niên mắc hội chứng TICS Đinh Viết Tường đã truyền cảm hứng sống tới nhiều đại biểu tham dự chương trình.

Anh Nguyễn Hữu Trọng - Bác sĩ, Bí thư Chi đoàn Khoa Khám bệnh, Bệnh viện 199, Bộ Công an nhận giải thưởng. Ảnh: Đăng Hải.

Anh là nhà sáng tạo nội dung sở hữu những video triệu view. Thời gian gần đây, anh cũng được công chúng biết đến rộng rãi hơn nhờ đóng vai Nhân, một nạn nhân khuyết tật bị cuốn vào đường dây lừa đảo ở khu vực biên giới trong phim "Trại buôn người".

Khó khăn trong diễn đạt nhưng những chia sẻ của Đinh Viết Tường tại gala vẫn đủ để người nghe hiểu được những nỗ lực của chàng trai sinh năm 2002 này.

Đối với anh, không có con đường thành công nào trải đầy hoa hồng và những khó khăn cũng sẽ không kéo dài mãi mãi. Chìa khóa để vượt qua bóng tối nghịch cảnh chính là sự tự tin vào giá trị của bản thân, biết yêu thương chính mình và không ngừng nỗ lực từng ngày.

Nhìn lại hành trình gian khó của mình, anh ví von: "Nếu không có những tháng ngày ngụp lặn trong bùn lầy, chúng ta sẽ không biết được những thứ xinh đẹp như hoa sen vốn được mọc ra từ đó".

Đinh Viết Tường chia sẻ tại gala vinh danh "Thanh niên sống đẹp" năm 2026

Với phần thể hiện trong bộ phim "Trại buôn người", Đinh Viết Tường cho biết, anh cảm thấy biết ơn vì được sống, được cống hiến, được dấn thân và được trao cơ hội đứng trên một sân khấu lớn để kể câu chuyện của đời mình.

Đinh Viết Tường là 1 trong 15 gương mặt được vinh danh tại gala "Thanh niên sống đẹp" năm 2026. Họ là những thanh niên tiêu biểu, đại diện cho thế hệ thanh niên Việt Nam với tinh thần "dám nghĩ, dám làm".