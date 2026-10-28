Hơn 900 hộ dân phố cổ Hà Nội có thể được mua nhà xã hội, không qua bốc thăm

ANTD.VN - Hơn 900 hộ dân tại phố cổ, phố cũ thuộc phường Hoàn Kiếm, có diện tích nhà ở dưới 5m² sàn/người, được đề xuất mua, thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm.

Người dân phố cổ Hà Nội khó khăn về nhà ở dự kiến được ưu tiên mua nhà ở xã hội

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND TP đề nghị xây dựng Nghị quyết về việc giải quyết chỗ ở cho nhóm người khó khăn về nhà ở tại phố cổ, phố cũ được mua, thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm.

Chính sách trước mắt được đề xuất áp dụng tại phường Hoàn Kiếm, trên cơ sở người dân tự nguyện đăng ký.

Những hộ gia đình, cá nhân nếu đáp ứng các điều kiện sau thì được xem xét mua, thuê nhà ở xã hội không qua bốc thăm: Đã đăng ký thường trú và đang thực tế sinh sống tại nhà ở thuộc khu vực phố cổ, phố cũ thuộc phường Hoàn Kiếm trước ngày nghị quyết được thông qua; có diện tích nhà ở bình quân dưới 5 m2 sàn/người; đáp ứng điều kiện để được mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; tự nguyện đăng ký và được UBND phường Hoàn Kiếm phê duyệt theo danh sách.

Thành phố bố trí tối đa 902 căn hộ nhà ở xã hội (mỗi hộ một căn) tại các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn dự kiến cung ứng ra thị trường, mỗi dự án bố trí không quá 20% số căn hộ mở bán, theo thỏa thuận với chủ đầu tư. Trước mắt trong năm 2026, thành phố dự kiến bố trí tại 9 dự án với 552 căn hộ.

Tiêu chí lựa chọn dự án nhà ở xã hội là vị trí thuận lợi về giao thông công cộng (ưu tiên gắn với tuyến đường sắt đô thị), hạ tầng xã hội đồng bộ (trường học, y tế, chợ, thương mại), tiến độ hoàn thành phù hợp và cơ cấu căn hộ phù hợp với quy mô hộ gia đình (bình quân khoảng 4 người/hộ).

Trường hợp số hộ đăng ký vào một dự án vượt số căn hộ đã bố trí tại dự án đó thì ưu tiên theo thứ tự: hộ có diện tích bình quân thấp nhất; hộ có người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo; hộ đăng ký trước; các hộ còn lại được bố trí sang dự án khác.

Người mua, thuê mua nhà ở xã hội khi chuyển đến nơi ở mới phải di chuyển toàn bộ nhân khẩu của hộ ra khỏi chỗ ở cũ và đăng ký thường trú tại nhà ở mới trong thời hạn do UBND thành phố quy định.

Trường hợp chỗ ở cũ là nhà thuộc tài sản công đang thuê thì chấm dứt hợp đồng thuê và bàn giao lại diện tích cho cơ quan quản lý nhà ở.

Trường hợp thuộc sở hữu của hộ gia đình, cá nhân thì thực hiện theo phương án do UBND TP quy định, bảo đảm không làm tăng thêm nhân khẩu, không phát sinh tình trạng chật chội trở lại tại phần diện tích đã chuyển đi.

Lý giải việc đề xuất nghị quyết, UBND TP cho hay, kết quả rà soát của UBND phường Hoàn Kiếm, có khoảng 902 hộ (3.621 nhân khẩu) đang sinh sống trong các nhà đông hộ với diện tích nhà ở bình quân dưới 5m2 sàn/người; bình quân mỗi hộ khoảng 4 người, nhiều thế hệ cùng sinh hoạt trên một diện tích chưa đến 20m2 sàn, thấp hơn nhiều lần so với diện tích nhà ở bình quân của Hà Nội.

Đây không chỉ là sự chật chội mà là tình trạng không bảo đảm điều kiện sống tối thiểu, chưa phù hợp với mục tiêu bảo đảm quyền có nơi ở hợp pháp của công dân theo Điều 22 Hiến pháp năm 2013.

Những căn hộ trên có nguy cơ mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Phần lớn nhà đông hộ là nhà ống, nhà cũ nằm sâu trong ngõ nhỏ, lối thoát nạn hạn chế hoặc dùng chung, hệ thống điện sinh hoạt cải tạo chắp vá, nhiều nơi kết hợp ở với kinh doanh, đun nấu, phương tiện chữa cháy khó tiếp cận. Khi xảy ra sự cố, hậu quả về người và tài sản có thể rất nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, việc sống trong điều kiện chật chội ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và môi trường sống. Không gian ở những căn hộ này thiếu ánh sáng, thông gió, ẩm thấp, nhiều hộ dùng chung khu vệ sinh, bếp, nguồn nước nguy cơ lây lan dịch bệnh cao, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe, nhất là trẻ em, người cao tuổi, người ốm đau, người khuyết tật.

Người dân sống trong những căn hộ này không thể tự cải thiện chỗ ở tại chỗ. Nhiều công trình đã xuống cấp về kết cấu nhưng thuộc khu vực có quy chế quản lý bảo tồn, hạn chế cơi nới, xây mới, nhiều nhà thuộc tài sản công cho nhiều hộ thuê hoặc có nhiều chủ sở hữu, sử dụng chung nên không thể cải tạo.

Phần lớn hộ dân là lao động tự do, thu nhập thấp và không ổn định, không đủ khả năng mua nhà ở thương mại. Nhà ở xã hội là con đường phù hợp nhất, nhưng theo quy định hiện hành các hộ vẫn phải bốc thăm như mọi đối tượng khác tại từng dự án nên không biết khi nào mới có được chỗ ở mới.

Ngoài ra, các chính sách trước đây chưa đi vào cuộc sống. Ví dụ Đề án giãn dân phố cổ ban hành kèm theo Quyết định số 168 ngày 9/1/2013 của UBND thành phố đến nay chưa triển khai được, nguyên nhân chủ yếu là chưa có quỹ nhà sẵn sàng để bố trí cho người dân...