Thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại nhà trọ trong ngõ sâu

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, phối hợp với UBND và Công an phường Đại Mỗ và các lực lượng liên quan tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại một cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà trọ trong ngõ 137 đường Phùng Khoang.

Tình huống xảy ra sự cố cháy, nổ giả định tại đường Phùng Khoang

Tham gia buổi thực tập có cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4; Công an phường; Ban Chỉ huy quân sự phường; Trạm Y tế phường Đại Mỗ; Công ty Điện lực Từ Liêm; lực lượng dân phòng; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; các phòng, ban thuộc UBND phường và người dân trên địa bàn.

Trên địa bàn phường Đại Mỗ hiện có 1.005 cơ sở nhà trọ, phần lớn nằm trong các ngõ sâu, gây khó khăn cho việc tiếp cận của xe chữa cháy khi xảy ra sự cố. Toàn phường có 35 ngõ sâu trên 200 m và 143 ngõ sâu từ 50 m đến 200 m mà xe chữa cháy không thể tiếp cận trực tiếp. Đặc điểm này đặt ra yêu cầu cao đối với công tác tổ chức lực lượng, triển khai phương tiện, cứu người và di chuyển tài sản khi xảy ra cháy, nổ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH kịp thời có mặt tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại ngõ 137 Phùng Khoang

Theo tình huống giả định, pin xe điện phát sinh cháy trong quá trình sạc tại khu vực để xe tầng 1 của cơ sở nhà trọ trong ngõ 137 đường Phùng Khoang. Do có nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, tạo ra khói đen dày đặc và nhiệt độ cao, đe dọa tính mạng những người bên trong, đồng thời có nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận.

Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ phối hợp với lực lượng dân phòng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và người dân khẩn trương báo động, hướng dẫn người trong khu vực thoát nạn, tổ chức tìm kiếm, cứu người, di chuyển tài sản và sử dụng phương tiện tại chỗ để xử lý đám cháy. Tuy nhiên, do đám cháy phát triển nhanh, vượt quá khả năng xử lý ban đầu, lực lượng tại chỗ đã báo tin, đề nghị lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp chi viện.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH điều động 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ thuộc phân đội Trung Văn, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4, đến hiện trường. Các lực lượng nhanh chóng phối hợp, phân công nhiệm vụ, triển khai phương tiện chữa cháy, tổ chức cứu người bị nạn, ngăn chặn cháy lan và dập tắt đám cháy theo phương án đã xây dựng.

Công an phường Đại Mỗ và các lực lượng trên địa bàn phường kịp thời có mặt xử lý sự cố cháy nổ

Trọng tâm của buổi thực tập là nâng cao khả năng hiệp đồng giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH với chính quyền địa phương, các đơn vị chức năng và lực lượng tại chỗ; kiểm tra khả năng huy động nhân lực, phương tiện, duy trì thông tin liên lạc và tổ chức xử lý tình huống trong điều kiện thực tế. Qua đó, các đơn vị có cơ sở rà soát, bổ sung phương án, xác định rõ trách nhiệm của từng lực lượng, kịp thời khắc phục những hạn chế trong quá trình phối hợp.

Thông qua hoạt động thực tập, người dân được nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa, phát hiện và xử lý ban đầu khi xảy ra cháy, nổ; chủ động phối hợp với lực lượng chức năng, phát huy hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ”. Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao năng lực chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở nhà trọ trong ngõ sâu, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân và xây dựng khu dân cư an toàn.