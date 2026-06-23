Hội thi tay nghề PVOIL: Ngày hội luyện nghề thực chất

ANTD.VN - Hội thi tay nghề đã không còn xa lạ tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Thế nhưng tại Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, sân chơi này lại mang những nét sáng tạo và đặc trưng riêng biệt, thực sự trở thành cơ hội nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho toàn thể người lao động.

Với mục tiêu cao nhất là tạo cơ hội giao lưu, học hỏi và nâng cao tay nghề, PVOIL không đặt nặng thành tích mà chú trọng vào hiệu quả thực chất. Điểm đặc biệt trong cách thức tổ chức của Tổng công ty là các thí sinh được lựa chọn hoàn toàn ngẫu nhiên và khách quan từ toàn thể CBCNV.

Đông đảo người lao động tham gia Hội thi tay nghề PVOIL.

Được tổ chức 2 năm một lần xen kẽ giữa Khối Cửa hàng xăng dầu và Khối Kho xăng dầu, danh sách đội thi chỉ được công bố trước ngày diễn ra 7 ngày. Quy định này đòi hỏi toàn bộ nhân viên trong hệ thống phải chủ động ôn luyện lý thuyết lẫn thực hành, bởi bất kỳ ai cũng có thể trở thành đại diện thi đấu. Nhờ vậy, hội thi trở thành một đợt sát hạch tay nghề diện rộng và thực chất, thay vì chỉ là sân chơi của những cá nhân xuất sắc nhất được đơn vị chọn sẵn. Bên cạnh đó, ngân hàng câu hỏi cũng được bảo mật hoàn toàn và bám sát vào thực tế công việc hằng ngày, thúc đẩy người lao động không ngừng trau dồi chuyên môn để luôn trong tư thế sẵn sàng.

Những dấu ấn đổi mới mạnh mẽ

Vừa qua, tại Phan Thiết (Bình Thuận), đã diễn ra Hội thi tay nghề khối Cửa hàng xăng dầu (CHXD) “Đội bán hàng giỏi” PVOIL lần thứ 5 năm 2026. Sự kiện diễn ra trong không khí thực sự ấn tượng và bùng nổ với sự tranh tài sôi nổi của 18 đội thi qua hai phần thi lý thuyết và thực hành.

Các đội thi phần thi lý thuyết.

Hội thi năm nay khẳng định sự đổi mới mạnh mẽ, bảo đảm tính thực chất, khách quan và bám sát hoạt động của hệ thống bán lẻ PVOIL. Toàn bộ ngân hàng đề thi gồm 300 câu hỏi và clip tình huống đều được xây dựng từ chính thực tế tại các cửa hàng. Đặc biệt, Ban tổ chức đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào việc bốc thăm, phân nhóm và lập lịch trình nhằm bảo đảm tính minh bạch, khoa học.

Từ quy trình sàng lọc nghiêm ngặt gần 4.250 nhân sự toàn hệ thống bán lẻ, 18 đội thi đại diện cho 18 đơn vị kinh doanh đã được lựa chọn ngẫu nhiên. Mỗi đội gồm 5 thành viên chính thức (1 cửa hàng trưởng, 4 nhân viên bán hàng) và 2 thành viên dự bị. Một điểm nhấn khác của hội thi năm nay là lần đầu tiên nội dung tranh tài được gắn liền với chương trình tọa đàm về quản lý, vận hành cửa hàng xăng dầu, tạo diễn đàn ý nghĩa để các đơn vị chia sẻ và lan tỏa những cách làm hiệu quả.

Thí sinh thi thực hành bán hàng.

Sôi nổi, kịch tính từng vòng thi

Trải qua một ngày tranh tài sôi nổi, các đội thi đã hoàn thành xuất sắc cả hai phần thi lý thuyết và thực hành, phản ánh toàn diện công việc hằng ngày tại cửa hàng xăng dầu. Ở phần thi lý thuyết, ba vòng tranh tài (Khởi động, Giành quyền trả lời và Xử lý tình huống) đã diễn ra quyết liệt. Những câu hỏi xoay quanh nghiệp vụ bán hàng, quản lý, an toàn lao động, chăm sóc khách hàng và văn hóa doanh nghiệp đã tạo nên những màn rượt đuổi điểm số vô cùng ấn tượng.

Bước sang nội dung thực hành (gồm bán hàng, nhập hàng và PCCC - CNCH), các thí sinh tiếp tục khẳng định sự thành thục trong chuyên môn. Mọi thao tác phục vụ khách hàng, quy trình nhập hàng cho đến kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp đều được thực hiện nghiêm túc, chính xác và chuyên nghiệp.

Các thí sinh thi phần thi thực hành nhập hàng.

Sự thành công của hội thi đến từ công tác chuẩn bị chu đáo, bài bản về trang thiết bị cùng sự quyết tâm cao độ từ các đơn vị. Bên cạnh đó, sự công tâm, giàu kinh nghiệm chuyên môn của Ban giám khảo; cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả đã tiếp thêm động lực cho các thí sinh. Qua từng vòng thi, người xem không khỏi ngỡ ngàng, hào hứng trước một không gian thi đấu hấp dẫn, gay cấn và vui tươi, không thua kém gì các gameshow chuyên nghiệp trên truyền hình.

Tiếng nói từ những “thí sinh”

Anh Trần Hồng Quân – Cửa hàng trưởng CHXD Mai Lâm, PVOIL Hà Nội hào hứng chia sẻ, dù đã gắn bó với PVOIL gần 10 năm nhưng đây là lần đầu tiên anh may mắn được lựa chọn ngẫu nhiên để tham gia hội thi và được tín nhiệm bầu làm đội trưởng. Để chuẩn bị tốt nhất, toàn đội đã tập trung nghiên cứu kỹ các tài liệu hướng dẫn và các nội dung ôn luyện bám sát thực tế hoạt động hằng ngày của cửa hàng. Anh Quân đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện: “Đây vừa là cơ hội thiết thực để người lao động nâng cao tay nghề, năng lực bán hàng, vừa là nhịp cầu để các đơn vị giao lưu, gắn kết. Đúng nghĩa một 'hội thi' - vừa là dịp để thi đua, vừa là ngày hội thực sự của người lao động”.

Các thí sinh trong phần thi thực hành PCCC và CNCH.

Mang theo niềm tự hào của đơn vị chủ nhà, anh Trần Đại Phong (CHXD số 1 Lagi, PVOIL Bình Thuận) - thí sinh tranh tài ở cả 3 nội dung lý thuyết, nhập hàng và PCCC chia sẻ, hội thi là cơ hội tuyệt vời để người lao động trau dồi kiến thức phục vụ công việc hằng ngày. Trước khi bước vào hội thi, toàn đội đã tổ chức ôn luyện vô cùng hăng say và nghiêm túc. “Đến với hội thi, đội PVOIL Bình Thuận mang theo tinh thần sẵn sàng và quyết tâm cao nhất. Đồng thời, anh cùng các đồng nghiệp rất vinh dự được đón tiếp các đoàn về tham dự, qua đó lan tỏa hình ảnh một PVOIL Bình Thuận chuyên nghiệp, mến khách trên mảnh đất Bình Thuận xinh đẹp” - anh Phong bày tỏ.

Điểm chạm cảm xúc lớn nhất chính là khoảnh khắc vinh danh. Vỡ oà hạnh phúc khi đội nhà giành giải cao nhất hội thi, anh Hồ Sĩ Cường - Đội trưởng đội PVOIL Thanh Hóa chia sẻ: “Cảm giác lúc này thực sự rất sung sướng! Thành quả đạt được giống như quả ngọt của cả một tập thể, từ sự quan tâm của ban lãnh đạo đến sự đồng lòng của anh em và các cổ động viên. Dù đội hình được thành lập rất sát ngày thi qua sự lựa chọn ngẫu nhiên từ Ban tổ chức, nhưng với quyết tâm chiến đấu hết mình, toàn đội đã tranh thủ từng chút thời gian để tích lũy kiến thức, tập luyện kỹ năng. Lúc đi thi anh em đều quyết tâm hướng tới mục tiêu cao nhất, nhưng giây phút hồi hộp, vỡ òa nhất chính là khoảnh khắc Ban tổ chức xướng tên PVOIL Thanh Hóa đạt giải Nhất!”

Lấy người lao động làm trung tâm, PVOIL luôn chú trọng nâng cao, hoàn thiện kỹ năng và tay nghề cho đội ngũ nhân sự trực tiếp. Trong đó, Hội thi tay nghề với cách thức tổ chức đặc trưng chính là giải pháp then chốt được Tổng công ty duy trì hiệu quả trong nhiều năm qua. Ban lãnh đạo PVOIL kỳ vọng đây không chỉ là một sân chơi chuyên môn thuần túy, mà còn là cơ hội để toàn thể CBCNV giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và thắt chặt tình đoàn kết. Đồng thời, sau ngày hội này, từng cá nhân sẽ lan tỏa kiến thức, kinh nghiệm đã học hỏi được vào công việc thực tế, góp phần xây dựng đội ngũ người lao động PVOIL ngày càng tiến bộ, chuyên nghiệp, chung tay nâng tầm thương hiệu và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.