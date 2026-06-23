Các tổ chức lớn dự báo ra sao về triển vọng giá vàng?

ANTD.VN - Trong bối cảnh kinh tế, địa chính trị đang diễn biến phức tạp, các tổ chức lớn cũng giảm sự lạc quan thái quá của mình khi dự báo về triển vọng giá vàng thời gian tới.

Tính đến 9h30 sáng nay, giá vàng trong nước đã tăng thêm 600 nghìn đồng mỗi lượng so với chốt phiên hôm qua. Theo đó, vàng SJC và vàng nhẫn tròn 999.9 đang niêm yết quanh mức 145 – 148 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, phiên giao dịch ngày 22/6 tại thị trường Mỹ (đêm qua, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam), giá vàng đã tăng gần 36 USD mỗi ounce, chốt phiên trên mức 4.190 USD/ounce.

Tuy nhiên, sang đến phiên châu Á sáng nay, kim loại quý đã đánh mất đà tăng. Sau khi được kéo vọt lên trên 4.200 USD, giá vàng đã quay đầu và hiện tại đã giảm gần 33 USD so với tham chiếu, đang giao dịch quanh vùng 4.157 USD/ounce.

Giá vàng vẫn đang diễn biến khó lường khi các dữ liệu đầu vào, bao gồm triển vọng lãi suất, kinh tế, địa chính trị liên tục thay đổi. Dù vậy, các tổ chức đã bớt lạc quan khi dự báo về triển vọng kim loại quý.

Giá vàng đang chịu nhiều áp lực

Trong báo cáo mới đây, các nhà phân tích kim loại quý tại Heraeus cho rằng, giá vàng và bạc có khả năng chịu áp lực trong trung hạn khi xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran giảm leo thang trong bối cảnh thị trường điều chỉnh theo xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Dù cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran có thể đã kết thúc, nhưng Heraeus dự đoán việc thị trường trở lại hoạt động bình thường sẽ mất nhiều tháng. “Mặc dù về lý thuyết, dầu qua eo biển có thể vào thị trường ngay bây giờ, nhưng những vấn đề thực tiễn xung quanh việc mở lại eo biển có thể rất đáng kể” - họ nói.

Theo các nhà phân tích, việc rà phá thủy lôi và bảo hiểm cho các tàu chở dầu sẽ mất một thời gian. Sau đó, còn có khoảng thời gian 4-6 tuần để một tàu chở dầu đi qua eo biển và giao hàng đến điểm đến.

“Cả hai yếu tố này, cùng với việc không thể tránh khỏi việc bổ sung lại kho dự trữ dầu trong những tháng tới, sẽ có thể giữ giá năng lượng ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn và ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ trên toàn cầu, với việc các ngân hàng trung ương châu Âu và Nhật Bản đã tăng lãi suất”.

Bank of America (BofA) - một trong những ngân hàng lạc quan nhất trên thị trường khi từng dự báo ​​giá vàng sẽ đạt 6.000 USD/ounce - cũng đã phải điều chỉnh lại triển vọng ngắn hạn của mình.

“Việc đạt được mục tiêu 6.000 USD/ounce của chúng tôi hiện tại có vẻ khó khả thi. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa các yếu tố kinh tế vĩ mô hiện tại của Mỹ như thâm hụt ngân sách cao, thiếu sự củng cố tài chính và nhu cầu tài trợ phát sinh – tiền đề đằng sau dự báo lạc quan về vàng ban đầu của chúng tôi – cho thấy vàng vẫn còn tiềm năng tăng giá trở lại trong dài hạn”, ngân hàng này cho biết trong báo cáo kim loại quý mới nhất của mình.

Theo các chuyên gia BofA, sự thay đổi kỳ vọng xung quanh chính sách tiền tệ của Mỹ vẫn là trở ngại lớn nhất đối với vàng trong ngắn hạn. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường dự báo hơn 70% khả năng tăng lãi suất vào tháng 9.

Chuyên gia BofA cho rằng, sự chuyển dịch từ “cắt giảm lạm phát” sang chính sách tiền tệ thắt chặt hơn làm giảm tiềm năng tăng giá vàng khoảng 50%, trong điều kiện các yếu tố khác không thay đổi. Đồng thời, Ngân hàng này cũng lưu ý rằng ngay cả khi một thỏa thuận hòa bình lâu dài được đàm phán, áp lực lạm phát khó có thể giảm bớt.

Liên quan đến dòng tiền, các chiến lược gia hàng hóa tại Morgan Stanley cho rằng, nếu không có sự phục hồi đáng kể về dòng vốn đổ vào các quỹ ETF, vàng sẽ khó đạt được mục tiêu tăng giá 5.200 USD/ounce trong nửa cuối năm 2026. Mặc dù việc mua vàng của ngân hàng trung ương có thể tiếp tục bất kể điều gì xảy ra, nhưng các chuyên gia cho rằng dòng vốn vào ETF lại nhạy cảm hơn với những thay đổi trong kỳ vọng về lãi suất.

Ngân hàng đầu tư này vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của kim loại quý này, vì họ kỳ vọng việc giảm căng thẳng ở Trung Đông và giá dầu giảm sẽ giúp giảm kỳ vọng lạm phát. Tuy nhiên, giọng điệu cứng rắn của Fed tại cuộc họp hôm thứ Tư đã làm dấy lên kỳ vọng rằng lãi suất có thể duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn, với khả năng tăng lãi suất được đặt ra trở lại, điều này làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ các tài sản không sinh lời như vàng.

Trong bối cảnh giá vàng vốn đã ở mức cao, điều này càng hạn chế nhu cầu từ các quỹ ETF, ngân hàng trung ương và người tiêu dùng.