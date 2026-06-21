Glow - Nền tảng massage trải nghiệm chăm sóc sức khoẻ tại nhà

ANTD.VN -Trong nhịp sống hiện đại, người dùng ngày càng ưu tiên các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiện lợi và linh hoạt. Chính vì vậy, Glow ra đời với vai trò là nền tảng kết nối khách hàng với đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe ngay tại nhà một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Xu hướng sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà

Những năm gần đây, thói quen chăm sóc sức khỏe của người dân Hà Nội đang có nhiều thay đổi. Bên cạnh việc tập luyện thể thao hay duy trì lối sống lành mạnh, nhiều người cũng quan tâm hơn đến các giải pháp thư giãn và phục hồi sức khỏe trong cuộc sống hằng ngày.

Để đáp ứng nhu cầu đó, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà dần trở thành lựa chọn được nhiều người ưu tiên. Với sự hỗ trợ của công nghệ, người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm và đặt lịch dịch vụ chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại, đồng thời chủ động hơn về thời gian và địa điểm sử dụng. Thay vì phải di chuyển đến các spa hay trung tâm trị liệu, khách hàng có thể tận hưởng các liệu trình ngay tại nhà.

Không chỉ mang lại sự thuận tiện, mô hình này còn giúp người dùng tối ưu thời gian trong bối cảnh nhịp sống đô thị ngày càng bận rộn. Đây cũng là lý do dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà đang dần trở thành một phần trong thói quen sinh hoạt của nhiều người.

Nhờ tính tiện lợi và linh hoạt, mô hình này đặc biệt phù hợp với nhân viên văn phòng, người thường xuyên làm việc với cường độ cao hoặc các gia đình có người lớn tuổi.

Glow mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe

Nhận thấy nhu cầu chăm sóc sức khỏe và sử dụng dịch vụ massage tại nhà Hà Nội ngày càng tăng, Glow đã ra đời với mong muốn giúp người dùng tiếp cận các dịch vụ chất lượng một cách thuận tiện hơn. Được thành lập từ năm 2020, nền tảng đóng vai trò kết nối khách hàng với đội ngũ kỹ thuật viên có chuyên môn và tay nghề tại Việt Nam.

Không chỉ đơn thuần là một ứng dụng đặt lịch, Glow hướng đến việc mang các giải pháp chăm sóc sức khỏe và thư giãn đến gần hơn với người dùng hiện đại. Thông qua ứng dụng, khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn dịch vụ phù hợp, đặt lịch theo thời gian mong muốn và sử dụng dịch vụ ngay tại không gian quen thuộc của mình.

Để đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng, Glow phát triển nhiều dịch vụ như massage Thái, massage dầu, massage Aroma, massage cổ vai gáy, giác hơi và các dịch vụ chăm sóc cá nhân khác. Nhờ đó, người dùng có thể linh hoạt lựa chọn liệu trình phù hợp để thư giãn cơ thể, phục hồi năng lượng và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Định hướng phát triển của Glow

Không chỉ tập trung phát triển tại thị trường trong nước, Glow còn theo đuổi mục tiêu xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp hiện đại theo tiêu chuẩn khu vực. Đây là định hướng được doanh nghiệp kiên trì thực hiện thông qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện trải nghiệm người dùng và mở rộng mạng lưới hoạt động.

Song song với việc phát triển công nghệ, Glow cũng chú trọng xây dựng môi trường kết nối minh bạch giữa khách hàng và kỹ thuật viên, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà.

Với tầm nhìn trở thành nền tảng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp hàng đầu khu vực, Glow đang từng bước mở rộng dấu ấn của mình tại Đông Nam Á. Trong hành trình đó, sự hiện diện của Glow Philippines là một trong những bước tiến thể hiện quyết tâm đưa thương hiệu Việt tiếp cận nhiều thị trường quốc tế hơn trong tương lai.

Nếu đang tìm kiếm một giải pháp thư giãn, phục hồi sức khỏe ngay tại nhà một cách tiện lợi và chuyên nghiệp, người dùng có thể liên hệ hoặc truy cập ứng dụng Glow để được tư vấn và trải nghiệm dịch vụ phù hợp với nhu cầu của mình.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 170 Đường Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Hà Nội

Hotline: 0888 129 100

Website: https://glowbooking.com/

Email: support@glowvietnam.com