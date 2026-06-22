Giá vàng tăng mạnh sáng đầu tuần

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng SJC trong nước đồng loạt tăng 1,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra, đưa giá niêm yết lên mức 145,7 – 148,7 triệu đồng/lượng. Các thương hiệu vàng nhẫn tròn 999.9 hiện cũng đang được giao dịch quanh vùng giá này.

Giá vàng trong nước tăng khi thị trường quốc tế tiếp tục hồi phục. Kể từ khi mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, tính đến 9h30 sáng theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay quốc tế đã tăng khoảng 33 USD mỗi ounce, đang giao dịch quanh vùng giá 4.188 USD/ounce.

Giá vàng đang đứng trước nhiều ẩn số khó lường

Một trong những tin tức liên quan có thể tác động đến thị trường tài chính, đó là cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ vào tối qua theo giờ Việt Nam, sau khi hai nước ký bản ghi nhớ 14 điều khoản.

Trong lịch sử, chưa từng có tiền lệ lãnh đạo Mỹ và Iran gặp nhau ở cấp độ cao như vậy và hai bên đều bày tỏ thiện chí về một trang mới trong mối quan hệ giữa hai nước.

Giá dầu tiếp tục hạ nhiệt trước kỳ vọng hòa bình tại Trung Đông. Hiện dầu thô WTI đang giao dịch quanh 75,5 USD/thùng, trong khi dầu Brent quanh 78,7 USD/thùng.

Trong tuần trước, dự đoán của các chuyên gia tương đối tiêu cực về triển vọng ngắn hạn của thị trường vàng, với 70% số chuyên gia tham gia khảo sát của Kitco News cho rằng kim loại quý sẽ giảm trong tuần này. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều lần dự báo của các nhà phân tích là không chính xác, nhất là trong bối cảnh kinh tế, địa chính trị biến động khôn lường hiện nay.

Hiện hai dữ liệu đầu vào lớn nhất đối với vàng là lãi suất và chiến sự tại Trung Đông. Lãi suất đang được đa phần các chuyên gia dự báo sẽ tăng sau những tiết lộ tại cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tuần trước. Tuy nhiên, nếu Trung Đông hòa bình trở lại, giá dầu giảm thì lạm phát được kỳ vọng hạ nhiệt, qua đó tạo thêm dư địa cho chính sách tiền tệ nới lỏng.

Trong khi chiến sự tại Trung Đông cũng mang lại tác động 2 chiều cho thị trường kim loại quý. Nếu một giải pháp hòa bình được thực thi, vàng sẽ suy giảm vai trò trú ẩn an toàn; trong khi ở chiều ngược lại, giá dầu giảm giúp lạm phát hạ nhiệt lại tạo điều kiện cho hạ lãi suất – điều mà thị trường kim loại quý đang chờ đợi.