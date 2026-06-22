VN-Index tăng mạnh hơn 33 điểm nhờ nhóm cổ phiếu Vingroup nhưng thanh khoản “mất hút”

ANTD.VN - Dù số mã giảm áp đảo nhưng nhờ sức mạnh của các cổ phiếu Vingroup, với VHM và VIC tăng trần, đã giúp VN-Index tăng mạnh 33,38 điểm phiên đầu tuần.

Sau 4 tuần điều chỉnh liên tiếp, thị trường chứng khoán đã hồi phục khá tốt trong tuần vừa qua, test thành công mốc kháng cự 1.820-1.830 điểm. Động lực chính vẫn là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, với tâm điểm là cổ phiếu họ Vingroup.

Tuy nhiên, thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp. Bên cạnh những rủi ro lớn từ bên ngoài, dòng tiền thận trọng khi VN-Index đang tiến vào vùng kháng cự cao hơn cùng thị trường thiếu vắng thông tin đủ lớn để dẫn dắt, đã khiến tâm lý chung giao dịch phòng thủ và không dám giải ngân mạnh.

Diễn biến tương tự tiếp tục kéo dài sang phiên đầu tuần. Sau ít phút giằng co đầu phiên, đà tăng mạnh của cặp đôi lớn VIC-VHM đã giúp VN-Index tăng tốc.

Tạm dừng phiên sáng, VN-Index tăng 32,28 điểm (+1,77%) lên 1.856,81 điểm với 194 mã giảm, gấp hơn 2 lần số mã tăng (81 mã). Tuy nhiên, giao dịch rất ảm đạm với tổng khối lượng giao dịch chỉ đạt 21,8 triệu đơn vị, giá trị 6.616 tỷ đồng.

Không được hỗ trợ bởi các cổ phiếu lớn, HNX-Index sáng nay giảm 1,17 điểm (-0,36%) xuống 323,66; UPCoM-Index tăng nhẹ 0,11 điểm (+0,09%) lên 127,63 điểm.

Chứng khoán tiếp tục diễn biến "xanh vỏ, đỏ lòng"

Diễn biến tích cực tiếp tục kéo dài trong phiên chiều. Cặp đôi VHM, VIC tăng kịch trần, trong khi VRE cũng tăng mạnh 4,6%. Chỉ riêng VIC và VHM đã đóng góp tới hơn 34 điểm cho VN-Index, trong đó, VIC đóng góp gần 25 điểm.

Phần còn lại của thị trường giao dịch không thực sự tích cực. Nhóm VN30 ghi nhận 15 mã tăng, 12 mã giảm và 3 mã đứng giá. Biên độ biến động không quá lớn.

Trên toàn sàn HOSE phiên hôm nay có 183 mã giảm so với 133 mã tăng. VN-Index tăng mạnh 33,38 điểm (+1,83%), chốt phiên tại 1.857,91 điểm. Khối lượng giao dịch vỏn vẹn đạt 517,6 triệu đơn vị, giá trị giao dịch 14.597 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 176 tỷ đồng.

HNX-Index nới rộng đà giảm với mức giảm 3,77 điểm (-1,16%) xuống 321,06 điểm. Giao dịch có thêm 38,3 triệu đơn vị, giá trị giao dịch 753 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 31,4 tỷ đồng.

UPCoM-Index tăng nhẹ 0,24 điểm (+0,19%) lên 127,76 điểm. Thanh khoản 24 triệu đơn vị, giá trị 390 tỷ đồng.