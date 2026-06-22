Miền sống mới dành cho công dân toàn cầu sắp xuất hiện tại Phú Quốc

ANTD.VN - Khi Phú Quốc ngày càng khẳng định vị thế là tọa độ lý tưởng để sinh sống và làm việc của cộng đồng quốc tế, nhu cầu về những không gian an cư hiện đại, tiện nghi cũng không ngừng gia tăng. Đón đầu làn sóng này, MEYGROUP chuẩn bị ra mắt Meypearl Ciel Phu Quoc - tổ hợp căn hộ cao cấp kiến tạo một miền sống mới dành cho thế hệ công dân toàn cầu giữa trung tâm đảo Ngọc.

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Meypearl Ciel Phu Quoc nằm tại tọa độ lõi của đô thị đáng sống Meyhomes Capital Phú Quốc

Từ tầm nhìn thành phố đảo tương lai đến trái tim đô thị đáng sống

Trong định hướng phát triển bền vững tầm nhìn dài hạn, Phú Quốc không còn gói gọn trong định vị của một thiên đường du lịch hay điểm đến lưu trú ngắn ngày. Sự cất cánh của hạ tầng giao thông không giới hạn, các chính sách ưu đãi kinh tế vượt trội, cú hích lịch sử APEC 2027 đang biến đảo Ngọc thành một trung tâm kinh tế biển hiện đại, một “thành phố đảo” đáng sống tầm vóc quốc tế. Nơi đây đang đón đầu làn sóng dịch chuyển an cư mạnh mẽ chưa từng có của cộng đồng chuyên gia, doanh nhân và giới tri thức toàn cầu - những người chọn Phú Quốc làm bến đỗ để phát triển sự nghiệp và bồi đắp tương lai.

Khi làn sóng định cư toàn cầu đổ về ngày một mạnh mẽ, Phú Quốc bắt đầu đối diện với bài toán về những tiêu chuẩn an cư khắt khe chưa từng có. Cộng đồng công dân quốc tế và giới tri thức trẻ không chỉ tìm kiếm một ngôi nhà đơn thuần, họ tìm kiếm một không gian sống hiện đại, giàu tính kết nối, vừa đủ năng động cho những trải nghiệm đa màu sắc, vừa đủ chiều sâu để bồi đắp giá trị tinh thần và tạo dựng tổ ấm.

Sự chuyển mình mang tính bước ngoặt này đòi hỏi một tư duy quy hoạch tương xứng để giữ chân dòng người nhập cư chất lượng cao. Đón đầu dòng chảy thời đại, đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc (do MEYGROUP phát triển) nổi lên như hình mẫu của một đô thị đa chức năng tiên phong tại Nam đảo, nơi quy tụ hệ sinh thái tiện ích sống đồng bộ đã hiện hữu.

Tại “trái tim” của Meyhomes Capital Phú Quốc, MEYGROUP dành riêng một tọa độ chiến lược để kiến tạo nên Meypearl Ciel Phu Quoc. Được định vị là miền sống mới mang sắc diện đa văn hóa, dự án mở ra một không gian sống trẻ trung, phóng khoáng nhưng không kém phần sâu lắng, được thiết kế "may đo" riêng cho thế hệ cư dân toàn cầu chọn ở lại, cống hiến và gắn bó trọn vẹn với đảo Ngọc.

Không gian sống hiện đại và đầy cảm hứng tại căn hộ Meypearl Ciel Phu Quoc

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Đến Meypearl Ciel Phu Quoc - miền sống mới của thế hệ công dân toàn cầu

Nối tiếp dòng chảy thịnh vượng của đại đô thị đáng sống Meyhomes Capital Phú Quốc, Meypearl Ciel Phu Quoc xuất hiện như một dấu gạch nối hoàn hảo giữa nhịp sống phố thị năng động và thiên nhiên nguyên bản. Đây không chỉ là một dự án căn hộ cao cấp, mà là miền sống mới được kiến tạo để đón đầu làn sóng dịch chuyển của cộng đồng cư dân toàn cầu tới đảo Ngọc. Họ là những người năng động, sở hữu phông văn hóa đa dạng, luôn khát khao trải nghiệm và đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng sống.

Tọa lạc tại cửa ngõ chiến lược của Nam đảo, Meypearl Ciel Phu Quoc mở ra khả năng kết nối không giới hạn và trở thành tâm điểm của nhịp đập tương lai. Dự án sở hữu đặc quyền giao thông vượt trội khi nằm trên trục đại lộ tỷ đô DT975, với tuyến Metro đầu tiên của đảo Ngọc, giúp cư dân chỉ mất 5 phút để tiếp cận ga Metro số 4. Đây là tọa độ vàng lý tưởng cho những công dân toàn cầu đã quen thuộc với nhịp sống hiện đại, dịch chuyển nhanh chóng tại các đô thị lớn trên thế giới.

Từ tọa độ trung tâm này, chỉ trong vài bước chân, cư dân dễ dàng tiếp cận mạng lưới tiện ích “all-in-one” chuẩn mực của đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc. Từ giáo dục, y tế, thương mại đến vui chơi giải trí, tất cả tạo nên một vòng tròn trải nghiệm khép kín, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu sống, làm việc và hưởng thụ của giới tri thức trẻ.

Không gian sống đề cao trải nghiệm tại Meypearl Ciel Phu Quoc

Giữa tâm điểm phố thị phồn hoa, dự án vẫn giữ riêng cho mình một khoảng lặng an yên, ấm áp giữa miền xanh thiên nhiên nguyên bản. Quy hoạch trải dài ôm lấy sông Mey, Meypearl Ciel Phu Quoc được bao bọc bởi hệ cảnh quan ven sông xanh mát và 4 công viên nội khu, mang đến một không gian sinh thái thuần khiết để tái tạo năng lượng mỗi ngày.

Trên nền tảng quy hoạch thông minh và bền vững ấy, 2 tòa tháp Meypearl Ciel Phu Quoc mang đến đa dạng loại hình căn hộ hướng đến nhu cầu của nhiều nhóm đối tượng khách hàng, từ người độc thân đến các gia đình trẻ hay đội ngũ chuyên gia đang sinh sống và làm việc tại Phú Quốc đang tìm kiếm một chốn an cư và tận hưởng đa trải nghiệm, đa màu sắc.

Lấy cảm hứng từ chính nhịp điệu sống “Bật nhịp phố, chạm miền xanh” - năng động, đa sắc màu và đầy hoài bão của thế hệ cư dân toàn cầu, sắp tới đây, những thông tin đầu tiên về dự án sẽ chính thức được hé lộ trong sự kiện Kick-off với chủ đề “Mood On”, diễn ra vào ngày 25/06/2026, tại Khách sạn InterContinental Hanoi Landmark72, Lô E6 KĐT mới Cầu Giấy, phường Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Từ nhịp điệu của một đô thị trẻ giàu sức sống, chương trình mở ra một chương mới cho phong cách sống quốc tế năng động tại miền sống mới của công dân toàn cầu - Meypearl Ciel Phu Quoc.