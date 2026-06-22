ANTD.VN - Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn của ghẹ với kim ngạch đạt gần 19 triệu USD trong 4 tháng đầu năm nay.

Xuất khẩu ghẹ sang Mỹ tăng mạnh

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), điểm nổi bật nhất trong “bức tranh” xuất khẩu ghẹ 4 tháng đầu năm nay là sự áp đảo của thị trường Mỹ khi nghề ghẹ Việt Nam vừa được NOAA công nhận tương đương theo MMPA, tạo thêm dư địa ổn định.

Trong 4 tháng đầu năm, xuất khẩu ghẹ sang Mỹ đạt 19 triệu USD, tăng 45% so với cùng kỳ và chiếm gần 82% tổng kim ngạch.

Sự phụ thuộc lớn vào Mỹ không mới, nhưng trong năm 2026, câu chuyện đã có thêm sắc thái khác. Mỹ vẫn là thị trường tiêu thụ quan trọng đối với nhóm ghẹ thịt, ghẹ chế biến, đặc biệt là các sản phẩm phục vụ kênh bán lẻ, nhà hàng và thực phẩm tiện dụng. Tuy nhiên, đây cũng là thị trường đang siết mạnh về truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn khai thác và trách nhiệm môi trường.

Tăng trưởng phía trước sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng kiểm soát nguồn nguyên liệu, truy xuất và duy trì chuẩn khai thác bền vững.

Tính chung 4 tháng đầu năm, xuất khẩu ghẹ của Việt Nam đạt gần 23 triệu USD, tăng 33% so với cùng kỳ 2025. Xuất khẩu ghẹ của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2026 diễn ra khá đều qua các tháng: tháng 1 tăng 17%, tháng 2 tăng 58%, tháng 3 tăng 33% và tháng 4 tăng 39%.

Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh thương mại thủy sản toàn cầu vẫn chịu áp lực từ chi phí, sức mua thận trọng và các yêu cầu kỹ thuật ngày càng dày hơn.