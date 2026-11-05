"Hoa hậu Việt Nam" Hà Trúc Linh nói gì trước thời khắc trao lại vương miện?

ANTD.VN - Không có cơ hội bước ra đấu trường nhan sắc quốc tế trong nhiệm kỳ, nhưng Hà Trúc Linh không xem đó là điều thiệt thòi. Với cô, giá trị của danh hiệu nằm ở trách nhiệm và những điều người đẹp có thể đóng góp cho cộng đồng. Quan niệm ấy cũng phần nào phản ánh định hướng mà cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2026" tiếp tục theo đuổi khi tìm kiếm người kế nhiệm.

Vu ơng miện không chỉ là cơ hội bước ra thế giới

Đương kim "Hoa hậu Việt Nam 2024" cho rằng giá trị danh hiệu không chỉ được quyết định bởi cơ hội tham gia các đấu trường nhan sắc quốc tế

Chỉ còn ít ngày trước khi trao lại vương miện cho người kế nhiệm, "Hoa hậu Việt Nam 2024" Hà Trúc Linh bày tỏ, cô có khá nhiều cảm xúc đan xen. Người đẹp cho biết cô vừa vui, vừa buồn, vừa lo lắng khi nghĩ đến màn "final walk", đặc biệt là khoảnh khắc đứng trên sân khấu với những lời chia tay khán giả sau một nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, điều khiến cô trăn trở không chỉ là việc chuẩn bị cho màn xuất hiện cuối cùng mà còn là tìm được những lời lẽ đủ chân thành để gửi tới những người đã đồng hành và ủng hộ mình.

Một trong những vấn đề được dư luận quan tâm là việc sau khi đăng quang "Hoa hậu Việt Nam", Hà Trúc Linh chưa có cơ hội đại diện Việt Nam tham gia một cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Trong khi nhiều người tiền nhiệm từng ghi dấu ấn ở các đấu trường nhan sắc thế giới, người đẹp Phú Yên lại có một hành trình đương nhiệm theo cách khác.

Top 3 "Hoa hậu Việt Nam 2024"

Khi được hỏi về điều này, Hà Trúc Linh khẳng định cô luôn trân trọng danh hiệu "Hoa hậu Việt Nam" và xem đây là niềm vinh dự lớn. Nếu có cơ hội đại diện Việt Nam tham gia một cuộc thi quốc tế, cô sẽ coi đó là may mắn để giới thiệu vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam đến bạn bè thế giới. Tuy nhiên, việc có hay không tham gia đấu trường quốc tế không làm thay đổi giá trị cốt lõi của danh hiệu.

Cũng theo Hà Trúc Linh, một Hoa hậu không nhất thiết chỉ quảng bá hình ảnh đất nước thông qua những cuộc thi sắc đẹp. Thay vào đó, các diễn đàn văn hóa, học thuật và những hoạt động xã hội cũng là không gian để người đẹp giới thiệu vẻ đẹp, trí tuệ, bản sắc Việt Nam. Điều quan trọng là người mang danh hiệu phải không ngừng học hỏi, hoàn thiện bản thân và thực hiện tốt trách nhiệm được trao gửi.

Về phía Ban tổ chức cuộc thi, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức "Hoa hậu Việt Nam 2026" đánh giá Hà Trúc Linh đã nỗ lực thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của một Hoa hậu, dù đây là nhiệm kỳ ngắn nhất trong lịch sử cuộc thi. Theo ông, khi được trao vương miện, người đẹp đồng thời nhận một sứ mệnh và trách nhiệm lớn. Ban tổ chức sẽ nỗ lực tạo điều kiện để các hoa hậu có cơ hội đại diện Việt Nam tham gia những đấu trường quốc tế phù hợp.

Hơn 4.000 câu hỏi và phép thử về trí tuệ, bản lĩnh

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức "Hoa hậu Việt Nam 2026"

Quan niệm về trách nhiệm của người mang danh hiệu cũng là một trong những vấn đề được đặt ra đối với 25 thí sinh "Hoa hậu Việt Nam 2026". Với chủ đề “Miền hương sắc”, mùa giải năm nay tiếp tục theo đuổi bốn trụ cột "Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến". Đây không chỉ là những tiêu chí lựa chọn người chiến thắng mà còn là định hướng xuyên suốt hành trình rèn luyện của các thí sinh.

Sau 6 tháng kể từ ngày đăng ký tham gia, trải qua 3 tháng sinh hoạt và tập luyện tại nhà chung, 25 cô gái đã có sự thay đổi rõ nét về phong thái, kỹ năng trình diễn và sự tự tin. Từ khoảng 400 hồ sơ đăng ký ban đầu, cuộc thi lựa chọn những gương mặt nổi bật để bước vào vòng chung khảo toàn quốc, trước khi xác định Top 25 tranh tài ở chặng cuối.

Điểm đáng chú ý trong mùa giải năm nay là việc mở rộng sự tham gia của công chúng vào phần thi ứng xử. Tính đến ngày 31/10, Ban tổ chức cuộc thi chi biết đã ghi nhận gần 4.000 câu hỏi từ khoảng 3.200 người tham gia. Trung bình mỗi ngày có hơn 100 câu hỏi được gửi về, cho thấy sự quan tâm đáng kể của khán giả đối với phần thi vốn được xem là một trong những yếu tố quan trọng để đánh giá bản lĩnh của thí sinh.

﻿25 thí sinh "Hoa hậu Việt Nam 2026" cùng hướng tới hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, giàu tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm

Trong đó, nội dung các câu hỏi trải rộng từ những vấn đề xã hội quen thuộc đến các chủ đề mang tính thời đại như: trí tuệ nhân tạo, bình đẳng giới, áp lực thành công của người trẻ, trách nhiệm cộng đồng, lòng nhân ái và gìn giữ bản sắc văn hóa...Không ít câu hỏi đặt ra những tình huống đòi hỏi người trả lời phải có chính kiến, khả năng phân tích và nhìn nhận vấn đề từ nhiều chiều. Đại diện Ban tổ chức cho rằng sự tham gia của đông đảo độc giả, khán giả tạo nên nguồn chất xám và trí tuệ tập thể, giúp Ban tổ chức có thêm ngân hàng câu hỏi phong phú dành cho phần thi ứng xử. Đây cũng là hình thức tương tác có ý nghĩa, khi công chúng không chỉ theo dõi hành trình của thí sinh mà còn trực tiếp góp tiếng nói vào một trong những phần thi quyết định.

Theo kế hoạch, từ Top 25, cuộc thi sẽ lựa chọn Top 10, Top 5 và Top 3 trước khi xác định các danh hiệu cao nhất. Bởi vậy, phần ứng xử không đơn thuần là màn kiểm tra khả năng ăn nói mà còn là phép thử đối với nền tảng tri thức, tư duy và bản lĩnh của những gương mặt tiến gần đến vương miện.

Giữ chuẩn mực riêng giữa nhiều cuộc thi nhan sắc

"Hoa hậu Việt Nam 2026" tiếp tục đề cao vẻ đẹp nguyên bản, tôn trọng bản sắc riêng và những giá trị làm nên phẩm chất người phụ nữ Việt Nam

Trong bối cảnh ngày càng có nhiều cuộc thi sắc đẹp được tổ chức, Ban tổ chức "Hoa hậu Việt Nam" khẳng định sẽ tiếp tục nhấn mạnh những giá trị riêng đã được xây dựng qua nhiều thập kỷ. Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, cuộc thi kiên định với tiêu chí đề cao vẻ đẹp nguyên bản của người phụ nữ Việt Nam, không có sự can thiệp từ bên ngoài làm thay đổi diện mạo tự nhiên. Đây là quan điểm được Ban tổ chức duy trì ngay cả khi từng có những ý kiến đề nghị nới lỏng tiêu chí để mở rộng cơ hội tham gia cho thí sinh.

Theo Trưởng Ban tổ chức, riêng mùa giải năm nay, cuộc thi nhận được khoảng 400 hồ sơ đăng ký, cho thấy sức hút của một sân chơi vẫn giữ những yêu cầu riêng về nhan sắc. Tuy nhiên, vẻ đẹp ngoại hình không phải yếu tố duy nhất quyết định người chiến thắng mà người đẹp được vinh danh sẽ cần có nền tảng văn hóa, tri thức, khả năng ứng xử và tinh thần cống hiến. Chủ đề “Miền hương sắc” cũng được xây dựng từ tinh thần ấy. Nhà báo Phùng Công Sưởng nói thêm, đây không phải một miền đất hay địa danh cụ thể mà là miền của chiều sâu văn hóa, những rung động từ trái tim. Mỗi thí sinh mang một vẻ đẹp, một sắc màu khác biệt; quá trình trải nghiệm và khám phá giúp các cô gái thể hiện rõ hơn bản sắc cá nhân thay vì cùng hướng tới một khuôn mẫu chung.

Không chỉ tôn vinh vẻ đẹp hình thể, "Hoa hậu Việt Nam 2026" còn tìm kiếm những cô gái có chiều sâu văn hóa, tri thức và tinh thần cống hiến

Tinh thần này được thể hiện qua bộ vương miện và quyền trượng mang tên “Ngọc Liên Diệu Nhật” dành cho người đẹp đăng quang ngôi vị cao nhất năm nay. Lấy cảm hứng từ hình tượng hoa sen đón ánh dương, thiết kế kết hợp vẻ đẹp thanh khiết, sức sống bền bỉ của hoa sen với biểu tượng ánh sáng và khát vọng hướng tới tương lai. Hình ảnh ấy gửi gắm quan niệm về người phụ nữ Việt Nam hiện đại, biết trân trọng những giá trị truyền thống nhưng cũng không ngừng học hỏi, đổi mới và hội nhập.

Đêm chung kết "Hoa hậu Việt Nam 2026" theo kế hoạch sẽ diễn ra vào tối 7/11 tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, Hải Phòng. Với ý tưởng sân khấu “Dệt miền thanh xuân”, chương trình lấy cảm hứng từ hình ảnh người con gái dệt lụa trong quá khứ, kết nối vẻ đẹp truyền thống với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Dự kiến đêm thi sẽ thu hút khoảng 7.000 khán giả.