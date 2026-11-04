Du khách Nga tới Việt Nam tăng 250%, đạt kỷ lục với 1,254 triệu lượt

ANTD.VN - 10 tháng đầu năm 2026, thị trường khách Nga đến Việt Nam có mức tăng trưởng cao nhất, đạt mức 250% so với cùng kỳ năm 2025, với con số kỷ lục 1,254 triệu lượt.

Trong 10 tháng năm 2026, Việt Nam đón 19,535 triệu lượt khách quốc tế, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Châu Á tiếp tục là thị trường nguồn lớn nhất của du lịch Việt Nam, với khoảng 14,61 triệu lượt khách, chiếm hơn 74% tổng khách quốc tế đến Việt Nam trong 10 tháng.

Trung Quốc là thị trường đứng đầu với gần 4,386 triệu lượt khách; tiếp theo là các thị trường Hàn Quốc (3,37 triệu lượt), Nga (1,254 triệu lượt), Đài Loan (Trung Quốc) - 1,073 triệu lượt, Hoa Kỳ (808,7 nghìn lượt)...

Du khách Nga tới Khánh Hòa, Việt Nam bằng đường hàng không

Đáng chú ý, bên cạnh các thị trường truyền thống tại châu Á, thị trường Nga ghi nhận mức tăng trưởng cao, đóng góp tích cực vào kết quả chung. Đây cũng là thị trường có mức tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam cao nhất trong 10 tháng đầu năm 2026.

Bên cạnh đó, các thị trường quan trọng vẫn duy trì đà tăng trưởng so với cùng kỳ, như Philippines (579,2 nghìn lượt, tăng 52,4%), Ấn Độ (744,6 nghìn lượt, tăng 29,5%), Australia (543 nghìn lượt, tăng 21,3%), Singapore (387,6 nghìn lượt, tăng 28,9%)... góp phần đa dạng hóa nguồn khách quốc tế của du lịch Việt Nam.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, một số thị trường khách quốc tế giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, như Hàn Quốc, Tây Ban Nha.