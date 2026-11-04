Công an Hà Nội giành giải đặc biệt tại Cuộc thi sáng tạo video/clip “Tổ quốc bình yên” năm 2026

ANTD.VN -Tối ngày 3/10, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Gala nghệ thuật tổng kết, trao giải Cuộc thi sáng tạo video/clip “Tổ quốc bình yên” năm 2026.

Trao giải Cuộc thi sáng tạo video/clip “Tổ quốc bình yên” năm 2026

Chương trình có sự tham dự của 600 đại biểu là lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng; đại diện các cơ sở giáo dục, đơn vị phối hợp, đồng hành cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, phụ huynh, học sinh, sinh viên.

Ban tổ chức cho biết, cuộc thi dành cho học sinh phổ thông từ lớp 8 trở lên, sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước, học viên các học viện, trường Công an nhân dân và cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân. Tác phẩm dự thi được thể hiện dưới hình thức video/clip, đa dạng về thể loại, cách thức thể hiện, tập trung phản ánh những câu chuyện nhân văn, hành động đẹp, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm công dân và sự đóng góp của lực lượng Công an nhân dân cùng nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Lễ trao giải

Các tác phẩm phong phú về thể loại như chính luận, ký sự, phóng sự, tiểu phẩm, phim ngắn, video kể chuyện, video hành động, ca múa nhạc, chân dung, nhật ký… Công tác chấm thi được tổ chức qua ba vòng, với sự tham gia của các thành viên Ban Giám khảo là cán bộ chuyên môn, nhà báo, đạo diễn và chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông.

Không chỉ là một sân chơi sáng tạo, Cuộc thi đã góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền về bảo đảm an ninh, trật tự trên không gian mạng: Từ truyền tải thông tin một chiều sang khơi dậy sự tham gia sáng tạo, chia sẻ và lan tỏa của đông đảo cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên và cộng đồng. Trong quá trình triển khai, công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng truyền thông số được chú trọng; hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ được tập huấn, cùng các lớp tập huấn và hội nghị chuyên đề về truyền thông hiện đại trên không gian mạng.

Thông qua những hình ảnh chân thực, câu chuyện giàu cảm xúc và góc nhìn sáng tạo, Cuộc thi góp phần khắc họa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ; lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật, tinh thần trách nhiệm cộng đồng và khát vọng gìn giữ cuộc sống bình yên. Cuộc thi cũng khẳng định mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ, không chỉ là người tiếp nhận thông tin mà còn có thể trở thành chủ thể sáng tạo, lan tỏa thông tin tích cực, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Ban tổ chức trao giải đặc biệt cho các nhóm tác giả dự thi

Tại lễ trao giải, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chia sẻ, chỉ trong một thời gian ngắn phát động, từ ngày 22/3 đến nay, Ban tổ chức đã nhận được gần 3.500 tác phẩm dự thi, trong đó có hơn 2.000 tác phẩm của học sinh phổ thông từ lớp 8 trở lên và sinh viên, với các thể loại hết sức phong phú, đa dạng. Điều đó khẳng định sự quan tâm, hưởng ứng rộng rãi của cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên và đông đảo nhân dân đối với cuộc thi.

Chương trình Gala là dịp tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, tiếp tục hành trình lan tỏa những giá trị của cuộc sống bình yên. Thượng tướng Lê Quốc Hùng cũng mong rằng, mỗi cán bộ, chiến sĩ là một tuyên truyền viên về thực thi pháp luật; mỗi thầy cô giáo là người truyền cảm hứng về tình yêu quê hương, đất nước; mỗi học sinh, sinh viên là một chủ thể sáng tạo, được trang bị kiến thức pháp luật để tự bảo vệ mình; mỗi người dân là một chiến sĩ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc bình yên.

Mỗi thông tin đúng đắn, mỗi hành động đẹp được lan tỏa sẽ góp phần xây dựng môi trường xã hội an toàn, kỷ cương, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển và củng cố thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ Tổ quốc bình yên.

Ban tổ chức đã trao hơn 200 giải thưởng cho các cá nhân, nhóm tác giả

Tại Gala, Ban Tổ chức công bố và trao 255 giải thưởng, gồm: 05 giải Đặc biệt, 25 giải A, 50 giải B, 75 giải C và 100 giải Khuyến khích.

Tại cuộc thi, Công an thành phố Hà Nội đạt thành tích nổi bật với 33 giải thưởng, gồm 1 giải Đặc biệt, 2 giải A, 8 giải B, 13 giải C và 9 giải Khuyến khích. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, tâm huyết và sức sáng tạo của các tập thể, cá nhân Công an Thủ đô trong đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân.

Các giải thưởng nhằm ghi nhận nỗ lực, tâm huyết và sức sáng tạo của các tác giả, nhóm tác giả. Các tác phẩm tiêu biểu được giới thiệu, trình chiếu, kết hợp với các tiết mục nghệ thuật và giao lưu, chia sẻ của tác giả, góp phần đưa những câu chuyện về bình yên đến gần hơn với công chúng.