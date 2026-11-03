ANTD.VN - Chiều 3/11, tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa phố cổ Hà Nội (số 50 Đào Duy Từ, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Chuyện Tuồng xưa, Chuyện Tuồng nay”. Đây là hoạt động hướng tới Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và hưởng ứng Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.

Rất đông khán giả và bạn trẻ yêu thích tuồng tham dự triển lãm

Với chủ đề “Chuyện Tuồng xưa, Chuyện Tuồng nay – Phía sau vàng son, tương lai nào cho Tuồng?”, triển lãm do UBND Phường Hoàn Kiếm, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp cùng các nhà nghiên cứu, chuyên gia văn hóa, nghệ sĩ, họa sĩ và các nhà sáng tạo nghệ thuật tổ chức, gồm không gian triển lãm và chuỗi hoạt động văn hóa nhằm khám phá, giới thiệu và phát huy giá trị nghệ thuật Tuồng trong đời sống đương đại.

Điểm đặc biệt của triển lãm không chỉ nằm ở những nội dung được giới thiệu mà còn ở chính không gian tổ chức. Nằm giữa lòng phố cổ Hà Nội, Trung tâm Giao lưu Văn hóa phố cổ Hà Nội – 50 Đào Duy Từ từng được biết đến là nhà hát mang tên Sán Nhiên Đài, gắn với những dấu ấn đáng nhớ của nghệ thuật Tuồng – một loại hình sân khấu truyền thống đặc sắc của Việt Nam.

Chính những dấu ấn lịch sử ấy đã tạo nên mối liên hệ ý nghĩa giữa địa điểm tổ chức và chủ đề triển lãm. Từ một không gian lưu giữ ký ức văn hóa, 50 Đào Duy Từ tiếp tục trở thành nơi kết nối di sản với những cách tiếp cận mới, góp phần đưa nghệ thuật Tuồng đến gần hơn với công chúng hôm nay.

Thông qua không gian trưng bày và chuỗi sự kiện chuyên đề, triển lãm mở ra nhiều góc nhìn về nghệ thuật Tuồng, từ lịch sử hình thành, ngôn ngữ biểu đạt sân khấu, âm nhạc, phục trang, nghệ thuật hóa trang đến những giá trị có thể tiếp tục được khai thác, phát huy trong đời sống hiện đại.

Trích đoạn Hồ Nguyệt Cô hoá cáo

Không chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu và thưởng lãm, công chúng còn có cơ hội giao lưu với các nghệ sĩ, thưởng thức những trích đoạn biểu diễn và trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm, thực hành. Qua đó, những giá trị của nghệ thuật Tuồng được tiếp cận một cách trực quan, sinh động, đồng thời gợi mở khả năng kết nối giữa nghệ thuật truyền thống với tư duy sáng tạo đương đại.

Một trong những ý nghĩa được chương trình hướng tới là tạo dựng không gian gặp gỡ, giao lưu giữa các thế hệ. Ở đó, tri thức, kinh nghiệm và tâm huyết của các nghệ sĩ, nhà nghiên cứu được chia sẻ, tiếp nối bằng sự quan tâm, tìm tòi và sức sáng tạo của thế hệ trẻ. Sự kết nối ấy không chỉ góp phần khơi dậy tình yêu di sản mà còn khuyến khích cộng đồng tham gia vào quá trình gìn giữ, thực hành và trao truyền các giá trị văn hóa dân tộc.

Từ những hoạt động trải nghiệm và giao lưu, chương trình cũng hướng tới việc từng bước hình thành các sản phẩm văn hóa – du lịch có chiều sâu, mang bản sắc riêng của khu phố cổ Hà Nội, tạo thêm sức hấp dẫn cho điểm đến di sản của Thủ đô.

Bà Bùi Yến Linh, đại diện ban tổ chức cùng nghệ sĩ Xuân Sơn và hoạ sĩ Nguyễn Mạnh Đức giao lưu cùng khán giả tại triển lãm

Việc tổ chức triển lãm cùng chuỗi hoạt động văn hóa tại 50 Đào Duy Từ thể hiện nỗ lực của chính quyền địa phương và các đơn vị quản lý trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống. Đồng thời, đây cũng là dịp tìm kiếm những hướng tiếp cận mới để nghệ thuật Tuồng tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại, gần gũi hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ và du khách.

Ban Tổ chức kỳ vọng từng bước xây dựng 50 Đào Duy Từ trở thành điểm gặp gỡ giữa di sản và sáng tạo, nơi nghệ thuật truyền thống không chỉ được bảo tồn, giới thiệu mà còn được thực hành, trao truyền và tiếp tục phát triển. Qua đó, góp phần phát huy nguồn lực văn hóa, thúc đẩy du lịch văn hóa – sáng tạo, làm phong phú đời sống tinh thần của cộng đồng và xây dựng hình ảnh Hà Nội là thành phố giàu bản sắc, nơi di sản trở thành động lực cho sự phát triển bền vững.

Sau lễ khai mạc, không gian triển lãm tiếp tục đón khách tham quan, trải nghiệm. Chuỗi sự kiện chuyên đề sẽ diễn ra trong tháng 11 và tháng 12/2026, với các nội dung khám phá lịch sử nghệ thuật Tuồng, âm nhạc sân khấu, nghệ thuật hóa trang, thực hành biểu diễn và đối thoại về hướng phát triển của Tuồng trong đời sống hôm nay.

Một số hình ảnh tại triển lãm: