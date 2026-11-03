Lâm Bích Tuyền & Paris Bảo Nhi: Hai nhan sắc lần đầu chạm ngõ điện ảnh với “Trên con đường mới”

ANTD.VN - Đánh dấu màn trở lại điện ảnh sau 10 năm vắng bóng, "Trên con đường mới" là cột mốc đặc biệt của Trần Bảo Sơn khi anh lần đầu đảm nhận cùng lúc ba vai trò: nhà sản xuất, đạo diễn và diễn viên chính. Việc lựa chọn dàn diễn viên với những xuất phát điểm khác nhau cũng thể hiện quan điểm của Trần Bảo Sơn trong quá trình thực hiện bộ phim.

Những gương mặt gai góc của phim hành động Việt

Một trong những điểm đáng chú ý của "Trên con đường mới" là sự góp mặt của nhiều nam diễn viên thực lực, mỗi người mang đến một màu sắc riêng. NSƯT Hoàng Hải là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình như "Cảnh sát hình sự", "Đường đời" và "Độc đạo". Khả năng thể hiện những nhân vật mạnh mẽ nhưng có chiều sâu nội tâm giúp nam nghệ sĩ trở thành một trong những cái tên đáng chú ý của bộ phim.

Doãn Quốc Đam góp mặt trong "Trên con đường mới"

Huỳnh Kiến An là diễn viên kỳ cựu của màn ảnh Việt, ghi dấu với những vai diễn cá tính, gai góc và giàu sức nặng tâm lý. Sự góp mặt của anh mang đến thêm màu sắc cho tuyến nhân vật nhiều mâu thuẫn.

Trong khi đó, Doãn Quốc Đam được biết đến qua "Người phán xử", "Quỳnh búp bê", "Truy tìm Long Diên Hương"... Khả năng biến hóa qua nhiều dạng nhân vật khiến anh luôn tạo được sự chú ý mỗi khi xuất hiện. Quang Sự cũng là gương mặt quen thuộc của cả điện ảnh và truyền hình, từng góp mặt trong "Bụi đời chợ lớn", "Hương ga" và "Để mai tính 2". Nam diễn viên được kỳ vọng mang đến một nhân vật có chiều sâu cảm xúc trong dự án lần này.

Diễn viên Huỳnh Kiến An bất ngờ với sự hoành tráng và sang trọng của bộ phim "Trên con đường mới"

Đặc biệt, sự hội tụ của NSƯT Hoàng Hải, Doãn Quốc Đam và Quang Sự – ba gương mặt từng để lại dấu ấn trong các dự án truyền hình VFC – hứa hẹn tạo thêm sức hút cho bộ phim.

Bên cạnh đó, Kore Hải Anh, Nguyễn Sỹ Hậu và Anthony Hoàng cũng góp phần mở rộng thế giới nhân vật và những tuyến hành động trong câu chuyện. Điều đáng chú ý là mỗi nhân vật đều có câu chuyện, động cơ và mối quan hệ riêng với Trung. Những mâu thuẫn bắt nguồn từ quá khứ, quyền lợi và các lựa chọn khác nhau dần dẫn đến những cuộc đối đầu căng thẳng.

Theo Trần Bảo Sơn, các cảnh hành động phải có lý do tồn tại trong câu chuyện, giúp khán giả hiểu rõ hơn về nhân vật thay vì chỉ tạo ra những hình ảnh mạnh về thị giác.

Quang Sự cho biết đây sẽ là một vai diễn khác so với những nhân vật mà anh đã từng hoá thân

Những gương mặt nữ cũng hứa hẹn nhiều bất ngờ

Bên cạnh dàn diễn viên nam, "Trên con đường mới" còn có sự góp mặt của những nữ diễn viên với phong cách và hành trình nghệ thuật khác nhau.

Đáng chú ý là Juliet Bảo Ngọc, nữ diễn viên từng xuất hiện trong "Tro tàn rực rỡ" và "Mang mẹ đi bỏ", trở lại với vai Mai – em gái của Trung do Trần Bảo Sơn thủ vai. Mối quan hệ giữa hai anh em là một trong những yếu tố cảm xúc quan trọng của bộ phim. Lớn lên từ trại mồ côi, cả hai luôn mang trong mình khát vọng tìm lại cội nguồn và xây dựng một cuộc sống mới. Vai diễn của Juliet Bảo Ngọc không chỉ đòi hỏi khả năng thể hiện tình cảm gia đình mà còn đưa nữ diễn viên đến với những tình huống căng thẳng và các phân đoạn hành động mới mẻ.

Á hậu Lâm Bích Tuyền lần đầu đến với điện ảnh

Trong khi đó, Lâm Bích Tuyền và Paris Bảo Nhi là hai gương mặt lần đầu thử sức với điện ảnh sau khi được biết đến qua các cuộc thi sắc đẹp. Lâm Bích Tuyền từng giành danh hiệu Á hậu 3 Miss Grand Vietnam 2024, còn Paris Bảo Nhi ghi dấu ấn tại Miss Universe Vietnam 2024 với vị trí Top 5. Cả hai sở hữu ngoại hình nổi bật và phong cách riêng, nhưng khi bước vào "Trên con đường mới", họ phải đối diện với thử thách hoàn toàn khác: hóa thân vào nhân vật và thể hiện cảm xúc trước ống kính điện ảnh.

Nếu Lâm Bích Tuyền mang đến vẻ đẹp dịu dàng cùng những chuyển biến tâm lý của nhân vật, thì Paris Bảo Nhi gây chú ý với phong cách cá tính và thần thái riêng. Đặc biệt, cả hai nhân vật đều có những mối liên hệ với Trung, nhưng mỗi người lại mang một câu chuyện và mục đích khác nhau. Liệu những mối quan hệ ấy sẽ dẫn đến tình yêu, sự tin tưởng hay những biến cố bất ngờ?

Paris Bảo Nhi - top 5 Miss Universe Vietnam 2024 cũng lần đầu chạm ngõ điện ảnh trong dự án "Trên con đường mới"

Bên cạnh đó, Quỳnh Laze xuất hiện với hình tượng cá tính, mạnh mẽ và khác biệt. Nhân vật của cô gắn liền với thế giới hành động và những tình huống nguy hiểm, góp phần tạo thêm màu sắc cho tuyến nhân vật nữ.

Sự kết hợp giữa Juliet Bảo Ngọc, Lâm Bích Tuyền, Paris Bảo Nhi và Quỳnh Laze tạo nên một tuyến nhân vật đa dạng, từ tình cảm gia đình, tình yêu đến những mối quan hệ phức tạp.

Trần Bảo Sơn đặt niềm tin vào sự kết hợp giữa những diễn viên thực lực và gương mặt mới

Việc lựa chọn dàn diễn viên với những xuất phát điểm khác nhau cũng thể hiện quan điểm của Trần Bảo Sơn trong quá trình thực hiện bộ phim. Bên cạnh các nghệ sĩ giàu kinh nghiệm, anh muốn trao cơ hội cho những diễn viên trẻ và nhân tố mới, miễn là họ thực sự phù hợp với nhân vật. “Tôi dành nhiều thời gian để tìm kiếm những gương mặt phù hợp với nhân vật. Tôi chọn các bạn vì độ hợp vai chứ không phải vì tên tuổi”, Trần Bảo Sơn chia sẻ.

Quỳnh Laze xuất hiện với hình tượng cá tính, mạnh mẽ và khác biệt

Với "Trên con đường mới", anh kỳ vọng sự kết hợp giữa các thế hệ diễn viên sẽ mang đến những cảm xúc chân thật, các nhân vật đáng nhớ và một câu chuyện gần gũi với đông đảo khán giả. Bởi sau tất cả những cảnh hành động, những cuộc đối đầu và biến cố, điều anh mong muốn khán giả nhớ đến vẫn là câu chuyện về con người, tình thân và khát vọng được lựa chọn một con đường mới cho chính mình.

Phim điện ảnh "Trên con đường mới" – Dự kiến khởi chiếu 1.1.2027.