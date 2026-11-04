"Bò sữa bay" được khen ý tưởng phim mới lạ nhất màn ảnh Việt

ANTD.VN - Sau nhiều ngày trông chờ, phim điện ảnh "Bò sữa bay" vừa có suất chiếu đầu tiên dành cho giới báo chí - truyền thông vào chiều 3/11 tại TP HCM, nhận về những lời khen đầu tiên, được ghi nhận là món lạ xứng đáng được đón nhận ở thị trường rạp Việt mùa cuối năm.

Sau những ngày mong chờ, dàn diễn viên của "Bò sữa bay" được tụ họp trong buổi chiếu ra mắt chiều 3/11, đưa tác phẩm cả ê-kíp dành tâm huyết đến với các khán giả đầu tiên. Nguyễn Hùng, Ngọc Xuân cùng các bạn diễn Võ Điền Gia Huy, Tiểu Vy, Lãnh Thanh, Huy Tít, Đức Anh… đều hồi hộp chờ đợi những lời đánh giá dành cho tác phẩm.

Võ Điền Gia Huy trong hoạt động với khán giả tại buổi chiếu sớm của "Bò sữa bay"

Ý tưởng phim lạ nhất màn ảnh Việt

Trước khi "Bò sữa bay" ra mắt, dàn cast của phim liên tục hé lộ về một cuốn phim “rất lạ, rất thú vị, chưa từng có ở Việt Nam”. Những lời quảng cáo ấy sau khi phim ra mắt đã được công nhận là không ngoa, khi hơn 100 phút phim, khán giả được bước vào một thế giới vừa nhuốm màu hoài niệm vừa thấp thoáng tình tính kỳ ảo. Các yếu tố tình cảm, siêu thực, hành động, hài được hòa trộn khéo léo, làm nên kịch bản hài hước, kịch tính, mở ra một thế giới có phần tách biệt với đời thực mà vẫn gần gũi với giới trẻ.

Sau buổi chiếu đầu tiên, phim nhận được nhiều nhận định tích cực, được ghi nhận là trải nghiệm lạ, phong cách xứng đáng được lan tỏa trong thị trường điện ảnh Việt. Nhà sản xuất Nguyễn Hữu Tường Vi cho biết từ những ngày đầu tiếp cận với ý tưởng của "Bò sữa bay", chị đã ấn tượng với tứ truyện độc đáo và mới lạ, muốn đồng hành với đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt mang dự án này ra rạp.

Chị chia sẻ: “Các nhà làm phim khi bắt đầu một dự án rất khó biết chắc 100% phim có thành công hay không. Chúng tôi chỉ có thể đánh giá các yếu tố trong phim có đáng được làm hay không. Với 'Bò sữa bay', tôi thấy là đáng. Thị trường phim Việt luôn cần những câu chuyện mới, những thước phim gần với nhóm khán giả trẻ. Đạt có thể nói là nhà làm phim trẻ nhất Việt Nam hiện tại. Quá trình làm phim, chúng tôi trao đổi rất kỹ về thị trường cũng như chất lượng sản phẩm. Từ hiệu ứng của các bài nhạc phim, các đoạn phim đã công bố, tôi nghĩ phim có tiềm năng lớn để tiếp cận khán giả trẻ. Hy vọng phim được đón nhận tốt”.

Ra mắt phim truyện dài đầu tay, đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt được đánh giá bộc lộ ngôn ngữ điện ảnh cá nhân. Dù vậy, anh khẳng định làm phim hướng đến khán giả: “Cân bằng giữa cái tôi cá nhân và làm phim cho khán giả là câu hỏi tôi luôn theo đuổi nhiều năm từ khi còn đi học trường Điện ảnh. Sau cùng, tôi nhận ra thứ mình muốn vẫn là làm phim cho khán giả. Phim có nghệ, có độc đáo không là ở người đạo diễn. Tôi vẫn luôn làm phim cho số đông, không phải để thỏa mãn cái tôi. Nhưng nếu được cảm nhận cái tôi thì tôi rất mừng”.

Dàn diễn viên "Bò sữa bạy" tại buổi ra mắt báo chí

Võ Điền Gia Huy tâm đắc bản thân “quá nhanh, quá nguy hiểm”

Vào vai trùm giang hồ Quân, Võ Điền Gia Huy có nhiều cảnh hành động, rượt đuổi, “tác động vật lý” các nhân vật khác. Gây ấn tượng và mạo hiểm hơn cả là cảnh tượng Quân lái xe đuổi theo anh em Trâu qua những cung đường núi ở Mộc Châu.

Mỹ nam phim Việt tiết lộ anh tập lái xe hơi chưa lâu trước khi "Bò sữa bay" bấm máy. Phục vụ cho dự án này, anh tiếp tục tập lái xe số sàn, xe tải. Đây là một thử thách đầy khó khăn đối với nam diễn viên.

Võ Điền Gia Huy kể về cảnh quay đáng nhớ: “Chúng tôi đã tập rất nhiều cho cảnh rượt đuổi bằng xe vì đây là cảnh quan trọng, có tính mạo hiểm và cần nhiều góc máy phức tạp. Chúng tôi đã diễn tập nhiều lần từ ban ngày tới ban đêm. Khi vào quay thực tế, tôi đã gần như thuộc hết cung đường, chỗ nào cua tôi đã biết trước. Vì vậy, không quá nhiều khó khăn. Cảnh này đáng ra quay một đêm, không ngờ quay tới ba đêm. Hồi nãy tôi có xem một phần của cảnh quay, tôi cũng mình cũng quá nhanh, quá nguy hiểm”.

Trong khi đó, Nguyễn Hùng lạc quan chia sẻ rằng cảnh bị Võ Điền Gia Huy và Lãnh Thanh “tác động vật lý” trong phim quay khá dễ vì theo kịch bản, nhân vật Trâu bị đánh thua nên quay những cảnh này “toàn bị đánh chỉ đau thôi, chứ nó dễ”.

Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy học hát vì phim

Không chỉ hóa thân vào các vai diễn khác biệt các dự án trước đây, Ngọc Xuân và Võ Điền Gia Huy ở "Bò sữa bay" còn gây bất ngờ khi có cảnh hát trên màn ảnh rộng. Võ Điền Gia Huy cho biết gần ngày cảnh quay bấm máy, anh mới nhận được ca khúc hoàn thiện, do đó anh chưa thực sự thuộc bài, không tự tin hát live trên trường quay. “Nếu lúc đó thuộc lời, tôi chắc chắn sẽ hát thật”, nam thần phim Việt chia sẻ.

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Trong khi đó, Ngọc Xuân cho hay cô có thời gian học hát và mong chờ đến giây phút hát live trong “mini show” cá nhân ở phim "Bò sữa bay". Đáng tiếc, phần hát trực tiếp của cô không được sử dụng trên phim. Ngọc nữ điện ảnh Việt kể khi cô vừa cất giọng, bạn diễn Nguyễn Hùng liền trêu: “Giờ đã hiểu sao Xuân làm diễn viên rồi”.

Ngọc Xuân gọi đây là dự án phim cho cô cơ hội học đủ thứ. Ngoài học hát, cô còn học lái xe tải. Bên cạnh đó, cô có trải nghiệm lần đầu được bay giữa không trung trong một cảnh quay quan trọng.

"Bò sữa bay" là tác phẩm chào sân của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt sau thành công với các dự án phim ngắn "Tàn sữa", "Đàn cá gỗ" - cùng nhiều giải thưởng uy tín trong nước, quốc tế. Chưa ra mắt chính thức, phim đã cháy vé bốn suất chiếu dành cho khán giả vào ngày 3/11 tại TP HCM và 4/11 tại Hà Nội.

Nhà sản xuất Nguyễn Hữu Tường Vi chia sẻ tại sự kiện

Phim có suất chiếu sớm từ 18h ngày 5/11 và khởi chiếu chính thức từ 6/11.