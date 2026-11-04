Khai trương "Không gian du lịch Hà Nội" tại Hội chợ Du lịch thế giới WTM London 2026

ANTD.VN - Từ ngày 3 đến 5/11, Hà Nội tham gia Hội chợ Du lịch thế giới - WTM London 2026 tại Vương quốc Anh, triển khai các hoạt động quảng bá hình ảnh, giới thiệu sản phẩm du lịch và kết nối hợp tác với các đối tác quốc tế.

Hội chợ Du lịch thế giới WTM London là sự kiện xúc tiến du lịch quốc tế được tổ chức thường niên tại Vương quốc Anh, tạo diễn đàn để các cơ quan quản lý, tổ chức xúc tiến, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, hãng hàng không và các đối tác trong ngành du lịch gặp gỡ, trao đổi, kết nối kinh doanh. Hội chợ có sự tham gia của hơn 46.500 chuyên gia và doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch đến từ 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Năm nay, hội chợ được tổ chức tại ExceL, Luân Đôn. Đây được xem là sự kiện thương mại du lịch quan trọng toàn cầu, thúc đẩy các giao dịch kinh doanh trị giá gần 2,8 tỷ bảng Anh mỗi năm. Việc tham gia Hội chợ là dịp để Hà Nội giới thiệu hình ảnh Thủ đô ngàn năm văn hiến, điểm đến di sản, văn hóa và sáng tạo; quảng bá hệ thống sản phẩm du lịch đặc trưng, các trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, du lịch đêm, du lịch xanh và các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường khách quốc tế.

Lễ cắt băng khai trương "Không gian du lịch Hà Nội" đã được tổ chức tại khu "Gian hàng du lịch Việt Nam", Trung tâm triển lãm ExCeL London.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Đào Quyền Trưởng, Phó Đại sứ Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len; ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Trần Hoàng Nam, Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội; bà Lê Y Linh, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa và Du lịch Việt Nam tại Pháp và châu Âu; ông Phạm Tuấn Long, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo các sở, ngành thành phố, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Vương quốc Anh, đại diện Ban Tổ chức WTM, các tổ chức xúc tiến du lịch, hiệp hội và doanh nghiệp du lịch trong nước, quốc tế.

Các đại biểu tham dự Lễ cắt băng khai trương "Không gian du lịch Hà Nội" tại khu "Gian hàng du lịch Việt Nam", Trung tâm triển lãm ExCeL London (ảnh: Việt Hùng/MCST)

Phát biểu tại lễ cắt băng khai trương, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội bày tỏ Hà Nội mong muốn và sẵn sàng đồng hành cùng các đối tác Anh và châu Âu, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư và hợp tác công - tư theo các cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô, cùng xây dựng những sản phẩm du lịch gắn với di sản, làng nghề, ẩm thực và mùa thu Hà Nội. Đồng thời, Thủ đô cũng sẽ mở rộng kết nối hàng không và số hóa điểm đến để hành trình của du khách ngày càng thuận tiện.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội phát biểu tại lễ cắt băng khai trương

Không gian du lịch Hà Nội với sự tham gia của 10 đơn vị, doanh nghiệp du lịch Hà Nội. Tại đây, các điểm đến, sản phẩm và trải nghiệm du lịch đặc sắc của Thủ đô được giới thiệu thông qua hệ thống hình ảnh, video, ấn phẩm, bản đồ và tài liệu quảng bá bằng tiếng Anh. Đồng thời, nhiều hoạt động giới thiệu trực tiếp tại gian hàng sẽ tạo điều kiện để đối tác tìm hiểu thông tin, trao đổi nhu cầu thị trường và kết nối với các doanh nghiệp du lịch Hà Nội.

Lễ cắt băng khai trương "Không gian du lịch Hà Nội" đã được tổ chức tại khu "Gian hàng du lịch Việt Nam", Trung tâm triển lãm ExCeL London (ảnh: Việt Hùng/MCST)

Lễ Khai trương Không gian du lịch Hà Nội tại gian hàng du lịch Việt Nam diễn ra với nhiều hoạt động phong phú như biểu diễn nhạc cụ dân tộc; nghi thức cắt băng; lễ ký kết hợp tác giữa các đơn vị Hà Nội và quốc tế; tham quan không gian quảng bá du lịch và giao lưu, kết nối đối tác. Những hoạt động này góp phần giới thiệu Hà Nội là điểm đến của các di sản nổi tiếng, nơi hội tụ đời sống văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và những trải nghiệm mang dấu ấn riêng.

Lễ Khai trương Không gian du lịch Hà Nội tại gian hàng du lịch Việt Nam diễn ra với nhiều hoạt động phong phú như biểu diễn nhạc cụ dân tộc; nghi thức cắt băng; lễ ký kết hợp tác giữa các đơn vị Hà Nội và quốc tế; tham quan không gian quảng bá du lịch và giao lưu, kết nối đối tác (ảnh: Việt Hùng/MCST)

Bên cạnh hoạt động quảng bá điểm đến, Hà Nội sẽ tập trung kết nối với các hãng lữ hành, doanh nghiệp lưu trú, đơn vị vận chuyển, hãng hàng không, cơ quan xúc tiến du lịch và các tổ chức, hiệp hội du lịch quốc tế tại Anh và châu Âu. Các hoạt động trao đổi, kết nối doanh nghiệp (B2B) tại hội chợ nhằm giới thiệu sản phẩm du lịch phù hợp với thị trường, tìm hiểu nhu cầu của đối tác, cập nhật xu hướng tiêu dùng và tìm kiếm cơ hội hợp tác đưa khách quốc tế đến Hà Nội. Chương trình tiệc trà và giao lưu đối tác trong ngày khai trương Không gian du lịch Hà Nội cũng tạo điều kiện để các bên trao đổi trực tiếp, tăng cường liên hệ và thúc đẩy những cơ hội hợp tác cụ thể.

Trong khuôn khổ chương trình, một số hoạt động ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các tổ chức, doanh nghiệp du lịch được triển khai trên cơ sở thống nhất của các bên. Các nội dung hợp tác hướng tới tăng cường liên kết, mở rộng mạng lưới đối tác và hỗ trợ phát triển hoạt động xúc tiến du lịch Hà Nội tại thị trường quốc tế. Thông qua việc huy động sự tham gia của các doanh nghiệp du lịch Thủ đô, Hà Nội kỳ vọng tăng cường hiệu quả xúc tiến theo hướng gắn quảng bá hình ảnh với kết nối thị trường, phát triển sản phẩm và thúc đẩy hợp tác kinh doanh.

Việc tham gia WTM London 2026 nằm trong định hướng tăng cường quảng bá hình ảnh văn hóa, di sản và thương hiệu du lịch Hà Nội. Đồng thời, sự kiện góp phần mở rộng thị trường khách quốc tế, đặc biệt là nhóm khách có mức chi tiêu cao và quan tâm đến các trải nghiệm du lịch có trách nhiệm.

Bên cạnh hoạt động tại Hội chợ, chương trình công tác còn hướng tới khảo sát, tìm hiểu thị trường khách du lịch Anh, trao đổi kinh nghiệm tổ chức hội chợ du lịch quốc tế và nghiên cứu các phương thức xúc tiến phù hợp với xu hướng phát triển của ngành du lịch. Thông tin thu thập từ các cuộc gặp gỡ, trao đổi với đối tác sẽ là cơ sở để Hà Nội tiếp tục hoàn thiện nội dung quảng bá, tăng cường kết nối với các thị trường mục tiêu và xây dựng những hoạt động xúc tiến du lịch thiết thực hơn tại Vương quốc Anh nói riêng và châu Âu nói chung trong thời gian tới.