“Anh tài” Tăng Phúc, Hà Lê tiếp tục làm mới ca khúc bất hủ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

ANTD.VN - 2 đêm nhạc The Brothers và Phuciuoi vừa diễn ra thành công tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội), thu hút sự quan tâm và chú ý của đông đảo khán giả với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Hai đêm diễn đều do nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy giữ vai trò Giám đốc âm nhạc, Nguyễn Trung Truyền đảm nhiệm đạo diễn chương trình và dàn dựng sân khấu. Dấu ấn của ê-kíp thể hiện qua cách xây dựng đường dây cảm xúc, lựa chọn các cuộc kết hợp và tạo không gian giao tiếp giữa nghệ sĩ với khán giả.

Tăng Phúc cùng các anh tài Đỗ Hoàng Hiệp, Hà Lê, Tăng Phúc và Cheng đã có một đêm nhạc mang tinh thần anh em

Cả The Brothers và Phuciuoi với phần dàn dựng ấn tượng đã đặt những giọng hát, ca khúc quen thuộc vào những không gian kể chuyện riêng. Một chương trình phát triển từ sự đồng hành giữa Đỗ Hoàng Hiệp, Hà Lê, Tăng Phúc và Cheng; chương trình còn lại dành thời gian để người nghe khám phá thế giới âm nhạc và những tâm sự gần gũi của Tăng Phúc.

The Brothers: Tình anh em được kể bằng âm nhạc

Tinh thần của The Brothers nằm ngay trong tên gọi: những người anh em cùng đứng trên sân khấu, chia sẻ câu chuyện bằng âm nhạc. Sự xuất hiện của Đỗ Hoàng Hiệp, Hà Lê, Tăng Phúc và Cheng mang đến 4 cá tính, đồng thời tạo chất liệu cho một hành trình chung về mơ mộng, say đắm, va vấp, kiếm tìm và bước qua sóng gió. Không chỉ có các “anh tài” trên sân khấu, MC Anh Tuấn đảm nhận vai trò dẫn dắt cảm xúc, kết nối từng chương âm nhạc và giúp khán giả hiểu hơn câu chuyện đằng sau mỗi ca khúc.

5 chương của đêm diễn được sắp xếp theo những chặng cảm xúc ấy. Mỗi nghệ sĩ có khoảng riêng để bộc lộ màu sắc, rồi tiếp tục gặp nhau trong các tiết mục kết hợp. Nhờ đó, người nghe vừa nhận ra cá tính từng giọng hát, vừa cảm nhận được sự hòa hợp khi họ chia sẻ cùng một bài hát.

Từ liên khúc mở màn “Quê tôi - Bèo dạt mây trôi - Mưa trên phố Huế - Ai khổ vì ai”, 4 nghệ sĩ đã cùng hiện diện trong một không gian âm nhạc đậm dấu ấn văn hóa vùng miền. Điều thú vị nằm ở việc các ca khúc có xuất phát điểm và màu sắc khác nhau được đặt trong cùng một dòng chảy. “Bèo dạt mây trôi” mang chất liệu dân ca; “Mưa trên phố Huế” gợi một không gian địa danh và tâm tình riêng; “Quê tôi” mở ra cảm thức hướng về nguồn cội, còn “Ai khổ vì ai” đưa câu chuyện đến những nỗi niềm tình yêu. Sự chuyển tiếp tạo nên một bức tranh có nhiều sắc độ, kết nối văn hóa với cảm xúc đời thường.

Trong không gian ấy, sự xuất hiện chung của Hà Lê, Đỗ Hoàng Hiệp, Tăng Phúc và Cheng mang ý nghĩa mở đầu cho cả cách kể chuyện. Khán giả gặp 4 người anh em trước khi nghe từng người bộc lộ thế giới riêng. Những khác biệt về giọng hát và cách thể hiện cùng hiện diện trên một nền chất liệu chung, tạo tiền đề cho các cuộc kết hợp xuyên suốt đêm diễn.

Các màn song ca đồng thời giữ vai trò chuyển giao câu chuyện. Một giọng hát ở lại đón người tiếp theo, một sắc thái cảm xúc được nối dài qua cách thể hiện của từng nghệ sĩ. Cấu trúc ấy tạo cảm giác đồng hành xuyên suốt, giúp tinh thần anh em có hình hài ngay trong cách tổ chức chương trình. Trong đó, 2 ca khúc “Biển nhớ” và “Tuổi đá buồn” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đều được làm mới với phiên bản gần gũi cảm xúc với khán giả trẻ.

Giá trị của 4 nghệ sĩ cũng hiện lên rõ hơn khi đặt cạnh nhau. Những sắc thái trữ tình, mạnh mẽ, giàu tự sự và năng lượng trình diễn bổ sung cho nhau, tạo độ chuyển động cho đêm nhạc. Mỗi người mang đến một cách biểu đạt, cùng góp phần làm đầy câu chuyện mà chương trình theo đuổi.

Dấu ấn đặc trưng của The Brothers vì thế đến từ cảm giác những người anh em cùng đi qua một câu chuyện. Khán giả được nghe từng nghệ sĩ, đồng thời chứng kiến cách họ chia sẻ sân khấu và tạo nên những phần trình diễn chỉ có ý nghĩa trọn vẹn khi đứng cùng nhau. Ngoài ra, khán giả cũng lần đầu được nghe câu chuyện tình cảm thật của từng nghệ sĩ, nhắc lại quá khứ trong tình yêu và sự thay đổi ở hiện tại.

Từ những miền ký ức trong mashup mở màn đến sự hội tụ ở chương cuối, tình anh em được kể bằng chính diễn tiến của đêm nhạc. Bốn cá tính có khoảng riêng để cất tiếng, đồng thời cùng làm nên một hành trình mà sự hiện diện của mỗi người đều góp phần hoàn chỉnh câu chuyện.

Phuciuoi: Khi sân khấu là “căn phòng” quen thuộc, đời thường của Tăng Phúc

Nếu The Brothers là sân khấu của tình anh em thì Phuciuoi lại là đêm nhạc dành riêng cho Tăng Phúc và những khán giả thân quen, được xây dựng theo concept gần gũi hơn. Tên gọi và chủ đề của chương trình cũng xuất phát từ câu nói thân quen mà khán giả hay gọi nam ca sĩ. MC Minh Xù đồng hành trong vai trò kết nối, gợi mở chuyện bài hát và những tâm sự đời thường, rồi đưa cuộc trò chuyện trở lại âm nhạc. Sự đan xen này giúp Phuciuoi giữ được tinh thần của một cuộc ghé thăm: có nghe hát, có trò chuyện và có những điều được chia sẻ ngay tại cuộc gặp.

Được xây dựng từ ý tưởng của nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy và đạo diễn Nguyễn Trung Truyền, sân khấu trở thành một căn phòng thu nhỏ. Tại đây, Tăng Phúc mời khán giả ghé vào không gian của mình, cùng trải qua một ngày có giấc mơ, rung động, ký ức và những lúc cần một người ở bên. Concept này đi vào cả hình ảnh xuất hiện lẫn cấu trúc âm nhạc. Chi tiết trang phục pijama ở phần đầu gợi không khí đời thường, trong khi “Thanh xuân” và “Mơ một giấc mơ” mở cánh cửa bước vào cuộc hẹn. Từ đó, “Mặt trời của em”, “Anh nhà ở đâu thế” và “Trót yêu” tiếp nối bằng những sắc thái tươi sáng, gần gũi của tình yêu.

Điều thú vị nằm ở cách chương trình sử dụng những bài hát quen để kể một câu chuyện mới. Các ca khúc được đặt trong nhịp sinh hoạt và cảm xúc của “một ngày cùng Phúc”, để người nghe cảm nhận sự chuyển đổi từ mơ mộng sang rung động, từ chuyện cũ đến mong muốn được sẻ chia.

Lựa chọn âm nhạc cũng mở ra nhiều sắc thái cho Tăng Phúc. Bên cạnh những ca khúc giàu tâm sự là các bài hát có tinh thần trẻ trung, những giai điệu gắn với ký ức và phần kết hợp “That’s Why (You Go Away) - Lời yêu hôm ấy”. Sự đan xen ấy tạo thêm điểm nhấn cho hành trình thưởng thức, đồng thời cho thấy cách giọng hát của anh hiện diện trong những chất liệu khác nhau.

The Brothers tạo dấu ấn bằng tình anh em và sự cộng hưởng giữa bốn cá tính. Trong khi đó, Phuciuoi đem lại chiều sâu từ một concept gần gũi, nơi âm nhạc và trò chuyện cùng mở ra thế giới riêng của Tăng Phúc.

Xuất hiện trong cả 2 đêm diễn, Tăng Phúc có cơ hội thể hiện 2 phương diện: một người đồng đội trong những màn kết hợp và một nghệ sĩ dẫn dắt cuộc hẹn riêng với khán giả. Sự thay đổi về bối cảnh, cách biên tập và nhịp chương trình tạo nên 2 trải nghiệm có bản sắc.