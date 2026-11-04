Đề cao thực chất, tránh hình thức và lãng phí trong việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam

ANTD.VN - Bộ GD-ĐT vừa yêu cầu trường học tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với triển khai xây dựng văn hóa học đường, chú trọng thực chất, tránh hình thức, lãng phí, cao điểm tuyên truyền từ ngày 18/11 đến ngày 24/11/2026.

Bộ GD-ĐT yêu cầu trường học tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với triển khai xây dựng văn hóa học đường.

Nhằm đẩy mạnh xây dựng văn hóa học đường và lan tỏa tinh thần đại đoàn kết, Bộ GD-ĐT đã hướng dẫn tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) trong toàn ngành.

Theo đó, Bộ GD-ĐT yêu cầu các sở GD-ĐT, cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp trên cả nước tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền từ ngày 18/11 đến 24/11/2026.

Đây là dịp quan trọng để giáo dục thế hệ trẻ về ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Tuần lễ Đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần và nguồn lực nội sinh phát triển đất nước.

Bộ GD-ĐT đặc biệt lưu ý các nhà trường phải chú trọng tính thực chất, tuyệt đối tránh hình thức, không triển khai đồng loạt gây lãng phí và không làm ảnh hưởng đến kế hoạch dạy học chính khóa.

Các hoạt động trải nghiệm, giáo dục di sản cần được thiết kế linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng vùng miền, giúp học sinh, sinh viên bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và chuẩn mực đạo đức.

Bộ GD-ĐT lưu ý đa dạng hóa các hình thức truyền thông, lan tỏa thông tin, câu chuyện, gương người tốt, việc tốt và các sản phẩm truyền thông tích cực, bảo đảm tính chính xác, phù hợp với môi trường giáo dục.

Bộ này cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục rà soát, điều chỉnh bộ quy tắc ứng xử phù hợp với đặc trưng địa phương, tập trung chuẩn hóa thái độ, hành vi và ngôn ngữ của cả người học lẫn đội ngũ nhà giáo.

Bộ GD-ĐT khuyến khích ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và lan tỏa văn hóa số. Khuyến khích khai thác, sử dụng hiệu quả Nền tảng Bản đồ số văn hóa Việt Nam, các kho học liệu số và nguồn tư liệu phù hợp để phục vụ dạy học, tìm hiểu, giới thiệu lịch sử, di sản văn hóa và văn hóa địa phương; phát huy tính sáng tạo trong xây dựng các sản phẩm truyền thông số tích cực, phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục.

Đồng thời, Bộ GD-ĐT khuyến khích ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR/AR), trí tuệ nhân tạo (AI) trong xây dựng bài giảng số, tổ chức hoạt động giáo dục và sáng tạo sản phẩm truyền thông giới thiệu di sản, các giá trị văn hóa dân tộc, bảo đảm phù hợp với mục tiêu giáo dục và điều kiện triển khai.

Tăng cường giáo dục văn hóa số, đạo đức số, an toàn thông tin, ý thức tôn trọng bản quyền và trách nhiệm của người học khi tham gia môi trường mạng; hình thành thói quen tiếp nhận, chia sẻ thông tin có chọn lọc, ứng xử văn minh và có trách nhiệm trên không gian số.