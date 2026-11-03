Hội nhạc sĩ Việt Nam phát động cuộc thi hát ca khúc tiếng Trung – 2026

ANTD.VN -Hội Nhạc sĩ Việt Nam vừa chính thức thông báo tổ chức Cuộc thi hát ca khúc tiếng Trung năm 2026, với chủ đề “Tiếng hát chạm đến trái tim - Cất vang tình hữu nghị Việt - Trung”.

Hội Nhạc sĩ Việt Nam thông báo tổ chức Cuộc thi hát ca khúc tiếng Trung

Theo Hội Nhạc sĩ Việt Nam, năm 2026, hoạt động giao lưu, hợp tác văn hóa và du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ, trong đó có “Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027”.

Tại Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc được công bố nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 4/2026, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai “Kế hoạch thực hiện hợp tác văn hóa - du lịch giai đoạn 2023 - 2027” giữa các cơ quan văn hóa và du lịch hai nước; đồng thời khuyến khích các tổ chức văn hóa, các đoàn nghệ thuật tăng cường giao lưu, hợp tác.

Theo đó, Việt Nam ủng hộ Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội triển khai các hoạt động tại Việt Nam; phía Trung Quốc hoan nghênh Việt Nam thành lập Trung tâm Văn hóa tại Bắc Kinh. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực đào tạo ngôn ngữ.

Trong bối cảnh đó, nhằm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa hai quốc gia, Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội tổ chức Cuộc thi hát ca khúc tiếng Trung năm 2026, với chủ đề “Tiếng hát chạm đến trái tim - Cất vang tình hữu nghị Việt - Trung”.

Cuộc thi hướng tới phát hiện, bồi dưỡng các tài năng ca hát, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp giao thoa văn hóa giữa hai nước, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa thế hệ trẻ Việt Nam và Trung Quốc. Đây cũng là cơ hội để sinh viên, học viên và những người học tiếng Trung thể hiện khả năng ca hát, năng lực ngôn ngữ cũng như niềm yêu thích đối với âm nhạc và văn hóa Trung Quốc.

Đối tượng dự thi và quy định về tác phẩm

Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ đủ 15 đến 45 tuổi (tính theo căn cước công dân hoặc hộ chiếu), bao gồm sinh viên, học viên, những người đã và đang học tiếng Trung tại các cơ sở đào tạo; đồng thời mở rộng tới những người yêu thích âm nhạc, văn hóa Trung Quốc và có năng lực ca hát nhất định.

Đối với thí sinh chưa đủ 18 tuổi, việc tham gia cuộc thi phải có văn bản đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Thí sinh có thể đăng ký dự thi theo hình thức đơn ca hoặc nhóm, với số lượng tối đa 5 người/nhóm và tổng độ tuổi các thành viên không quá 150 tuổi. Trường hợp dự thi theo nhóm, tiền thưởng được tính chung cho cả nhóm. Công dân mang quốc tịch Trung Quốc không thuộc đối tượng tham gia cuộc thi.

Về nội dung dự thi, thí sinh lựa chọn và trình bày các ca khúc nằm trong danh mục do Ban Tổ chức tuyển chọn, thẩm định và phê duyệt. Theo thể lệ, tại vòng sơ khảo, thí sinh gửi video trình bày một ca khúc; vòng chung khảo trình diễn trực tiếp một ca khúc và vòng chung kết trình diễn trực tiếp hai ca khúc.

Các tác phẩm dự thi được thể hiện bằng tiếng Trung phổ thông, ưu tiên những ca khúc đương đại đang được phổ biến, có nội dung nhân văn tích cực, ca ngợi tình yêu, tình hữu nghị, hòa bình và những chủ đề phù hợp khác. Ban Tổ chức cũng khuyến khích thí sinh trình diễn các làn điệu dân ca Trung Quốc.

Các ca khúc được lựa chọn phải phù hợp với lứa tuổi, thuần phong mỹ tục và những giá trị văn hóa tốt đẹp; không sử dụng tác phẩm có nội dung nhạy cảm, đi ngược lại tinh thần hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Bên cạnh yêu cầu về chuyên môn, trang phục biểu diễn của thí sinh phải lịch sự, vừa vặn, phù hợp với phong cách hoặc thể loại bài hát, không gây phản cảm và được Ban Tổ chức kiểm duyệt. Những thí sinh đạt giải có trách nhiệm giữ gìn đạo đức, hình ảnh và danh hiệu, phù hợp với các chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam và quy định của pháp luật.

Đặc biệt, thí sinh không phải đóng lệ phí tham dự cuộc thi. Tuy nhiên, các cá nhân, nhóm dự thi phải thực hiện đầy đủ nội dung thi, tham gia các hoạt động theo yêu cầu, tuân thủ quy chế, nội quy và chấp hành các quyết định xử lý vi phạm của Ban Tổ chức (nếu có).

Mở đăng ký trên toàn quốc từ ngày 30/10

Theo thông báo của Ban Tổ chức, cuộc thi chính thức mở cổng đăng ký trên phạm vi toàn quốc từ ngày 30/10/2026.

Thời hạn đăng ký trực tuyến được quy định theo từng khu vực. Cụ thể, khu vực miền Trung đóng cổng đăng ký vào ngày 15/11; khu vực miền Nam vào ngày 18/11 và khu vực miền Bắc vào ngày 20/11/2026.

Để tham gia, thí sinh cần nghiên cứu thông tin, thể lệ cuộc thi, sau đó quét mã QR do Ban Tổ chức cung cấp để truy cập cổng đăng ký trực tuyến. Người dự thi có thể sử dụng ứng dụng camera mặc định trên điện thoại chạy hệ điều hành iOS, chức năng quét mã QR trên ứng dụng Zalo hoặc đường dẫn trong tài liệu thông báo của cuộc thi.

Sau khi truy cập cổng đăng ký, thí sinh khai báo đầy đủ thông tin cá nhân, bao gồm phiếu đăng ký với các nội dung: họ và tên, ngày sinh, số căn cước công dân/CMND, số điện thoại, đơn vị công tác hoặc xã, phường cư trú, khu vực dự thi, tên tác phẩm và tác giả ca khúc dự thi.

Hồ sơ đăng ký cần đính kèm bản scan căn cước công dân hoặc hộ chiếu; hai ảnh cá nhân khi biểu diễn, gồm một ảnh ngang và một ảnh dọc.

Ngoài ra, thí sinh phải cung cấp đường dẫn video dự thi được đăng tải trên YouTube hoặc Google Drive. Video ca hát có thời lượng không quá 3 phút, không cắt ghép, không chỉnh sửa giọng hát; thí sinh có thể lựa chọn hình thức hát mộc hoặc hát với nhạc đệm.

Ban Tổ chức lưu ý, thí sinh phải kê khai đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu để bảo đảm tính hợp lệ của hồ sơ.

Đáng chú ý, thí sinh được quyền lựa chọn khu vực thi chung khảo theo nhu cầu, gồm miền Bắc, miền Trung hoặc miền Nam. Tuy nhiên, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tại một khu vực. Trường hợp đăng ký từ hai khu vực trở lên, hồ sơ sẽ tự động bị loại khỏi cuộc thi.

Sau khi hoàn tất việc kê khai, thí sinh kiểm tra lại toàn bộ thông tin và nhấn nút “Gửi” để hoàn thành quá trình đăng ký.

Quét mã QR nghiên cứu thông tin cuộc thi

Nhiều giải thưởng giá trị dành cho thí sinh xuất sắc

Cuộc thi hát ca khúc tiếng Trung năm 2026 có cơ cấu giải thưởng đa dạng, nhằm ghi nhận, tôn vinh những thí sinh có năng lực ca hát, khả năng sử dụng tiếng Trung và phong cách trình diễn nổi bật.

Theo đó, Ban Tổ chức sẽ trao 3 giải Nhất - Huy chương Vàng, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng, kèm huy chương kim loại màu vàng, giấy chứng nhận và quà tặng văn hóa sáng tạo Trung Quốc.

Bên cạnh đó là 5 giải Nhì - Huy chương Bạc, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng, cùng huy chương kim loại màu bạc, giấy chứng nhận và quà tặng văn hóa sáng tạo Trung Quốc.

Ngoài các giải thưởng chính, cuộc thi còn có các giải chuyên đề, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, kèm giấy chứng nhận và hoa.

Các hạng mục được công bố gồm: “Phát âm tiếng Trung xuất sắc nhất”, “Biểu diễn sân khấu xuất sắc nhất”, “Trình diễn sáng tạo xuất sắc nhất”, “Thí sinh được yêu thích nhất”, “Thí sinh xuất sắc do Ban Giám khảo bình chọn”, “Thí sinh phong cách và trang phục đẹp nhất”, giải thông qua bình chọn trực tuyến và giải “Ngôi sao hy vọng” do Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao tặng cho thí sinh trẻ có triển vọng.

Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức kỳ vọng tạo thêm một sân chơi âm nhạc dành cho những người yêu thích tiếng Trung, đồng thời góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, nghệ thuật, lan tỏa những giá trị nhân văn và vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Trung Quốc.

Cuộc thi có sự tham gia của Ban Giám khảo gồm các chuyên gia âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, các Nghệ sĩ Nhân dân, giáo sư, tiến sĩ, giảng viên và nghệ sĩ.