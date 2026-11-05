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Gần 2.000 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031

ANTD.VN - Từ ngày 5 - 7/11/2026, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981 - 7/11/2026) tại Học viện Phật giáo Việt Nam, xã Bình Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức với sự tham dự của gần 2.000 đại biểu. Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của Giáo hội trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế. Với tinh thần “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả,” Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức đại diện cho tăng ni, phật tử Việt Nam, phát huy những giá trị từ bi, trí tuệ, đạo đức và văn hóa Phật giáo; tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước hòa bình, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

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Theo TTXVN

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