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Hà Nội: Thu nhập bình quân từ 3,5 triệu đồng/người/ tháng trở xuống là hộ nghèo, cận nghèo

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Tiến Hưng

ANTD.VN - Theo quy định mới về chuẩn nghèo đa chiều của thành phố Hà Nội, giai đoạn 2027-2030 tới đây, các hộ gia đình ở Hà Nội nếu có thu nhập bình quân từ 3,5 triệu đồng/người/ tháng trở xuống là hộ cận nghèo và nghèo…

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Tiêu chí mới về thu nhập theo chuẩn nghèo đa chiều của Hà Nội giai đoạn 2027-2030

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký ban hành Quyết định số 149/2026/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chuẩn nghèo đa chiều của thành phố giai đoạn 2027 – 2030.

Quyết định này quy định các tiêu chí đo lường nghèo đa chiều của thành phố Hà Nội giai đoạn 2027 - 2030 như sau:

Ở khu vực nông thôn (áp dụng đối với các xã): Thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình là 3.000.000 đồng/người/tháng.

Ở khu vực đô thị (áp dụng với các phường): Thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình là 3.500.000 đồng/người/tháng.

Bên cạnh tiêu chí thu nhập thì còn có tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. Cụ thể, chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo và chuẩn hộ có mức sống trung bình của thành phố Hà Nội giai đoạn 2027 – 2030 được quy định như sau:

Về chuẩn hộ nghèo

Chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn: Thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình từ 3.000.000 đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Chuẩn hộ nghèo khu vực đô thị: Thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình từ 3.500.000 đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Về chuẩn hộ cận nghèo

Khu vực nông thôn: Thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình từ 3.000.000 đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản.

Khu vực đô thị: Thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình từ 3.500.000 đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản.

Về chuẩn hộ có mức sống trung bình

Khu vực nông thôn: Thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình trên 3.000.000 đồng/người/tháng đến 4.500.000 đồng/người/tháng.

Khu vực đô thị: Thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình trên 3.500.000 đồng/người/tháng đến 5.000.000 đồng/người/tháng.

Như vậy, so với quy định về chuẩn nghèo đa chiều của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2027-2030 đã nâng tiêu chí thu nhập, cao hơn 1.000 đồng/người/ tháng.

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