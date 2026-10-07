Đề xuất tăng hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho 5 nhóm đối tượng từ năm 2027

ANTD.VN - Học sinh, sinh viên được đề xuất hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế, người thuộc hộ cận nghèo 80%, trong khi một số trường hợp được ngân sách hỗ trợ 100%.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách Nhà nước đối với 5 nhóm, dự kiến áp dụng từ ngày 1/4/2027.

Trong đó, học sinh, sinh viên được đề xuất nâng mức hỗ trợ từ tối thiểu 50% hiện nay lên 70% mức đóng; người thuộc hộ gia đình cận nghèo từ tối thiểu 70% lên 80%; người khuyết tật nhẹ thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 100% mức đóng.

Người thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình được đề xuất nâng mức hỗ trợ từ tối thiểu 30% lên 50% mức đóng bảo hiểm y tế. Người được nuôi dưỡng, chăm sóc tại các tổ chức, cơ sở từ thiện, tôn giáo cũng được đề xuất hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng.

Như vậy, so với chính sách hiện hành, dự thảo tập trung tăng mức hỗ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn và một số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo diện hộ gia đình, đồng thời bổ sung người khuyết tật nhẹ thuộc hộ cận nghèo vào nhóm được hỗ trợ 100% mức đóng.

Ngoài chính sách hỗ trợ đóng, dự thảo còn đề xuất đơn giản hóa thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế bằng cách khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hạn chế yêu cầu người dân cung cấp hoặc nộp lại những giấy tờ đã có trên hệ thống

Dự thảo cũng đề xuất thành lập Hội đồng phản biện độc lập về chuyên môn và kinh tế để tham gia xây dựng danh mục thuốc, thiết bị y tế và dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán. Cơ chế này nhằm bổ sung căn cứ chuyên môn và kinh tế khi xem xét các danh mục, góp phần nâng cao tính khách quan và hiệu quả sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế.