Lãnh đạo thành phố Hà Nội tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026

ANTD.VN - Sau khi Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026, các đồng chí lãnh đạo thành phố và sở, ban, ngành, xã, phường đã cùng tham gia hưởng ứng…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố năm 2026

Chiều nay, 12-10, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố năm 2026.

Dự hội nghị và trực tiếp tham gia ủng hộ có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong;

Cùng đó có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực HĐND, UBND thành phố, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; các đồng chí Thành ủy viên; lãnh đạo các sở, ban, ngành, xã, phường của thành phố.

Phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố năm 2026, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết, những năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã giúp cho nhiều gia đình được hỗ trợ nhà ở, sinh kế, học tập, chăm sóc sức khỏe và từng bước ổn định cuộc sống.

Dù vậy, vẫn còn rất nhiều gia đình khó khăn, những người yếu thế cần được tiếp tục quan tâm, giúp đỡ. Chăm lo cho đời sống của nhân dân, bảo đảm công tác an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau là trách nhiệm thường xuyên của cả hệ thống chính trị và cộng đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố kêu gọi lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân cùng chung tay hưởng ứng Tháng cao điểm vì người nghèo.

Tại buổi phát động, các đại biểu đã ủng hộ số tiền hơn 417 triệu đồng. Trước đó, MTTQ Việt Nam thành phố đã ủng hộ hơn 133 triệu đồng; HĐND thành phố đã ủng hộ 42 triệu đồng. Như vậy, đến nay, thành phố đã ủng hộ hơn 592 triệu đồng.