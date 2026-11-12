Đội tuyển CLB NDN Thủy Nguyên xuất sắc giành cúp vô địch

ANTD.VN -Chiều 10/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an thành phố Hải Phòng, Liên đoàn Bóng đá Hải Phòng phối hợp tổ chức lễ bế mạc và trao giải Bóng đá Vô địch CLB thành phố, Cúp Chuyên đề An ninh Hải Phòng - Nhựa Tiền Phong lần thứ 25 năm 2026.

Tới dự lễ bế mạc có các đồng chí: Đan Đức Hiệp - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hải Phòng; Phạm Thị Tô Trang - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban tổ chức giải; Đại tá Nguyễn Thu Hồng - Trưởng Ban Chuyên đề An ninh Hải Phòng, Phó trưởng Ban Tổ chức giải cùng đại diện các sở, ban, ngành, các nhà tài trợ; các đơn vị liên quan cùng đông đảo khán giả, cổ động viên.

Các đại biểu tham dự chương trình Lễ bế mạc và trao giải

Giải Bóng đá Vô địch câu lạc bộ thành phố, Cúp Chuyên đề An ninh Hải Phòng – Nhựa Tiền Phong lần thứ 25 năm 2026 do Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong là nhà tài trợ chính và các đơn vị đồng tài trợ khác của giải gồm: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lê Chân, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ngô Quyền, Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng, Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng, Công ty cổ phần Du lịch VIETRAVEL - Chi nhánh Hải Phòng, Công ty TNHH Mỹ Đình, Công ty CP TV Thiết kế lắp đặt hệ thống PCCC Đăng Khánh, Công ty TNHH cung cấp thiết bị nước Hòa Nguyên, Công ty TNHH MTV Petrolimex Hải Phòng, Công ty cổ phần Động Lực.

Đồng chí Thiếu tá Nguyễn Việt Hưng, Phó Trưởng ban Chuyên đề ANHP phát biểu bế mạc giải thi đấu

Giải đấu quy tụ 220 vận động viên đến từ 10 đội bóng cùng với lực lượng các vận động viên tham gia đông đảo cho thấy sức hút đặc biệt của phong trào bóng đá quần chúng trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, sự góp mặt của các đội bóng đến từ cả khu vực phía Đông và phía Tây Hải Phòng tiếp tục cho thấy sức hút của giải, đồng thời phản ánh sự phát triển rộng khắp của phong trào bóng đá quần chúng sau khi thành phố mở rộng địa giới hành chính.

Các đồng chí: Đan Đức Hiệp - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hải Phòng; Phạm Thị Tô Trang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đại tá Nguyễn Thu Hồng, Trưởng ban Chuyên đề An ninh Hải Phòng và ông Trần Nhật Ninh- Phó Tổng Giám đốc kỹ thuật Công ty CP nhựa Thiếu niên Tiền Phong, đại diện Nhà tài trợ chính trao Cup vô địch cho đội CLB NDN Thủy Nguyên

Phát biểu tại Lễ bế mạc, đồng chí Thiếu tá Nguyễn Việt Hưng - Phó Trưởng Ban Chuyên đề An ninh Hải Phòng nhấn mạnh, sau 2 tuần tranh tài sôi nổi và đầy ắp kịch tỉnh. Giải Bóng đá Vô địch các Câu lạc bộ thành phố Cúp Chuyên đề An ninh Hải Phòng - Nhựa Tiền Phong lần thứ 25 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình, chính thức khép lại và thành công tốt đẹp.

Các đại biểu chụp ảnh cùng Đội tuyển CLB NDN Thủy Nguyên

Đặc biệt, mùa giải năm nay đánh dấu 25 một chặng đường, Cúp Chuyên đề An ninh Hải Phòng – Nhựa Tiền Phong đã vượt lên trên khuôn khổ của một giải đấu phong trào để trở thành một thương hiệu thể thao truyền thống đầy tự hào, có sức lan tỏa mạnh mẽ của thành phố. Thành công của cột mốc năm nay sẽ là bước đệm vững chắc để giải đấu tiếp tục đổi mới, nâng cao quy mô và chất lượng chuyên môn trong những mùa giải tiếp theo.

Đồng chí Thiếu tá Nguyễn Việt Hưng, Phó Trưởng ban Chuyên đề An ninh Hải Phòng và đại diện các đơn vị tài trợ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng; Công ty CP Du lịch Viettravel - Chi nhánh Hải Phòng và Công ty TNHH cung cấp thiết bị nước Hòa Nguyên trao giải nhì cho Đội tuyển xã Thanh Miện

Với tinh thần nhiệt huyết, cao thượng, trung thực và đoàn kết, các đội bóng tham gia Giải thi đấu đã cống hiến cho khán giả 19 trận đấu với nhiều pha bóng đẹp.

Đại diện các nhà tài trợ giải đấu gồm Công ty CP Cấp nước Hải Phòng và Công ty CP TV Thiết kế lắp đặt hệ thống PCCC Đăng Khánh trao giải ba cho các đội phường Lê Chân và Đội tuyển xã Nam Sách.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức trao cúp vô địch tới Đội tuyển CLB NDN Thủy Nguyên; giải Nhì thuộc về Đội tuyển xã Thanh Miện; giải Ba thuộc về Đội tuyển phường Lê Chân và Đội tuyển xã Nam Sách. Ngoài ra, Ban tổ chức trao các giải: Tổ trọng tài xuất sắc nhất; Thủ môn xuất sắc nhất; giải cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất…

Ông Đan Đức Hiệp - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hải Phòng trao giải cho Tổ trọng tài xuất sắc nhất giải

Đại diện các đơn vị tài trợ giải thi đấu trao giải Thủ môn xuất sắc nhất và vua phá lưới

Trải qua nhiều năm, giải đấu đã tạo nên sân chơi vui, khỏe, bổ ích cho thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố, lan toả hình ảnh Chuyên đề An ninh Hải Phòng và quảng bá thương hiệu của các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất phát triển lành mạnh.

Với tinh thần nhiệt huyết, cao thượng, trung thực và đoàn kết, các đội bóng tham gia Giải thi đấu đã cống hiến cho khán giả 19 trận đấu với nhiều pha bóng đẹp.

Đặc biệt, giải đấu năm nay đã để lại những dấu ấn đậm nét, góp phần thiết thực vào việc phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, tinh thần rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đồng thời, tiếp tục khẳng định uy tín, thương hiệu của giải bóng đá Cúp Chuyên đề An ninh Hải Phòng trong đời sống thể thao thành phố.