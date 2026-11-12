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Chi tiết 27 điểm tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuế trên địa bàn Hà Nội từ ngày 16/11

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Hà Loan

ANTD.VN - Từ ngày 16/11/2026 tại Thuế TP Hà Nội và 25 Thuế cơ sở đồng loạt triển khai 27 điểm Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn Hà Nội.

Thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định; buổi sáng từ 8h – 12h, buổi chiều từ 13h – 17h. Địa điểm tại Thuế TP Hà Nội và các Thuế cơ sở. Chi tiết danh sách các Điểm tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuế trên địa bàn Hà Nội như sau:

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Cơ quan Thuế lưu ý, hiện nay thủ tục hành chính về thuế có 2 mức độ điện tử hóa là “Cung cấp thông tin” và “Toàn trình”. Đối với mức độ “Toàn trình”, cơ quan thuế đề nghị người nộp thuế thực hiện trên môi trường điện tử nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và đáp ứng mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.

Trước đó, ngày 28/10/2026, Cục trưởng Cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1472/QĐ-CT về việc thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa tại Thuế tỉnh, thành phố và Thuế cơ sở. Đây là cơ sở để tổ chức thực hiện thống nhất công tác tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải quyết TTHC trong toàn ngành nhằm giải quyết các bất cập hiện nay.

Cụ thể, trước đó, thực hiện Nghị định số 309/2026/NĐ-CP ngày 05/8/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện bố trí công chức ra Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp phường, xã để tiếp nhận và trả kết quả theo quy định.

Tại Thuế TP Hà Nội, từ tháng 2/2026 đã triển khai tiếp nhận thủ tục thuế thuộc thẩm quyền tại 31 điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Thành phố.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, cơ quan thuế đã gặp phải một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, hiện nay, 100% thủ tục hành chính lĩnh vực thuế đã được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; người nộp thuế chủ yếu thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử. Nhiều cơ quan thuế không phát sinh hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Do đó, việc bố trí công chức thuế làm việc thường trực tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công gây lãng phí nguồn nhân lực, nhất là trong bối cảnh bộ máy đã được tinh gọn.

Trong khi việc ủy quyền cho cán bộ, viên chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính về thuế cũng bất cập, do viên chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công chủ yếu thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ mà không thể hướng dẫn, giải đáp các tình huống nghiệp vụ thuế phát sinh…

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Từ khóa:

#thủ tục thuế #Thuế TP Hà Nội

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