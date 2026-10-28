Hà Nội sẽ có trung tâm thương mại ngầm tại khu vực công viên, quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm

ANTD.VN - Chiều 28/10, HĐND TP Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trình bày tờ trình tại kỳ họp

Theo Nghị quyết, dự án đầu tư cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận theo phương thức đối tác công tư (PPP) - Loại hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT).

Mục tiêu đầu tư, hình thành không gian quảng trường lớn, liên kết hồ Hoàn Kiếm với Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Nhà hát Lớn, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và các khu vực lân cận; mở rộng không gian công cộng, tổ chức lại hệ thống giao thông và không gian ngầm; bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đồng thời bổ sung các chức năng văn hóa, dịch vụ phù hợp.

Dự án được thực hiện tại phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam, sơ bộ tổng mức đầu tư 22.229 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2029.

Dự án có ba dự án thành phần độc lập. Trong đó dự án thành phần độc lập 1 là giải phóng mặt bằng toàn bộ khu vực thực hiện dự án.

Quy mô nghiên cứu quy hoạch 66,82 ha, quy mô sử dụng đất 30,82 ha (không bao gồm một số ô đất thực hiện theo dự án riêng). Sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 9.900 tỷ đồng, bằng ngân sách thành phố, UBND phường Hoàn Kiếm được giao làm chủ đầu tư.

Dự án thành phần 2 là đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại ngầm tại công viên, quảng trường phía Đông Hồ Gươm và công viên, quảng trường phía Bắc Hồ Gươm. Quy mô dự kiến 4 tầng hầm, tổng diện tích sàn khoảng 82.600 m2.

Sơ bộ tổng mức đầu tư 4.611 tỷ đồng, từ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư khoảng 922 tỷ đồng và vốn huy động hợp pháp khác 3.689 tỷ đồng.

Dự kiến sơ bộ tiền thuê đất từ khai thác, sử dụng không gian ngầm khoảng 1.600 tỷ đồng để tạo nguồn thu ngân sách thanh toán cho dự án thành phần 3. Nhà đầu tư thực hiện là Công ty Cổ phần Bất động sản Mặt Trời Thủ đô.

Dự án thành phần 3 là đầu tư xây dựng công trình, cải tạo chỉnh trang cảnh quan Hồ Gươm và khu vực phụ cận theo phương thức PPP - loại hợp đồng BT. Trong đó, có việc xây mới trụ sở UBND thành phố; cải tạo, chỉnh trang trụ sở HĐND thành phố; cải tạo, chỉnh trang khu vực phía Đông Nam Hồ Gươm.

Nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Bất động sản Mặt Trời Thủ đô. Nguồn vốn do nhà đầu tư huy động, gồm vốn chủ sở hữu và vốn huy động hợp pháp khác.

Phương thức thanh toán dự kiến bằng quỹ đất kết hợp ngân sách nhà nước và giá trị cho thuê đất khai thác, sử dụng không gian ngầm của dự án thành phần 2.

Quỹ đất dự kiến thanh toán gồm 6 khu đất, tổng diện tích khoảng 7,31 ha, giá trị sơ bộ khoảng 4.878 tỷ đồng, theo thứ tự ưu tiên: Khu đất tại Tràng Tiền (0,77 ha); hai bên Bưu điện (0,52 ha); số 1-3 Tăng Bạt Hồ (2,29 ha); số 5 Lê Thánh Tông (0,34 ha); số 15 Hai Bà Trưng (0,09 ha); tại thôn Mai Lâm, xã Đông Anh (3,3 ha).

Các quỹ đất trên mới là dự kiến và việc giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự sẽ thực hiện theo quy định pháp luật.

Đại biểu Vũ Gia Luyện thảo luận tại hội trường

Trước đó, trong phần thảo luận tại hội trường, đại biểu Vũ Gia Luyện đề nghị rà soát quy mô trụ sở UBND TP trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, tinh gọn bộ máy. Ông cũng đề nghị xem xét chiều cao công trình tại các khu đất thương mại quanh hồ để bảo đảm hài hòa cảnh quan, đầu tư đúng nhu cầu, tránh lãng phí.

Đối với các công trình ngầm tiếp giáp di tích, đại biểu đề nghị khảo sát kỹ điều kiện địa chất, thủy văn và các yếu tố khảo cổ, ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) để kiểm soát rủi ro ngay từ khâu thiết kế, đồng thời xác định phạm vi bảo tồn nghiêm ngặt đối với cảnh quan và mặt nước hồ.

Đại biểu Phạm Tuấn Long đề nghị xác định rõ ranh giới giữa không gian ngầm công cộng, gồm giao thông, lối đi bộ, bãi đỗ xe do Nhà nước đầu tư, với không gian thương mại, dịch vụ do doanh nghiệp vận hành.

Giải trình những vấn đề đại biểu quan tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Dương Đức Tuấn thống nhất với các đề xuất về kiểm soát địa chất, khảo cổ, ứng dụng BIM, đồng thời khẳng định yêu cầu bảo tồn nghiêm ngặt các khu vực di tích, trong đó nhấn mạnh mặt nước Hồ Gươm và đền Ngọc Sơn.

Phó Chủ tịch thành phố khẳng định việc phát triển không gian ngầm phải đồng bộ với tái thiết không gian nổi, xác định rõ ranh giới giữa phần giao thông, công cộng và phần thương mại, dịch vụ, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Theo UBND thành phố, trong giai đoạn tiếp theo (thực hiện phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu và thẩm định phê duyệt dự án), thành phố sẽ chỉ đạo làm rõ phạm vi, ranh giới của dự án, quy mô hạng mục, tổng mức đầu tư dự án, đánh giá, làm rõ tổng thể sức chịu tải của khu vực Hồ Gươm và phụ cận.

Thành phố sẽ quy định rõ, thống nhất về tầng cao, chiều cao, phạm vi các khu vực không gian ngầm, đồng thời đánh giá phương án bố trí các chức năng tại khu vực lõi lịch sử, giảm thiểu khu vực thương mại tại phạm vi nghiên cứu và phương án bảo vệ di tích lịch sử, di tích cách mạng trong phạm vi nghiên cứu của dự án.