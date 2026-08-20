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Hà Nội sắp giám sát việc quản lý vận hành đường sắt đô thị

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P.P

ANTD.VN - Dự kiến, trong tháng 8 và tháng 9/2026, HĐND TP Hà Nội sẽ giám sát chuyên đề về quản lý vận hành đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố.

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Hà Nội sắp giám sát việc quản lý vận hành đường sắt đô thị

Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch giám sát chuyên đề về quản lý vận hành đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố.

Mục đích của việc giám sát nhằm đánh giá thực trạng việc quản lý vận hành đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố;

Làm rõ kết quả đạt được, phát hiện những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị quản lý vận hành;

Đề xuất các giải pháp nhằm đồng bộ, nâng cao chất lượng trong quản lý vận hành đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố.

Nội dung giám sát là công tác quản lý vận hành đường sắt trên địa bàn Thành phố (bao gồm các tuyến đang triển khai quản lý vận hành và các tuyến dự kiến đầu tư hoàn thành trong giai đoạn 2026-2031).

Đoàn giám sát của HĐND TP sẽ thực hiện việc giám sát tại các sở, ban ngành: Xây dựng, Tài chính, Công thương; Thuế Thành phố Hà Nội; Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội; Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội.

Theo kế hoạch, việc giám sát sẽ được thực hiện trong tháng 8 và tháng 9/2026.

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