Hà Nội phát động lễ ra quân “Chung tay lan tỏa an sinh – Vì mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân”

ANTD.VN - Ngay trong ngày phát động và ra quân với chủ đề “Chung tay lan tỏa an sinh – Vì mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân”, Hà Nội phấn đấu có 6.000 người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng...

Đại diện BHXH TP Hà Nội và Bưu điện Việt Nam phát động lễ ra quân

Nhân tháng vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) tự đóng trên địa bàn thành phố, BHXH TP Hà Nội và Bưu điện Việt Nam vừa phối hợp tổ chức Lễ ra quân với chủ đề “BHXH TP Hà Nội – Bưu điện Việt Nam, Chung tay lan tỏa an sinh – Vì mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân”.

Lễ ra quân được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, kết nối đến các điểm cầu của các Bưu điện Trung tâm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Lễ ra quân cũng được triển khai đồng bộ đến 126 phường, xã trên địa bàn thành phố nhằm hướng tới mục tiêu mở rộng việc bao phủ BHXH, BHYT toàn dân.

Lễ ra quân tập trung tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng về vai trò, ý nghĩa, tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT; chú trọng các nội dung mới, điểm đột phá của Luật BHXH số 41/2024/QH15, Luật số 51/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; nhấn mạnh ý nghĩa, giá trị của việc hưởng lương hưu hằng tháng gắn với quyền lợi BHYT suốt đời và không lựa chọn hưởng BHXH một lần; cảnh báo người dân các thủ đoạn giả danh, lừa đảo liên quan đến BHXH, BHYT…

Một điểm tư vấn chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Sau lễ phát động, BHXH cơ sở và Tổ chức Hỗ trợ phát triển đối tượng Bưu điện trung tâm tổ chức ra quân tuyên truyền, tư vấn, vận động trực tiếp tại khu dân cư, tổ dân phố, chợ truyền thống, khu vực kinh doanh, buôn bán. Tại mỗi địa bàn, BHXH cơ sở thiết lập ít nhất 01 điểm truyền thông cộng đồng hoặc gian hàng tư vấn tại nơi tập trung đông dân cư.

Cùng đó, BHXH cơ sở đẩy mạnh tổ chức các hội nghị tuyên truyền và triển khai mô hình tư vấn trực tiếp. Mục tiêu trong ngày ra quân phấn đấu đạt 6.000 người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng.

Tính đến hết tháng 9-2026, số người tham gia BHYT trên toàn thành phố Hà Nội là trên 8,7 triệu người, đạt 99,9% kế hoạch, tỷ lệ bao phủ đạt 96,48%; số người tham gia BHXH tự nguyện là 152.686 người tham gia BHXH tự nguyện, chiếm 3,73% lực lượng lao động trong độ tuổi, đạt 90,48% kế hoạch.