Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, BHYT- Vì an sinh Thủ đô”

ANTD.VN - Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế – Vì an sinh Thủ đô” do Bảo hiểm xã hội thành phố phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, diễn ra từ 22-10 đến 31-10-2026.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã thông báo phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) - Vì an sinh Thủ đô”, triển khai trên phạm vi toàn thành phố.

Đối tượng dự thi gồm: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động làm việc các phòng, ban của UBND xã, phường; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; Phó trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố; Nhân viên các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn thành phố; Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội…

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm, trực tuyến. Thí sinh làm bài thi trên Website Cuộc thi do Ban Tổ chức cung cấp: https://thitructuyennq17.bhxhhanoi.com. Thời gian thi: Từ 9h00 ngày 22-10 đến 17h00 ngày 31-10-2026.

Theo kế hoạch, kết quả cuộc thi sẽ được công bố vào ngày 9-11. Sau đó, Ban tổ chức sẽ tổng kết và trao giải Cuộc thi vào ngày 13-11.

Cơ cấu giải thưởng cá nhân gồm: 01 Giải Nhất trị giá 3.000.000 đồng/giải; 02 Giải nhì trị giá 2.000.000 đồng/giải; 03 Giải ba trị giá 1.500.000 đồng/giải; 06 Giải khuyến khích trị giá 1.000.000 đồng/giải.

Giải tập thể gồm: 01 Giải Nhất trị giá 5.000.000 đồng/giải; 01 Giải nhì trị giá 4.000.000 đồng/giải; 01 Giải ba trị giá 3.000.000 đồng/giải.

BHXH TP Hà Nội cho biết, cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND và những điểm mới của Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các phòng, ban của UBND xã, phường; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; nhân viên các Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng BHXH, BHYT, BHTN và người dân trên địa bàn thành phố.

Từ đó, nhằm nâng cao nhận thức của người dân, người lao động về chính sách hỗ trợ của thành phố đối với người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT; giúp người dân hiểu đúng đối tượng, mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ, điều kiện và trách nhiệm trong quá trình tham gia.

Cuộc thi cũng tạo sân chơi bổ ích, lan tỏa chính sách an sinh xã hội đặc thù của Hà Nội; thúc đẩy phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, từ đó, mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT và thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.