Hiệu quả công tác được đo bằng bình yên của Thủ đô và sự hài lòng của nhân dân

ANTD.VN - Sáng 3-11, đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến kiểm tra, làm việc với CATP Hà Nội về kết quả công tác Công an 10 tháng đầu năm 2026.

Dự chương trình làm việc có các đồng chí: Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Vũ Đại Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an; Ban Thường vụ Thành ủy, đại diện lãnh đạo các ban Đảng trực thuộc Thành ủy.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì tiếp đoàn. Cùng dự chương trình làm việc có các đồng chí trong Đảng ủy Ban Giám đốc, chỉ huy các phòng nghiệp vụ.

Phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP đã báo cáo kết quả công tác Công an 10 tháng đầu năm của CATP Hà Nội.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong 10 tháng đầu năm 2026, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng Công an Thủ đô đã tập trung triển khai đồng bộ các mặt công tác, đến nay đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác được giao năm 2026. Công tác tham mưu đã đi vào những vấn đề lớn, trực tiếp phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Điển hình như CATP đã chủ động tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP quán triệt, triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị; các nhiệm vụ về đảm bảo an ninh, trật tự, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng đô thị Hà Nội thông minh; các giải pháp công nghệ trong quản lý, điều hành và bảo đảm an ninh trật tự như: ứng dụng dữ liệu, xây dựng hệ thống camera Al.

Đồng thời, chủ động tham mưu nhiều giải pháp đột phá để tháo gỡ khó khăn, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ giải phóng mặt bằng, các dự án, công trình trọng điểm của thành phố với cách làm bài bản, đồng bộ. Quyết liệt tham mưu, chỉ đạo giải quyết hiệu quả 2 “điểm nghẽn” về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông, tạo chuyển biến thực chất từ cơ sở, được lãnh đạo các cấp và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, ngay sau khi tiếp nhận nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy, CATP đã tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo, ban hành Quy chế làm việc mới; tổ chức họp giao ban, rà soát toàn diện các nhiệm vụ và đề xuất gộp, lược bỏ các nhiệm vụ còn chồng chéo. Đồng thời, hướng dẫn 126/126 xã, phường kiện toàn Ban Chỉ đạo 57 theo mô hình tổ chức mới giao Công an cấp xã là Cơ quan Thường trực.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự tiếp tục được triển khai quyết liệt, toàn diện: Chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa các yếu tố, nguy cơ có thể dẫn đến phức tạp về an ninh trật tự. Tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm sâu so với năm 2025.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP phát biểu tại Hội nghị

Tiếp tục đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế, ma túy, môi trường, đặc biệt là tội phạm liên quan đến các nhóm giang hồ mạng, “hợp đồng kỳ nghỉ”, tội phạm buôn lậu, xâm phạm sở hữu trí tuệ, ô nhiễm môi trường, vi phạm về an toàn thực phẩm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng…

Lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an dự Hội nghị

Tại chương trình làm việc, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an đã lắng nghe những ý kiến, tham luận từ điểm cầu Công an cơ sở về tình hình CBCS, cơ sở vật chất, việc thực hiện các chỉ tiêu công tác năm. Đồng chí Bộ trưởng ghi nhận những ý kiến đề xuất, giao CATP Hà Nội có biện pháp hỗ trợ về trụ sở, tăng số lượng CBCS để phục vụ nhân dân tốt hơn.

Trả lời câu hỏi của đồng chí Bộ trưởng về công tác xây dựng trụ sở Công an cấp xã, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng báo cáo rõ, CATP Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền các cấp nên công tác xây dựng trụ sở Công an cấp xã đã triển khai bài bản, dự kiến đến năm 2028 sẽ hoàn thành.

“Lá chắn thép” bảo vệ sự phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại, an ninh quốc phòng của Thủ đô

Ghi nhận kết quả công tác của CATP Hà Nội trong 10 tháng đầu năm, thay mặt Thành ủy, UBND, HĐND TP, đồng chí Vũ Đại Thắng nêu rõ, Thủ đô đang bước vào giai đoạn phát triển mang tính bước ngoặt với yêu cầu đổi mới, vươn lên, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, trong đó tập trung giải quyết 5 “điểm nghẽn”, đẩy nhanh các dự án trọng điểm, các công trình giao thông nhằm mở rộng không gian và tạo động lực phát triển mới; đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thực sự là động lực nguồn lực để tăng trưởng.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP báo cáo kết quả công tác Công an 10 tháng đầu năm của Công an Thủ đô

​CATP cần phát huy các kết quả đạt được để tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết, tạo sự chuyển biến cụ thể, tạo nhiều dấu ấn đậm nét. Tiếp tục phát huy vai trò tham mưu chiến lược, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới, tập trung nghiên cứu xây dựng bài toán số, an ninh xã hội trên địa bàn; đề xuất phối hợp các cơ chế phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí ngay từ khâu phân bổ quản lý và sử dụng nguồn lực, chủ động xây dựng phương án bảo vệ kinh tế mũi nhọn, các ngành mới nổi, hình thành cơ chế để an ninh trật tự đồng hành cùng phát triển.

​Chủ động tham mưu và giải quyết căn cơ, hiệu quả 5 “điểm nghẽn”, nghiên cứu ứng dụng tối đa các giải pháp công nghệ; thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ cốt lõi, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Thủ đô trong mọi tình huống…

Trong nhiệm vụ bảo vệ môi trường phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô, đồng chí Vũ Đại Thắng đề nghị CATP phải thực sự là lá chắn bảo vệ cho môi trường đầu tư minh bạch, hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp và quyền lợi chính đáng của người dân và doanh nghiệp trước tội phạm y tế, tham nhũng, lừa đảo ứng dụng công nghệ cao; tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thông tin dữ liệu.

Lãnh đạo Ban Thường vụ Thành ủy, đại diện lãnh đạo các ban Đảng trực thuộc Thành ủy

Cùng với đó, CATP cần xác định chuyển đổi số là đột phá, nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2035, Hà Nội chúng ta trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, nơi hội tụ tri thức và công nghệ, tập trung kết nối và liên thông các cơ sở dữ liệu, trước hết là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin phục vụ quản lý Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung.

Phát huy hiệu quả vai trò cơ quan thường trực, Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và đề án 06 của thành phố Hà Nội, tập trung tham mưu, xây dựng triển khai đề án "Đô thị Hà Nội thông minh".

​Tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Vũ Đại Thắng khẳng định, khối lượng công việc của CATP Hà Nội phía trước là rất lớn, yêu cầu thành quả cao, song cũng chính là cơ hội để khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Vì vậy ngay sau hội nghị ngày hôm nay, đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP khẩn trương cụ thể hóa các chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng, của Thành ủy, UBND TP thành kế hoạch triển khai và xác định rõ trọng tâm, đơn vị chủ trì, tiến độ, sản phẩm trách nhiệm của người đứng đầu, thường xuyên kiểm tra, đánh giá và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc.

​“Hiệu quả của công tác cần phải được đo bằng kết quả thực tế, bằng sự bình yên của Thủ đô, sự thuận lợi, môi trường đầu tư kinh doanh và sự hài lòng, tin tưởng của nhân dân, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội luôn tự hào về lực lượng Công an Thủ đô và tin tưởng rằng với truyền thống anh hùng, tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, hành động quyết liệt, các đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục lập nhiều thành tích, góp phần xứng đáng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô” – đồng chí Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Tiếp tục chương trình hội nghị, đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo, kết luận; và đồng chí Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP phát biểu tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, Thành phố; khẳng định quyết tâm của lực lượng Công an Thủ đô trên mặt trận đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn Thành phố.

An ninh Thủ đô sẽ tiếp tục cập nhật những nội dung quan trọng này...