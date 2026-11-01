Hà Nội chuẩn bị mở bán 2 dự án nhà ở xã hội tại Thạch Thất, giá ra sao?

ANTD.VN - Theo thông báo của Sở Xây dựng TP Hà Nội, hai dự án nhà ở xã hội của chủ đầu tư Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt tại khu vực Thạch Thất chuẩn bị mở bán.

Cả hai dự án nhà ở xã hội này nằm gần khu công nghệ cao Hòa Lạc và cách trung tâm Hà Nội hơn 35 km về phía tây. Thời gian nhận hồ sơ từ 2/12 đến 31/12.

Dự án thứ nhất là khu nhà xã hội Tân Xã tại xã Hạ Bằng với quy mô 112 căn. Trong đó có 98 căn để bán, 14 căn cho thuê và thuê mua. Với đơn giá 23,5 triệu mỗi m2, người mua cần chi tổng 1,3-1,6 tỷ đồng cho một căn diện tích 55-69 m2.

Giá thuê mua tại dự án hơn 210.000 đồng mỗi m2 một tháng, còn giá cho thuê hơn 100.000 đồng mỗi m2.

Khu vực Thạch Thất chuẩn bị mở bán 2 dự án nhà ở xã hội

Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt cũng là chủ đầu tư một dự án nhà ở xã hội khác tại xã Hạ Bằng là Đồng Trúc - Thạch Thất. Khu này có 207 căn hộ để bán, 24 căn cho thuê và thuê mua.

Giá bán bình quân của dự án là 23,5 triệu đồng mỗi m2 (gồm VAT), tương đương một căn có giá từ 880 triệu đồng. Giá thuê mua khoảng 178.000 đồng mỗi m2 một tháng, còn giá thuê là 89.000 đồng một m2.

Chủ đầu tư dự kiến ký hợp đồng mua bán hai dự án vào tháng 1/2027. Thời gian dự kiến bàn giao nhà vào quý IV/2027.

Từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã khởi công 33 dự án, quy mô 30.000 căn - vượt chỉ tiêu Chính phủ giao. Năm 2027, khoảng 27 dự án với 28.696 căn nhà xã hội dự kiến được cung ứng ra thị trường Thủ đô. Giai đoạn 2028-2030, thành phố sẽ có thêm 101 dự án với 86.216 căn hộ.