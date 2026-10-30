Hà Nội đề xuất người bị thu hồi đất sẽ được mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm

ANTD.VN -Nếu được thông qua thì tới đây, người sử dụng đất bị thu hồi để thực hiện các dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP Hà Nội sẽ được mua, thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm.

UBND TP Hà Nội đang dự thảo và lấy ý kiến nhân dân về Quy định chi tiết trình tự, tiêu chí để các chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất bị thu hồi để thực hiện các dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn được mua, thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm.

Các trường hợp đủ điều kiện không phải đáp ứng điều kiện về nhà ở, đối tượng và thu nhập theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Dự thảo áp dụng đối với chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất bị thu hồi trên địa bàn Hà Nội và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Chính sách không áp dụng với trường hợp chỉ bị thu hồi đất nhưng không bị thu hồi nhà ở, công trình đang sử dụng để ở và không phải di chuyển chỗ ở.

Theo dự thảo, người bị thu hồi nhà, đất thuộc một trong hai nhóm: Đủ điều kiện được bố trí tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt; hoặc không đủ điều kiện bố trí tái định cư nhưng có khó khăn về nhà ở.

Giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, mở rộng trục quốc lộ 1A từ Phú Xuyên đến Vành đai 1

Các đối tượng phải đáp ứng đồng thời những tiêu chí gồm: Chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở đối với diện tích bị thu hồi; có tên trong quyết định thu hồi đất và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt; có nguyện vọng mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội; chưa từng mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án trên địa bàn thành phố.

TP Hà Nội dự kiến giao UBND cấp xã nơi có dự án thu hồi đất chủ trì, phối hợp với công an cấp xã rà soát nhu cầu nhà ở xã hội, xác minh từng trường hợp và lập danh sách đề nghị Sở Xây dựng xem xét.

Trong thời hạn 7 ngày kể từ khi nhận được đề nghị, Sở Xây dựng có trách nhiệm rà soát, loại trừ các trường hợp không đáp ứng tiêu chí và giới thiệu dự án có quỹ nhà phù hợp.

Việc giới thiệu ưu tiên các dự án gần nơi có nhà, đất bị thu hồi, nếu chưa có quỹ nhà đáp ứng, cơ quan này thông báo bằng văn bản, đưa người dân vào danh sách chờ và giới thiệu khi có dự án đủ điều kiện.

Sau khi nhận văn bản của Sở Xây dựng, UBND cấp xã có 7 ngày để phê duyệt danh sách đủ điều kiện, phối hợp với chủ đầu tư xác định vị trí và cơ cấu diện tích căn hộ cho từng trường hợp.

Văn bản giới thiệu của Sở Xây dựng có giá trị giữ quỹ căn hộ trong 30 ngày. Nếu hết thời hạn này mà UBND cấp xã chưa phê duyệt danh sách và gửi chủ đầu tư, các căn hộ được giới thiệu có thể được bán, cho thuê mua theo quy định pháp luật về nhà ở.

Trong vòng 5 ngày kể từ khi có biên bản thống nhất về việc bố trí căn hộ, chủ đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho người dân để dự kiến ký hợp đồng khi đủ điều kiện.

Khi dự án đủ điều kiện bán, cho thuê mua, chủ đầu tư thông báo thời gian, địa điểm ký hợp đồng và thực hiện giao dịch mà không tổ chức bốc thăm.

Dự thảo cũng quy định UBND cấp xã chịu trách nhiệm kiểm tra, xác minh, phê duyệt và công khai danh sách đối tượng.

Công an phối hợp rà soát điều kiện, phát hiện các trường hợp bán lại, cho thuê lại hoặc sử dụng nhà ở xã hội không đúng mục đích để ở.