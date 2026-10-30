Giữa phố đông, ấm tình người chiến sĩ

ANTD.VN - Chiếc ô tô bất ngờ chết máy giữa phố Quán Thánh, chị Đoàn Thị Minh Châu (SN 1986, trú tại Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội) đã được cán bộ, chiến sĩ Công an phường Ba Đình kịp thời hỗ trợ. Hành động trách nhiệm, tận tình của các chiến sĩ đã để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng người dân.

Khoảng 16h15 ngày 30/10, trong quá trình di chuyển trên phố Quán Thánh, chị Đoàn Thị Minh Châu không may gặp sự cố khi chiếc ô tô bất ngờ chết máy giữa đường. Đang loay hoay tìm cách xử lý, chị đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Ba Đình.

Chiến sỹ Công an phường Ba Đình giúp chị Minh Châu xử lý chiếc xe chết máy giữa đường

Với tinh thần trách nhiệm và thái độ nhiệt tình, các đồng chí đã giúp chị khắc phục sự cố, bảo đảm hành trình tiếp tục được an toàn.

Xúc động trước sự giúp đỡ này, chị Châu đã gửi thư cảm ơn tập thể Công an phường Ba Đình, đặc biệt là những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hỗ trợ. Trong thư, chị bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần tận tâm, gần gũi của lực lượng Công an, đồng thời cho rằng ý nghĩa của phương châm “Vì nhân dân phục vụ” được thể hiện rõ nét từ chính những hành động bình dị trong cuộc sống hằng ngày.

Các chiến sỹ di chuyển xe, đảm bảo giao thông

Lời cảm ơn của người dân không chỉ là sự ghi nhận đối với một việc làm cụ thể mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Thủ đô: luôn sẵn sàng hỗ trợ nhân dân, tận tụy trong công việc, trách nhiệm trong từng hành động.

Chị Minh Châu cảm động trước sự hỗ trợ của các chiến sỹ công an

Một sự hỗ trợ đúng lúc, một hành động tuy nhỏ nhưng chứa đựng tinh thần trách nhiệm lớn – đó chính là cách thiết thực để xây dựng niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an.