Giải pháp giảm quá tải bệnh viện tuyến trên

ANTD.VN - Cử tri TP Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Y tế có giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi người dân khi tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, quá tải bệnh viện và những bất cập trong chuyển đổi số còn tồn tại.

Phát triển bệnh viện vệ tinh, giảm áp lực tuyến trên

Trả lời kiến nghị của cử tri TP Hồ Chí Minh, Bộ Y tế cho biết, tình trạng quá tải bệnh viện đã từng bước được cải thiện, song vẫn xảy ra cục bộ tại một số bệnh viện chuyên sâu, bệnh viện đầu ngành và các chuyên khoa có nhu cầu khám, chữa bệnh cao.

Để khắc phục, Bộ Y tế tiếp tục đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật, luân phiên cán bộ y tế và khám, chữa bệnh từ xa. Đến nay, mạng lưới khám, chữa bệnh từ xa đã kết nối hơn 1.500 cơ sở y tế, hỗ trợ hội chẩn, xử trí các ca bệnh khó, hạn chế chuyển tuyến không cần thiết.

Đáng chú ý, Bộ Y tế đã phê duyệt Đề án "Phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2026-2030", dự kiến xây dựng mạng lưới gồm 54 bệnh viện hạt nhân và khoảng 200 bệnh viện vệ tinh, tập trung vào những chuyên khoa có nhu cầu chuyển tuyến cao.

Theo BS Nguyễn Đặng Khiêm (Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô), cần nâng cao năng lực của hệ thống y tế cơ sở. (Ảnh: NVCC)

Việc triển khai Đề án gắn với nâng cao năng lực chuyên môn, khả năng làm chủ kỹ thuật của bệnh viện vệ tinh, hướng tới giảm số người bệnh phải chuyển lên tuyến trên.

Cùng với đó, Bộ Y tế định hướng củng cố trạm y tế cấp xã, trung tâm y tế khu vực, nâng cao năng lực khám, chữa bệnh tại địa phương; phấn đấu mỗi tỉnh, thành phố có ít nhất một bệnh viện đạt cấp chuyên sâu, giảm áp lực cho các bệnh viện trung ương.

Về nguồn cung thuốc, Bộ Y tế cho biết cơ bản được bảo đảm, tuy nhiên vẫn xảy ra tình trạng thiếu thuốc cục bộ tại một số cơ sở y tế. Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến công tác lập kế hoạch, đấu thầu, mua sắm và nguồn cung hạn chế đối với một số thuốc hiếm, thuốc chuyên khoa sâu.

Khắc phục thiếu thuốc, nâng cao năng lực y tế cơ sở

Để giải quyết tình trạng thiếu thuốc, Bộ Y tế đã tham mưu hoàn thiện các quy định pháp luật về dược, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cấp phép nhập khẩu và tăng cường bảo đảm nguồn cung, nhất là thuốc hiếm, thuốc có nguy cơ thiếu hụt.

Đối với thiết bị y tế, Bộ đang tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và triển khai Đề án Quản lý chuỗi cung ứng thiết bị y tế nhằm bảo đảm cung ứng liên tục, an toàn, chất lượng.

Bộ Y tế cũng đã ban hành Thông tư số 22/2026/TT-BYT quy định danh mục 159 hệ thống, máy móc, thiết bị cơ bản phục vụ hoạt động chuyên môn của trạm y tế xã, phường, đặc khu; đồng thời hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị y tế chuyên dùng.

Đặc biệt, Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 được Quốc hội phê duyệt sẽ tạo cơ sở đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực cho y tế cơ sở, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và địa bàn khó khăn.

Về phát triển nguồn nhân lực, Bộ Y tế đang triển khai Dự án "Thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại vùng khó khăn". Đến nay, Dự án đã tiếp nhận, đào tạo 886 bác sĩ chuyên khoa cấp I cho các địa bàn khó khăn, miền núi, biên giới và hải đảo.

Bên cạnh đó, Chương trình mục tiêu Quốc gia đặt mục tiêu hỗ trợ đào tạo chuyên khoa cho ít nhất 500 bác sĩ tại các cơ sở y tế, trong đó dự kiến 400 bác sĩ đạt trình độ chuyên khoa trong giai đoạn thực hiện.

Bộ Y tế cũng đang xây dựng Đề án "Phát triển nhân lực y tế chất lượng cao giai đoạn 2026-2035, định hướng đến năm 2045", nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ y tế, từng bước thu hẹp chênh lệch trong tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh giữa các vùng, miền.