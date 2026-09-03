Ngân hàng Trung ương Hà Lan chuyển 86 tấn vàng khỏi Mỹ và Canada

ANTD.VN - Ngân hàng Trung ương Hà Lan thông báo đã chuyển 86 tấn vàng trong kho dự trữ từ Mỹ và Canada sang London (Anh), do “tình trạng bất ổn địa chính trị ngày càng gia tăng”.

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De Nederlandsche Bank (DNB) cho biết vàng dự trữ tại London có thể được giao dịch dễ dàng hơn so với vàng lưu giữ tại New York (Mỹ) và Ottawa (Canada). “Động thái trên giúp DNB có thể huy động vàng nhanh nhất trong tình huống khủng hoảng”, ngân hàng này cho biết hôm 2-9.

“Với bước đi này, chúng tôi đã cải thiện khả năng huy động nguồn dự trữ vàng. Chúng tôi hy vọng sẽ không bao giờ cần phải sử dụng đến số vàng này, nhưng việc tăng cường khả năng chống chịu và sự sẵn sàng vẫn là điều cần thiết”, Chủ tịch DNB, ông Olaf Sleijpen, nói.

DNB cho biết tổng lượng vàng dự trữ của Hà Lan là 612,4 tấn, trị giá 72,2 tỷ euro (83,7 tỷ USD) vào cuối năm 2025. Trước khi thực hiện việc chuyển địa điểm này, Ngân hàng Trung ương Hà Lan lưu giữ 31,3% lượng vàng tại New York và 19,7% tại Ottawa. Sau khi chuyển đổi, mỗi địa điểm này nắm giữ 18,5% lượng vàng dự trữ của Hà Lan. Tỷ lệ vàng lưu giữ tại London đã tăng từ 18,1% lên 32,1%. Ngân hàng DNB vẫn giữ 30,8% lượng vàng tại Hà Lan.

Ngân hàng cho biết quá trình chuyển đổi được thực hiện một phần thông qua hoạt động mua bán và một phần bằng cách vận chuyển vàng vật chất. “Bằng cách kết hợp giữa mua bán và vận chuyển vàng vật chất, các rủi ro liên quan đến việc di chuyển một lượng lớn vàng đã được phân tán”, DNB cho biết. Hoạt động này diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 8 năm nay.

Ông Laurent Schwartz, Chủ tịch National Gold Counter (tổ chức hỗ trợ giao dịch vàng tại Pháp có trụ sở ở Paris), cho biết các ngân hàng trung ương đã thực hiện việc luân chuyển kho dự trữ của họ trong khoảng một thập kỷ qua.

“Bối cảnh chính trị hiện tại ở Mỹ cũng có thể khiến một số ngân hàng trung ương ưu tiên các địa điểm lưu trữ khác”, ông nhận định. Ông Schwartz cho biết thị trường London có quy mô lớn nhất và tính thanh khoản cao nhất, giúp việc triển khai nguồn lực trở nên dễ dàng hơn trong thời điểm khủng hoảng.