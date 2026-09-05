Đào tạo từ đầu hơn 95% công nhân tuyển mới, VinCons giải bài toán chất lượng lao động tại các siêu công trình thế nào?

ANTD.VN -Trong khi ngành xây dựng Việt Nam vốn quen vận hành với lực lượng lao động thời vụ biến động, VinCons gây ngạc nhiên khi xây dựng thành công đội ngũ hơn 100.000 công nhân cơ hữu. Điều đáng nói, hơn 95% lực lượng này là lao động đến từ nông thôn, miền núi, hầu hết phải qua đào tạo nghề trước khi “thực chiến”. Đối mặt với thách thức thi công các siêu dự án có yêu cầu kỹ thuật vô cùng phức tạp, VinCons đã làm cách nào để biến những người chưa lành nghề thành lực lượng thi công tinh nhuệ?

“Lò luyện quân” thần tốc, thực chiến biến “tay ngang” thành thợ lành nghề

Những ngày đầu tháng 9, trên đại công trường của dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long, tiếng máy xúc, máy ủi gầm vang hòa cùng nhịp lao động khẩn trương của hàng nghìn con người khoác áo bảo hộ.

Nhìn tác phong thoăn thoắt, đo đạc chuẩn xác từng thanh thép của anh Lò Văn Tiên (26 tuổi, quê Sơn La), ít ai ngờ rằng chỉ hơn nửa năm trước, người thanh niên dân tộc Thái này vẫn quanh năm gắn bó với nương ngô và chưa từng biết bản vẽ kỹ thuật là gì.

“Ngày đầu bước vào công trường rộng mênh mông, tôi bị ngợp thực sự. Lần đầu cầm chiếc máy bắn cốt laser, tôi còn hơi run vì sợ làm sai”, anh Tiên nhớ lại.

Hơn 95% lực lượng lao động cơ hữu của VinCons được tuyển dụng từ các vùng nông thôn, miền núi và bước vào quy trình đào tạo từ con số 0.

Câu chuyện của anh Tiên không phải là cá biệt. Thực tế, tại các đại công trường trải dài từ Bắc chí Nam của VinCons, có tới trên 95% quân số là người hoàn toàn mới. Họ phần lớn đến từ các vùng nông thôn, miền núi. Trong khi thị trường xây dựng truyền thống luôn tìm cách “hớt váng” thợ lành nghề từ các tổ đội thời vụ, thì VinCons lại mở ra một lối đi hoàn toàn mới: bắt đầu mọi thứ từ những tờ giấy trắng.

Không đào tạo qua loa theo kiểu “truyền miệng”, VinCons thiết lập giáo trình chuẩn hóa theo từng nhóm nghề: từ xây trát, cốp pha, cốt thép đến cơ điện và PCCC. Quy trình này kết hợp chặt chẽ giữa kiến thức lý thuyết chuẩn chỉnh và thực hành thực chiến ngay trên công trường.

Người mới cũng không bị thả nổi mà mỗi nhóm thợ trẻ đều có kỹ sư giàu kinh nghiệm kèm cặp sát sao theo phương thức “cầm tay chỉ việc”. Từ cách đặt một viên gạch sao cho thẳng mạch, cách buộc một nút thép đúng tiêu chuẩn chịu lực, cho đến việc tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc an toàn lao động, tất cả đều được rèn giũa mỗi ngày.

Anh Trần Quốc Tuấn, một cán bộ kỹ thuật phụ trách đào tạo tại VinCons, ví von: “Chúng tôi không chỉ dạy họ một công việc chân tay, mà đang trang bị cho họ một nghề nghiệp thực thụ. Giống như luyện quân, tính kỷ luật công nghiệp và tư duy an toàn phải ngấm vào máu trước khi nghĩ đến tốc độ. Khi người thợ nắm chắc nguyên lý, họ làm việc tự tin, chính xác và giảm thiểu sai sót”.

Sau giai đoạn huấn luyện, những “tay ngang” mấy tháng trước còn cầm cuốc, cầm liềm trên nương, trên ruộng đã nhanh chóng lột xác. Họ biết đọc bản vẽ 3D, hiểu quy chuẩn nghiệm thu khắt khe và phối hợp nhịp nhàng với hệ thống máy móc cơ giới hiện đại.

Mô hình đào tạo “cầm tay chỉ việc” ngay tại công trường giúp những người chưa từng biết nghề nhanh chóng làm chủ kỹ thuật và tác phong kỷ luật công nghiệp.

Đột phá với chiến lược “nuôi quân” cơ hữu: Học nghề vẫn có lương, an tâm lập nghiệp

Để người lao động toàn tâm toàn ý học nghề và gắn bó, VinCons giải quyết tận gốc nỗi lo cơm áo gạo tiền bằng mô hình công nhân cơ hữu - điều mà hiếm doanh nghiệp xây dựng nào tại Việt Nam dám triển khai trên quy mô lớn.

Thay vì để người lao động rơi vào cảnh ráo mồ hôi là hết tiền hay nơm nớp lo bị quỵt lương sau mỗi dự án, VinCons ký hợp đồng chính thức, đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn ngay khi công nhân vào công trường.

Đặc biệt, ngay trong thời gian vừa học vừa làm, người lao động vẫn được hưởng lương đầy đủ. Thậm chí, công ty cam kết trả 100% lương cơ bản trong những giai đoạn công trường chờ việc.

Chính sách thu nhập được thiết kế linh hoạt theo mô hình đa tầng: lương cứng ổn định cộng với lương khoán sản phẩm và thưởng vượt năng suất. Một người thợ chăm chỉ, tay nghề cao có thể đạt mức thu nhập từ 14 đến trên 34 triệu đồng mỗi tháng. Đời sống sinh hoạt của người thợ cũng được nâng cấp hoàn toàn: ở ký túc xá sạch sẽ có điều hòa nhiệt độ, được phục vụ 3 bữa ăn đủ chất mỗi ngày và có dự án còn có xe buýt điện VinBus đưa đón tận nơi làm việc.

Chị Nguyễn Thị Mến (31 tuổi, công nhân tổ hoàn thiện) bộc bạch: “Trước đây đi làm thuê thời vụ bên ngoài, nắng mưa thất thường. Từ ngày vào VinCons, tôi được dạy nghề xây dựng bài bản từ đầu mà tháng nào cũng nhận lương 2 đợt đúng ngày 15 và 30. Chỗ ở mát mẻ, ăn uống đàng hoàng, có ốm đau cũng có bảo hiểm lo. Mình yên tâm dồn hết sức làm việc để tích lũy nuôi con ăn học”.

Chính sách đãi ngộ toàn diện, từ ký túc xá tiện nghi đến xe buýt điện đưa đón, cùng lộ trình phát triển rõ ràng giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu dài cùng doanh nghiệp.

Chiến lược đào tạo từ gốc của VinCons không đơn thuần là lời giải cho bài toán thiếu hụt nhân lực lành nghề trước mắt tại các đại công trường. Xa hơn, đó là tầm nhìn chuẩn hóa và nâng chuẩn toàn diện cho ngành xây dựng Việt Nam.

Lý giải về chiến lược chưa từng có tiền lệ trong ngành xây dựng này, ông Nguyễn Hồng Phong, Tổng Giám đốc VinCons, khẳng định để VinCons trở thành một công ty xây dựng có năng lực cạnh tranh quốc tế, đủ sức đảm nhận những công trình lớn, phức tạp cả trong và ngoài nước thì con người là yếu tố đầu tiên và tiên quyết. Do đó, công ty chấp nhận đầu tư bài bản, dài hạn để gây dựng được một đội ngũ tinh nhuệ, thực chiến cao, kỷ luật chuyên nghiệp và gắn bó lâu dài.

“Không có một lực lượng cơ hữu mạnh, sẽ không thể có một doanh nghiệp xây dựng Việt đủ sức vươn ra thế giới”, CEO VinCons nhấn mạnh.