ANTD.VN - Số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 8-2026 giảm 40,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm trước

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tháng 8-2026, cả nước đón 12,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới. So với tháng 7, con số này giảm 14,4%, còn so với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm ghi nhận là 40,5%.

Cùng với đó, trong tháng có gần 9,5 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 6,5% và giảm 23,8%. Điều này cho thấy tâm lý thận trọng của doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn.

Ngược lại, có 5.322 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 39,0% và giảm 18,5%; 7.566 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 27,1% và tăng 10,1%; 9.631 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 33,6% và tăng 151,2%.

Tính chung 8 tháng, cả nước có gần 206,4 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước; Hơn 88,0 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 7,3%; gần 28,6 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 40,3%; hơn 40,8 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 125,5%.

Bình quân một tháng có 25,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động; 19,7 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.