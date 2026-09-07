Người kinh doanh online tạm nộp thuế ra sao trong lúc chờ nâng ngưỡng tính thuế đơn giản?

ANTD.VN - Chi cục Thuế thương mại điện tử hướng dẫn về việc tạm nộp thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử trong thời gian chờ sửa đổi quy định về mức doanh thu áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản.

Chi cục Thuế thương mại điện tử (Cục Thuế) vừa có công văn gửi các nhà quản lý sàn giao dịch thương mại điện tử (TMĐT), nhà quản lý nền tảng số; chủ quản nền tảng TMĐT, nền tảng số về việc hướng dẫn hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện tạm nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Văn bản của cơ quan Thuế cho biết, ngày 6/8, Bộ Tài chính có đề xuất các giải pháp hỗ trợ về thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp với đề xuất nâng mức doanh thu được lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản từ 3 tỉ lên 10 tỷ đồng.

Nội dung này dự kiến được đưa vào dự án luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) để sửa đổi, bổ sung một số quy định tại luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2025 và luật Thuế TNCN trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2, dự kiến vào tháng 10/2026.

Hộ, cá nhân kinh doanh thuế trên nền tảng thương mại điện tử sẽ tạm nộp thuế theo phương pháp đơn giản

Trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi quy định về mức doanh thu áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản, nhằm tạo thuận lợi, giúp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh yên tâm duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện đúng nghĩa vụ thuế, Chi cục Thuế TMĐT đề nghị các đơn vị thực hiện phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn hộ, cá nhân kinh doanh đang hoạt động trên các sàn giao dịch TMĐT, nền tảng TMĐT và nền tảng số thực hiện tạm nộp thuế TNCN theo phương pháp đơn giản (thuế suất x doanh thu) theo quy định tại Nghị định 68/2026/NĐ-CP.

Theo đó, hộ, cá nhân kinh doanh sẽ tạm nộp thuế TNCN bằng doanh thu tính thuế của tháng/quý nhân (x) với thuế suất.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế. Kết thúc năm tính thuế, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện khai quyết toán thuế TNCN theo quy định.

Trong trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh có hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm thì thực hiện kê khai doanh thu, nộp thuế giá trị gia tăng theo từng địa điểm kinh doanh; thuế TNCN được nộp tại trụ sở chính.

Khi quyết toán thuế cuối năm, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp phải khai quyết toán thuế TNCN thực hiện nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc kỳ quyết toán thuế.

Trường hợp số thuế TNCN đã tạm nộp thấp hơn số thuế phải nộp khi quyết toán thì hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp bổ sung phần chênh lệch và không phải tính tiền chậm nộp đối với số thuế nộp bổ sung. Trường hợp số thuế đã tạm nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo quyết toán thì được xử lý số tiền thuế nộp thừa theo quy định tại điều 12 Nghị định 68/2026/NĐ-CP.