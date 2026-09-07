Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4: Chủ động chuẩn bị kế hoạch phát điện năm 2027 từ những bước đi chiến lược

ANTD.VN - Trong bối cảnh hệ thống điện quốc gia tiếp tục tăng trưởng phụ tải và yêu cầu ngày càng cao về tính ổn định của nguồn điện nền, Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Vĩnh Tân 4 đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2027 ngay từ những tháng giữa năm 2026. Trọng tâm trong chuỗi hành động này là việc bảo đảm tuyệt đối an ninh nhiên liệu và củng cố độ khả dụng của các tổ máy.

Dấu mốc chiến lược: Ký kết hợp đồng cung ứng 5,1 triệu tấn than cho năm 2027

Vào lúc 16h00 chiều ngày 27/8/2026 tại Hà Nội, NMNĐ Vĩnh Tân 4 và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin (Coalimex) đã chính thức tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng mua bán than năm 2027.

Lễ ký kết Hợp đồng mua bán than năm 2027 giữa NMNĐ Vĩnh Tân 4 và Coalimex.

Theo nội dung hợp đồng, trong năm 2027, Coalimex cam kết cung cấp tổng khối lượng 5.100.000 tấn than cho NMNĐ Vĩnh Tân 4. Sự kiện ký kết này là kết quả cụ thể, kịp thời sau chương trình làm việc thực tế của Lãnh đạo cấp cao EVN và TKV tại NMNĐ Vĩnh Tân 4 vào ngày 24/8/2026 vừa qua. Trong bối cảnh Coalimex là đối tác chiến lược và là đơn vị duy nhất chịu trách nhiệm cung cấp toàn bộ nguồn than nhập khẩu cho NMNĐ Vĩnh Tân 4 trong năm 2027, việc sớm hoàn tất đàm phán và ký kết hợp đồng trước hơn 4 tháng có ý nghĩa quyết định đối với bài toán an ninh nhiên liệu.

Không chỉ chốt khối lượng và tiến độ cung ứng dài hạn, hợp đồng còn thống nhất các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt về chất lượng than nhằm bảo đảm hiệu suất lò hơi, tối ưu suất tiêu hao nhiệt và đáp ứng các quy chuẩn bảo vệ môi trường khắt khe. Đồng thời, cơ chế cam kết duy trì định mức tồn kho than an toàn kết hợp với lộ trình cảnh báo sớm 2 cấp độ sẽ là "lá chắn" vững chắc giúp ngăn ngừa từ sớm mọi rủi ro gián đoạn nguồn cấp.

Đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, sẵn sàng cao độ cho vận hành năm 2027

Cùng với việc chủ động khóa chặt nguồn nhiên liệu đầu vào, Đảng ủy và Ban Lãnh đạo NMNĐ Vĩnh Tân 4 cũng đang quyết liệt chỉ đạo các phòng, phân xưởng chuẩn bị toàn diện các điều kiện kỹ thuật và quản trị nhằm tối ưu hóa phương thức vận hành cho năm 2027:

Chuẩn bị sớm công tác sửa chữa lớn và đại tu: NMNĐ Vĩnh Tân 4 đã xây dựng phương án kỹ thuật, tiên lượng khối lượng vật tư và hoàn tất giải pháp kỹ thuật chính cho đợt Đại tu Tổ máy S2 trong năm 2027 (theo phê duyệt của EVN). Việc chuẩn bị trước vật tư thay thế chính hãng và dịch vụ chuyên gia ngay từ năm 2026 sẽ giúp rút ngắn tiến độ đại tu, bảo đảm chất lượng phục hồi hệ thống lò – tuabin – máy phát.

Kiểm soát và ứng phó tình trạng già hóa thiết bị: Trước thực tế các tổ máy đã qua gần 10 năm vận hành liên tục và thường xuyên phải thay đổi tải linh hoạt theo huy động của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), NMNĐ Vĩnh Tân 4 đang đẩy mạnh rà soát, kiểm định các hệ thống chịu áp lực cao (bơm nước cấp, ống sinh hơi, bộ sấy không khí APH, bộ gia nhiệt GGH và các hệ thống xử lý khí thải SCR, FGD, ESP).

Chủ động nguồn lực tài chính và chuỗi cung ứng: Bám sát chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, NMNĐ Vĩnh Tân 4 đang phối hợp chặt chẽ với các ban chuyên môn của EVN để hoàn thiện kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh năm 2027 sát với thực tế để kịp thời triển khai công việc ngay từ những ngày đầu năm.

Kho than NMNĐ Vĩnh Tân 4

Nền tảng vững chắc cho an ninh năng lượng quốc gia

Việc chủ động chốt hợp đồng cung cấp nhiên liệu quy mô 5,1 triệu tấn và đồng bộ các phương án kỹ thuật từ sớm khẳng định tầm nhìn chiến lược, tinh thần trách nhiệm cao của tập thể Ban Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên NMNĐ Vĩnh Tân 4.

Đây chính là tiền đề then chốt để NMNĐ Vĩnh Tân 4 bước vào năm 2027 với tâm thế sẵn sàng cao nhất: vận hành an toàn, liên tục, tin cậy và đạt hiệu quả kinh tế – kỹ thuật tối ưu, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch EVN giao, đóng góp thiết thực vào việc giữ vững an ninh năng lượng quốc gia và phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.