ANTD.VN - Khoản nợ xấu của Công ty Mua bán điện - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Hà Đô đã lên tới 804 tỷ đồng do liên quan đến sai phạm các dự án năng lượng tái tạo của HDG.

CTCP Tập đoàn Hà Đô vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2026 đã được soát xét. Đáng chú ý, kết quả sau kiểm toán cho thấy lợi nhuận của doanh nghiệp được điều chỉnh tăng mạnh, trong khi các khoản phải thu khó đòi tiếp tục là điểm cần lưu ý.

Sau soát xét, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của Hà Đô đạt 386 tỷ đồng, tăng 86% so với mức ghi nhận trong báo cáo tài chính tự lập trước đó. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá vốn hàng bán.

Nhiều dự án điện sai phạm, Hà Đô gánh hơn 800 tỷ đồng nợ xấu

Cụ thể, giá vốn trong báo cáo tự lập được ghi nhận khoảng 448 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau soát xét, khoản mục này giảm còn 271 tỷ đồng, thấp hơn gần 177 tỷ đồng. Hà Đô cho biết biến động chủ yếu xuất phát từ việc xác định lại chi phí sử dụng đất và giá vốn lũy kế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản theo cơ sở mới. Các lĩnh vực kinh doanh còn lại không có thay đổi đáng kể.

Trong khi đó, doanh thu của tập đoàn gần như không thay đổi sau soát xét. Nửa đầu năm, Hà Đô đạt 1.175 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ so với mức 1.188 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Đóng góp lớn nhất vẫn đến từ mảng năng lượng với khoảng 888 tỷ đồng, chiếm hơn 75% tổng doanh thu. Dù giữ vai trò chủ lực, doanh thu lĩnh vực này đã giảm 9,3% so với cùng kỳ. Phần doanh thu còn lại đến từ bất động sản, khách sạn và các hoạt động khác.

Ở phía tài sản, một trong những điểm đáng chú ý nhất là quy mô các khoản phải thu khó đòi. Tại ngày 30/6/2026, Hà Đô ghi nhận tổng cộng 939 tỷ đồng nợ xấu và gần như đã trích lập dự phòng toàn bộ, với số dự phòng khoảng 936 tỷ đồng.

Đáng chú ý, riêng khoản phải thu từ Công ty Mua bán điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã lên tới 804 tỷ đồng, tương đương hơn 85% tổng giá trị nợ xấu của Hà Đô. So với đầu năm, khoản phải thu này tăng khoảng 292 tỷ đồng, từ mức 512 tỷ đồng lên 804 tỷ đồng chỉ sau 6 tháng.

Khoản nợ lớn này phát sinh từ các hợp đồng mua bán điện giữa Công ty Mua bán điện và hai doanh nghiệp liên quan đến Hà Đô là CTCP Hà Đô Bình Thuận và CTCP Điện mặt trời Infra 1 (SP Infra 1). Các hợp đồng gắn với hai dự án Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 4 và Nhà máy điện mặt trời SP Infra 1.

Cả hai dự án đều vướng mắc liên quan cơ chế giá FIT – mức giá ưu đãi được áp dụng để khuyến khích phát triển điện mặt trời.

Với Hồng Phong 4, dự án do CTCP Hà Đô Bình Thuận làm chủ đầu tư. Công trình này nằm trong nhóm dự án được Thanh tra Chính phủ đề cập tại kết luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý và thực hiện Quy hoạch điện VII cùng Quy hoạch điện VII điều chỉnh.

Theo kết luận, Hồng Phong 4 thuộc nhóm dự án được hưởng giá FIT nhưng chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện để áp dụng cơ chế giá ưu đãi. Do đó, giá mua bán điện cần được xác định lại theo quy định, đồng thời xử lý phần tiền điện đã được thanh toán theo giá FIT.

Một trong những vấn đề được nêu là dự án được xây dựng trên khu vực đất dự trữ khoáng sản quốc gia nhưng chưa có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai.

Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại Nhà máy điện mặt trời SP Infra 1, dự án do CTCP Điện mặt trời Infra 1 - công ty con của Hà Đô - làm chủ đầu tư.

SP Infra 1 đi vào vận hành thương mại từ tháng 9/2020 và từng được hưởng mức giá ưu đãi theo cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời. Tuy nhiên, dự án thuộc trường hợp được hưởng giá ưu đãi khi chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Dự án được đề cập trong danh sách 173 nhà máy được công nhận ngày vận hành thương mại và hưởng giá bán điện theo cơ chế khuyến khích, dù chưa có văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận kết quả nghiệm thu công trình của chủ đầu tư.

Như vậy, bên cạnh việc lợi nhuận được điều chỉnh tăng đáng kể sau soát xét, báo cáo bán niên của Hà Đô cũng cho thấy áp lực lớn tại các khoản phải thu, đặc biệt là khoản 804 tỷ đồng liên quan đến các dự án điện mặt trời đang vướng mắc về cơ chế giá FIT.