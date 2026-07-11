Dùng điện thoại iTel lâu có bị ‘đơ’ hay thành ‘cục gạch’?

ANTD.VN -Trong phân khúc điện thoại từ 2 đến 3 triệu đồng, iTel là cái tên được nhiều người quan tâm nhờ mức giá dễ tiếp cận. Tuy nhiên, không ít người vẫn lo ngại máy sẽ nhanh “đơ lag” hoặc xuống cấp sau một thời gian sử dụng. Vậy thực tế chất lượng của dòng điện thoại này có thực sự đáng quan ngại?

Giải mã cấu hình điện thoại iTel

Mức giá cạnh tranh của dòng iTel đến từ việc lựa chọn cấu hình phù hợp với nhu cầu phổ thông, thay vì chạy theo cấu hình cao cấp. Đồng thời, hãng còn tối ưu phần mềm để mang lại trải nghiệm ổn định trong tầm giá.

Chip xử lý và dung lượng RAM - Vừa đủ cho nhu cầu cơ bản

Nhiều mẫu smartphone iTel sử dụng chip Unisoc hoặc MediaTek phổ thông kết hợp RAM từ 2GB đến 4GB. Cấu hình này hướng đến các nhu cầu sử dụng hằng ngày thay vì chơi game hay xử lý đồ họa nặng.

Với các tác vụ như lướt web, Facebook, TikTok, YouTube, Zalo hay đọc báo, máy vẫn đáp ứng khá tốt. Nếu không mở quá nhiều ứng dụng cùng lúc, thiết bị vẫn hoạt động mượt và ổn định trong tầm giá.

Cấu hình iTel đáp ứng tốt nhu cầu cơ bản

Hệ điều hành Android Go Edition tối ưu hiệu năng

Một số dòng iTel được cài Android Go Edition - phiên bản Android do Google phát triển dành cho các thiết bị cấu hình thấp. Hệ điều hành này giúp tiết kiệm RAM, giảm dung lượng ứng dụng và tối ưu tốc độ xử lý.

Bên cạnh đó, việc hỗ trợ các ứng dụng Lite như Facebook Lite hay Google Go cũng góp phần giảm tải cho phần cứng. Nhờ vậy, điện thoại duy trì hiệu năng ổn định hơn và hạn chế tình trạng giật lag sau thời gian dài sử dụng.

Dùng lâu có bị "đơ lag" hay biến thành "cục gạch"?

Sau một thời gian sử dụng, điện thoại iTel có thể chậm hơn do ứng dụng ngày càng nặng, bộ nhớ đầy hoặc có quá nhiều tác vụ chạy nền. Tuy nhiên, đây là tình trạng phổ biến ở hầu hết smartphone giá rẻ chứ không riêng gì thương hiệu này. Nếu thường xuyên dọn dẹp bộ nhớ, cập nhật phần mềm, máy vẫn đáp ứng tốt nhiều nhu cầu.

Về độ bền, việc điện thoại iTel đột ngột biến thành "cục gạch" là rất hiếm gặp nếu được sử dụng đúng cách. Phần lớn trường hợp máy không thể khởi động đều xuất phát từ rơi vỡ, vào nước hoặc can thiệp phần mềm không đúng cách, thay vì lỗi phần cứng từ nhà sản xuất.

Mẹo tối ưu giúp điện thoại iTel chạy mượt

Để điện thoại iTel hoạt động ổn định, người dùng nên ưu tiên cài đặt các ứng dụng phiên bản Lite như Facebook Lite hoặc Google Go để giảm tải cho RAM và CPU. Bên cạnh đó, hãy lưu ảnh, video lên Google Drive hoặc Google Photos thay vì để đầy bộ nhớ máy và chỉ giữ lại những ứng dụng thực sự cần thiết.

Mẹo tối ưu giúp iTel hoạt động mượt hơn

Ngoài ra, việc dọn dẹp bộ nhớ định kỳ cũng rất quan trọng.Người dùng nên thường xuyên xóa bộ nhớ đệm (cache), gỡ bỏ các ứng dụng không còn sử dụng và khởi động lại điện thoại khoảng 2-3 lần mỗi tuần. Những thói quen đơn giản này sẽ giúp giải phóng RAM, giảm tình trạng giật lag và duy trì hiệu suất ổn định cho máy.

Có nên mua điện thoại iTel ở thời điểm hiện tại?

Nếu cần một chiếc điện thoại để học tập, liên lạc, lướt mạng xã hội hoặc làm máy phụ, iTel là lựa chọn hợp lý nhờ giá rẻ và pin tốt. Ngược lại, nếu thường xuyên chơi game nặng hoặc cần camera chất lượng cao, bạn nên chọn các dòng máy ở phân khúc cao hơn.

Trong số các sản phẩm hiện nay, iTel P55 Plus NFC là lựa chọn nổi bật nhờ màn hình 90Hz, RAM mở rộng lên đến 16GB, bộ nhớ trong 256GB và pin 5000mAh. Đặc biệt, dòng máy này còn hỗ trợ NFC, mang đến trải nghiệm tiện lợi hơn trong tầm giá.

Nhìn chung, điện thoại iTel đáp ứng tốt các nhu cầu sử dụng cơ bản và không dễ trở thành "cục gạch" nếu được sử dụng, bảo quản đúng cách. Nếu đang tìm một mẫu máy giá rẻ, đặc biệt là P55 Plus, đây là phương án tối ưu. Hiện sản phẩm được phân phối tại CellphoneS cùng nhiều chương trình ưu đãi.