Giá vàng tăng thêm 3 triệu đồng mỗi lượng

ANTD.VN - Giá vàng trong nước đồng loạt tăng vọt, vượt 151 triệu đồng/lượng trong bối cảnh lo ngại tăng lãi suất của Fed được xóa mờ.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (3/7), giá vàng SJC trong nước đồng loạt tăng mạnh 3 triệu đồng mỗi lượng, niêm yết giao dịch tại 148,4 – 151,4 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giá phổ biến đang được các doanh nghiệp niêm yết đối với các thương hiệu vàng nhẫn.

Như vậy, chỉ 2 phiên giao dịch, giá vàng trong nước đã tăng khoảng 5 triệu đồng mỗi lượng. Đây là tín hiệu vui đối với người cầm vàng sau chuỗi phiên giảm sâu.

Giá vàng tăng 5 triệu đồng mỗi lượng sau 2 phiên

Giá vàng tăng cao nhờ lực đẩy từ thị trường quốc tế. Trong phiên giao dịch ngày 2/7 tại thị trường Mỹ (đêm qua, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam), vàng giao ngay đã tăng mạnh gần 92 USD mỗi ounce, chốt phiên sát 4.122 USD/ounce.

Bước sang phiên châu Á, tính đến 9h45 sáng, kim loại quý này đã tăng mạnh tới gần 60 USD mỗi ounce và hiện đang giao dịch quanh 4.182 USD/ounce.

Động lực chính của giá vàng là dữ liệu thị trường lao động tại Mỹ yếu hơn dự kiến; cùng với đó là bình luận ít quyết liệt hơn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và đồng đô la Mỹ suy yếu.

Dữ liệu việc làm hôm thứ Năm của Mỹ đã tạo ra biến động mạnh nhất trong tuần, với số lượng việc làm phi nông nghiệp chỉ tăng 57.000 trong tháng Sáu, thấp hơn nhiều so với dự kiến, trong khi tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức gần 4,2%. Báo cáo yếu hơn này đã làm dịu bớt lo ngại về khả năng tăng lãi suất của Fed, đẩy đồng đô la giảm giá, làm giảm áp lực lên lợi suất trái phiếu kho bạc và giúp giá vàng tiếp tục tăng lên mức cao nhất trong tuần.

Tình hình eo biển Hormuz khả quan hơn khi lưu lượng tàu thuyền qua lại hàng ngày đã ổn định ở mức từ 30 đến 60 lượt trong tuần qua, trung bình khoảng 40 tàu mỗi ngày.

Giá dầu đã trở lại gần mức trước chiến tranh, với dầu WTI ở mức gần 69 USD và Brent ở mức gần 72 USD.

Giá dầu giảm được kỳ vọng giảm áp lực lạm phát, qua đó mở đường cho chính sách tiền tệ nới lỏng hơn. Vàng vốn hoạt động tốt trong môi trường lãi suất thấp, sẽ được hưởng lợi trước diễn biến này.